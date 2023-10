BonusX: 3,2 milioni alla startup che aiuta ad accedere a bonus e servizi pubblici

Qapla’, 5 milioni di euro

16/10/2023 – Arriva un nuovo rround di serie A da 5 milioni di euro per Qapla’, piattaforma che semplifica e potenzia la gestione delle spedizioni degli eCommerce e massimizza l’esperienza del cliente. L’operazione è guidata da BlackSheep con la partecipazione di CDP Venture Capital, SIMEST e il fondo regionale Toscana Next.

I fondi serviranno a proseguire il processo di internazionalizzazione, rafforzando la presenza in Spagna e puntando a Germania e Regno Unito.

BonusX, 3,2 milioni di euro

12/10/2023 – La startup BonusX ha ottenuto un round da 3,2 milioni di euro per la sua piattaforma che punta a rivoluzionare l’accesso ai bonus e servizi pubblici. Il round di finanziamento è stato guidato dal fondo UK Giant Ventures, con la partecipazione di Exceptional Ventures, 2100 Ventures, Exor Ventures (ramo di investimento della famiglia Agnelli), e business angel di rilievo, tra cui Raffaele Terrone, co-fondatore di Scalapay.

Fondata da Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, BonusX ha la missione di rendere più semplice la scoperta e la richiesta delle opportunità a cui si ha diritto. L’iniezione di capitale servirà ad accrescere il team.

Soul-K, 20,5 milioni di euro

12/10/2023 – Arrivano 20,5 milioni di euro tra equity e debito per Soul-K, scaleup foodtech B2B. Sottoscrivono l’aumento di capitale di circa 13 milioni CDP Venture Capital attraverso il comparto Industrytech del fondo Corporate Partners I, LIFTT, Azimut Libera Impresa e Al.Ma. Food. La società ha inoltre ottenuto un finanziamento bancario di 7,5 milioni da BancaTer in collaborazione con il Fondo Frie.

Fondata nel 2015 da Andrea Cova e Matteo Minardi con sede a Milano, Soul-K punta a innovare il settore B2B dell’industria alimentare e produce ingredienti semilavorati e prodotti ready to eat.

BeSafe, 3 milioni di euro

27/09/2023 – Raccoglie un round da 3 milioni di euro l’insurtech BeSafe, che mira a colmare il divario tra insurtech e hospitality. Il round è guidato da PranaVentures e da Azimut Libera Impresa e partecipato da CDP VentureCapital.

Il round sarà usato per rafforzare il team di vendita, spingere l’espansione in Italia e nel mondo e supportare lo sviluppo tecnologico.

BeDimensional, 5 milioni di euro

20/09/2023 – Arriva un nuovo aumento di capitale da 5 milioni di euro per BeDimensional, società deeptech specializzata nella produzione di nuovi materiali innovativi. L’operazione è guidata da EUREKA! Venture SGR attraverso il Fondo “Eureka! Fund I – Technology Transfer”, che complementa con questo investimento il recente aumento di capitale sottoscritto a gennaio 2023 da primari investitori italiani: CDP Venture Capital SGR (attraverso il fondo Evoluzione), NovaCapital ed Eni Next, società di Corporate Venture Capital di Eni.

BeDimensional nasce a Genova come spin-off dei Graphene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia dal lavoro dei fondatori, Vittorio Pellegrini, Francesco Bonaccorso e Andrea Gamucci, scienziati con più di 15 anni di esperienza nel mondo dei materiali 2D a pochi strati atomici. I suoi materiali hanno applicazioni nei settori di rivestimenti e compositi multifunzionali, energia e lubrificanti.

Questo nuovo investimento consentirà a BeDimensional di accelerare lo scale-up industriale a validare commercialmente l’impiego dei cristalli 2D come additivi in prodotti industriali innovativi.

Cleafy, 10 milioni di euro

12/09/2023 – Round da 10 milioni per Cleafy, fintech che previene le frodi bancarie online. L’operazione è stata guidata da United Ventures e servirà ad accelerare lo sviluppo della sua piattaforma tecnologica.

Quickfisco, 900mila euro

31/07/2023 – Quickfisco, startup per la gestione contabile e fiscale delle Partite IVA in Italia, chiude il suo primo pre-seed di 900mila euro. La raccolta fondi è costituita da un mix di equity crowdfunding tramite una campagna su Mamacrowd e grant.

Nata nel 2020 a Milano, Quickfisco è una piattaforma e “intermediario fiscale abilitato” che fornisce una suite di strumenti digitali combinata con l’expertise “umana” di consulenti fiscali dedicati. Le nuove risorse saranno investite sulla crescita del team, lo sviluppo tecnologico della piattaforma e il marketing.

Wikicasa, 800mila euro

31/07/2023 – Nuovo round da 800mila euro per la startup proptech Wikicasa, portale per i professionisti del mondo immobiliare. Il nuovo finanziamento coinvolge una serie di gruppi immobiliari tra cui Century21, CondivideRE, Gruppo Unica, Italy Sotheby’s International Realty, Vendocasa, Vogliocasa e ZB Immobiliare.

Fondata nel 2014 con la mission di i fornire al mercato immobiliare informazioni sempre più trasparenti e di alta qualità, facilitando le operazioni di compravendita e locazione, Wikicasa userà il nuovo round per per sviluppare soluzioni tecnologiche Avm (automated valuation model), basate sull’intelligenza artificiale, in grado di supportare i professionisti nella valutazione di un patrimonio immobiliare.

Wetaxi, 2 milioni di euro

25/07/2023 – Wetaxi, startup innovativa torinese e partner tecnologico dei radiotaxi italiani, ha concluso un round di investimento da 2 milioni di euro, sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A., per un importo di 1 milione di euro e con il co-investimento di Azimut Libera Impresa per 750.000 euro; la restante parte è, invece, stata coperta dai suoi soci.

Nata nel 2017 a Torino con l’obiettivo di digitalizzare il servizio taxi ed avvicinare i più giovani all’uso del taxi, Wetaxi ha introdotto per prima in Italia il taxi condiviso e la Tariffa Garantita. Wetaxi si basa su un modello collaborativo e si propone come partner delle cooperative taxi locali, supportandole nel processo di innovazione grazie ad una tecnologia proprietaria.

Il round sarà usato per rafforzare l’offerta tecnologica ai radiotaxi italiani e allargare il ventaglio di servizi offerti agli utenti per aiutarli a trovare sempre la soluzione di mobilità migliore per le loro esigenze.

EnergyDome, estensione di round da 15 milioni di euro

23/07/2023 – Chiude con 55 milioni di euro il suo precedente round da 40 di serie B da 40 milioni di euro la startup Energy Dome, che usa la CO2 per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile. La nuova trance da 15 milioni include tra gli investitori Innovation Development Oman Investments, Vopak Ventures e Sagana, oltre alla rinnovata partecipazione di 360 Capital e CDP Venture Capital.

Fondata da Claudio Spadacini a Milano nel 2020, Energy Dome ha brevettato una CO2 Battery, una tecnologia a basso costo che sfrutta l’anidride carbonica per immagazzinare l’energia elettrica proveniente dalla rete.

Bcode, 2 milioni di euro

18/07/2023 – Bcode, startup e spin-off del Polimi attiva in ambito Web3, ha ricevuto un aumento di capitale da ClubDeal Digital, ecosistema interamente digitale al servizio degli investimenti in private assets, tramite la sua piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob ClubDealOnline, ha chiuso con successo l’aumento di capitale a supporto di

Nel dettaglio, sono stati raccolti 2 milioni di euro, con un investimento medio di 65.000 euro per sottoscrittore.

Nata da un gruppo di imprenditori esperti nella tecnologia blockchain nonché nella gestione manageriale a livello nazionale e internazionale, Bcode ha creato la prima infrastruttura Web3 ready-to-use che consente alle aziende la certificazione di dati, la creazione e gestione di asset digitali on chain ed il trasferimento degli stessi verso gli utenti finali tramite wallet non-custodial Bcode. Una soluzione con un go-to-market immediato e a basso costo e che non prevede l’utilizzo di criptovalute pur operando su blockchain permissionelss.

Oversonic Robotics, 5 milioni di euro

12/07/2023 – La società benefit Oversonic Robotics annuncia l’entrata nel capitale del fondo di venture capital Cysero, gestito da AVM Gestioni Sgr, assieme a Kilometro Rosso, per un investimento totale di 5 milioni di euro. In seguito al closing dell’operazione, Cysero arriva a detenere una minoranza qualificata in Oversonic Robotics. Stefano Gallucci, Partner del Fondo Cysero, entra quindi nel Consiglio di Amministrazione della società.

Fondata nel 2020 a Besana Brianza (MB), Oversonic Robotics ha creato RoBee, il primo robot umanoide certificato per supportare il lavoro all’interno degli stabilimenti produttivi delle aziende in ottica di industry 5.0, in grado di svolgere mansioni che rischiano di compromettere la salute fisica e psicofisica delle persone.

Hotiday, 500mila euro

27/06/2023 – Round d’investimento pre-seed di 500mila euro per Hotiday, startup del settore hospitality. Il round, capitanato da Bonsai Ventures, ha inoltre visto la partecipazione di B4i – Bocconi for innovation, Moonstone, Investinit, INSQUARED Holding, AFP Capital, Ventive ed alcuni business angels tra cui Libero Raspa, ex Booking Holdings.

Hotiday nasce nel 2022 a Milano da un’idea di Vittorio Gargiulo, CEO, Federico Di Carlo, Chairman & CCO e Federico Brunelli, CFO. Agisce come instant buyer di camere d’albergo: acquista le camere invendute delle strutture turistiche in varie località e le rivende online come catena alberghiera decentralizzata. I nuovi capitali serviranno ad accelerare il programma di espansione e di sviluppo delle tecnologie proprietarie.

Jet HR, 4,7 milioni di euro

Fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino, la startup offre una piattaforma tecnologica per semplificare e automatizzare la burocrazia dell’HR per PMI, startup e aziende.

Colossus Digital, 2,5 milioni di euro

23/06/2023 – Ha ottenuto un round seed da 2,5 milioni di euro la startup Colossus Digital.

Fondata nel 2022 a Roma, Colossus sviluppa soluzioni tecnologiche per agevolare gli investimenti in asset digitali eliminando il fattore di volatilità associato alle criptovalute. I fondi serviranno a consolidare la posizione di mercato, ampliare l’offerta e potenzialmente acquisire altre aziende, nonchè rafforzare i suoi servizi, esplorando nuove opportunità di crescita nello spazio web3.

Muscope, 800mila euro

22/06/2023 – Arriva un round di investimento da 800mila euro per la startup cybersecurity Muscope. L’operazione è guidata dal fondo di venture capital Primo Ventures SGR S.p.A., tramite i fondi Primo Digital e Primo Digital Parallel Italia, affiancato da Klecha & Co., investment bank paneuropea specializzata nel settore tech, con il veicolo di investimento Cyber K1.

Fondata nel 2021 a Milano da Bruno Cordioli, Muscope Cybersecurity sviluppa soluzioni di sicurezza informatica avanzate per l’individuazione e la gestione di rischi informatici. L’investimento è finalizzato ad accelerare lo sviluppo del prodotto e ad ampliare il numero di dati su cui si basa l’identificazione delle minacce cyber, nonchè a consolidare la presenza sul mercato italiano con l’obiettivo di aprirsi a breve al mercato europeo.

Freedome, 2,5 milioni di euro

06/06/2023 – Arrivano 2,5 milioni di euro per Freedome, startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor, che assume in concomitanza la qualifica di “Società Benefit”. Lead investor è Opes Italia SICAF EuVECA, fondo di Venture Capital che supporta lo sviluppo e la crescita di startup innovative a impatto sociale. Hanno partecipato all’operazione numerosi soci, tra cui SocialFare Seed, Bios Line Holding e Premiaweb, diversi Business Angels e nuovi investitori quali EGG SRL, LP Holding e Ad.Astra Fund.

Fondata nel 2019 a Legnano da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi, e incubata inI3P – l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino – Freedome ha sviluppato una piattaforma che aggrega e rende facilmente fruibili le migliori attività outdoor.

Questo funding consentirà all’azienda di consolidare ulteriormente la presenza sul territorio italiano e avviare l’espansione internazionale, ampliare il catalogo delle attività disponibili e integrare l’offerta con servizi sempre più innovativi e di qualità. L’operazione fa parte di un piano di crescita più ampio e include la prima tranche di investimento di 300mila euro, completata da Freedome nel 2022 tramite strumento convertibile, nel perimetro del secondo batch del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Repron Therapeutics, 2 milioni di euro

06/06/2023 – Ha completato un seed round di 2 milioni di euro Repron Therapeutics, startup che lavora per combattere i tumori. Claris Ventures guida l’investimento.

Repron Therapeutics è spin-off dell’IRCCS Ospedale San Raffaele (OSR) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con fondatori scientifici Vania Broccoli, responsabile dell’unità di ricerca in Cellule Staminali e Neurogenesi di OSR e dirigente di ricerca dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e Alessandro Sessa, ricercatore del laboratorio Cellule Staminali e Neurogenesi di OSR. L’investimento servirà ad accelerare lo sviluppo dell’innovativa piattaforma epigenetica di Repron Therapeutics, che mira a prevenire le recidive in alcuni tipi di tumore mediante il silenziamento di reti di oncogeni.

Data Masters, 650mila euro

30/05/2023 – Ha raccolto 650mila euro Data Masters, startup edutech fondata nel 2021 a Bari da Luigi Congedo e Francesco Cipriani, focalizzata sull’educare all’intelligenza artificiale. Tra gli investitori, Zanichelli Venture, il CVC di Zanichelli.

NEWTWEN, 7 milioni di euro

26/05/2023 – Round da 7 milioni di euro per la startup deeptech Newtwen nata dall’università di Padova. Al round hanno partecipato 360 Capital, CDP e Vertis, e il fondo internazionale specializzato in software industriale Join Capital.

NEWTWEN è stata fondata nel 2020 come spin-off dell’Università di Padova con il nome di Hexadrive Engineering da un team di ricercatori e professori (Silverio Bolognani, Piergiorgio Alotto, Riccardo Torchio, Milo Desoricellis, Francesco Toso). Si occupa di sviluppare un tipo molto particolare di Digital Twin inseriti direttamente nell’hardware di dispositivi come i motori elettrici. Il round servirà all’espansione della rete vendita sul mercato europeo e al continuo sviluppo della tecnologia e dei prodotti, specialmente la piattaforma software industriale per la generazione automatica di Digital Twin.

Agade, 4 milioni di euro

26/05/2023 – Arriva un round da 4 milioni di euro per la startup milanese Agade. Protagonisti sono il fondo CYSERO EuVECA Cysero, che ha investito complessivamente 900.000 euro, Brembo, CDP Venture Capital attraverso il comparto Industry Tech del fondo Corporate Partners I, EIC Fund, 360 Capital Partners e Generaimprese.

Spin-off del Politecnico di Mialno nata nel 2020, Agade è specializzata nella progettazione di esoscheletri per applicazioni industriali.

I-Tes, 1,4 milioni di euro

25/05/2023 – Arriva un round da 1,4 milioni di euro per la startup deeptech I-Tes. L’operazione è guidata da EUREKA! Venture SGR attraverso il Fondo “Eureka! Fund I – Technology Transfer”, insieme a CDP Venture Capital SGR attraverso Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità.

Guidata dagli AD Michele Santovito e Noemi Muscarà, I-Tes opera nell’ambito del Business Incubator 2i3T e Technology Transfer dell’Università degli Studi di Torino e sviluppa batterie innovative per l’accumulo termico. Le nuove risorse verranno utilizzate per ampliare il portafoglio clienti rafforzando le facilities e il team, con nuove competenze relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti e soprattutto per investire nello sviluppo tecnologico di nuovi prodotti.

Cyclando – 500mila euro

25/05/2023 – Chiude con successo la prima campagna di equity crowdfunding di Cyclando, startup del cicloturismo: ha raccolto e 500.000 euro su Mamacrowd. Tra i 96 investitori partecipanti che il fondo AZIMUT ELTIF – Venture Capital ALIcrowd II.

Nata nel 2019 a Modena da Riccardo Sedola e accelerata nel 2021 da LVenture Group, Cyclando è la prima piattaforma di vendita online interamente dedicata ai viaggi in bicicletta. Il capitale raccolto servirà a sviluppare nuove feature digitali, dall’app alla personalizzazione del viaggio, e per rendere ancora più internazionale la piattaforma con possibilità di organizzare viaggi in tutto il mondo.

Reasoned Art – 1,4 milioni di euro

03/05/2023 – Arrivano 1,4 milioni di euro per la startup ArtTech Reasoned Art, in un round seed che ha visto il primo investimento in una startup italiana di Woori Technology Investment, tra i più importanti fondi di investimento della Corea del Sud. Hanno partecipato i precedenti investitori LVenture Group e Rosario Bifulco e i nuovi entranti B Heroes, MetaVenture Holding, Urania e alcuni business angels italiani.

Fondata da Giulio Bozzo e Andrea Marec, Reasoned Art ha iniziato il suo viaggio nel web3 nel gennaio del 2021 con una piattaforma di vendita di opere d’arte digitale con NFT, per poi implementare anche servizi B2B. Il finanziamento sarà usato per continuare l’espansione, con particolare attenzione allo sviluppo del progetto Monuverse per conservare e valorizzare il patrimonio culturale tramite l’arte digitale.

TextYess – 450mila dollari

02/05/2023 – Ha completato il suo primo round di investimento da 450mila dollari TextYess, startup che sostiene gli eCommerce attraverso la tecnologia Text-to-Buy. Tra i partecipanti al round Exor Seeds, il Club degli Investitori, Delirus Capital (fondo di Riccardo Pozzoli) e Moonstone Fund (fondato da Jacopo Mele) e un pool di importanti business angels, tra cui Raffaele Terrone, (co-founder di Scalapay), Marco Porcaro (founder di Cortilia), Riccardo Schiavotto (general manager di Alma e founder di Lanieri), Francesco Zaccariello (Startup Investor e founder di eFarma) e Marco Di Pietro (ex director Yoox).

Fondata a gennaio 2023 da Riccardo Russo e Edvaldo Gjonika, TextYess aiuta gli eCommerce a ottimizzare le proprie vendite e semplificare il rapporto con i clienti permettendo agli utenti di fare acquisti rispondendo a un solo SMS.

PipeIn – 725mila euro

18/04/2023 – Ha raccolto 725mila euro la startup PipeIn, specializzata in soluzioni innovative per la manutenzione predittiva delle condotte. Il round pre-seed è stato sottoscritto da RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l’Automazione Industriale, nato su iniziativa del fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital, dall’Acceleratore ZERO, parte della Rete Nazionale CDP, con un follow-on promosso dal fondo Acceleratori di CDP Venture Capital e da LVenture Group, e da Pariter Robotics Srl, veicolo di investimento dedicato alla robotica gestito da Pariter Partners.

Fondata a Torino nel 2021, PipeIn è stata accelerata dalla prima edizione dell’acceleratore ZERO, l’acceleratore Cleantech della Rete Nazionale di CDP. Le nuove risorse saranno usate per assumere nuove figure chiave e accelerare il lancio sul mercato della prima versione commerciale di Shark4, un robot dotato di sensori in grado di monitorare l’evoluzione dello stato di salute di tubature.

Restworld – 500mila euro

18/04/2023 – Arriva un round da 500mila euro per Restworld, la startup per chi cerca lavoro nel settore Horeca. Il round vede l’ingresso nel capitale della società di importanti player del settore come Startup Wise Guys, Bakeca.it, e Intervieweb, e diversi business angels tra cui Giancarlo Vergine (founder & managing partner di Over Ventures), Giancarlo Rocchietti (presidente del Club degli Investitori), Alberto Brustia (co-owner Ziccat), Vittorio Somaschini (business angel di professione) e Menetto Federico (business angel del mondo food tech).

Nata nel 2020 da un team di psicologi del lavoro e ingegneri under 30, Restworld mira a diventare il punto d’incontro per chi lavora nella ristorazione, nel turismo e nell’ospitalità aiutandoli a riqualificare le proprie professioni. L’obiettivo per i prossimi mesi è quello di trovare partner finanziari, italiani o esteri, con cui stabilire una collaborazione di lungo termine, per permettere a Restworld di continuare ad affermarsi in Italia e sostenere il futuro progetto di internazionalizzazione

Quisto – 800mila euro

21/03/2023 – Ha raccolto un round pre-seed da 800mila euro Quisto, la piattaforma italiana che vuole innovare la filiera del cibo e bevande fuori-casa. Il round è stato partecipato da un importante Family Office italiano dell’industria alimentare, angel investors con esperienza nel mercato dell’Ho.Re.Ca. e il Venture Studio StartupGym, che ha supportato la genesi e crescita di Quisto.

Fondata nel 2022 da Stefano Raffaglio e Pietro Bini Smaghi, Quisto ha lanciato la piattaforma B2B per facilitare gli acquisti di bar e ristoranti, permettendo a grossisti e produttori del largo consumo di tracciare e ottimizzare la loro distribuzione sul territorio. I fondi serviranno al team per consolidare il prodotto ed espandersi commercialmente a livello nazionale.

Cosmico – 1,85 milioni di euro

21/03/2023 – Chiude il suo primo round di investimento Cosmico, startup che connette i talenti del mondo digital con le aziende, raccogliendo 1,85 milioni di euro. Tra gli investitori: Prana Ventures, Bonsai Ventures, Growth Engine e business angels di rilievo come Duccio Vitali, Valerio Fonseca, Marco di Pietro, Giordano Martinelli. Il round è stato coordinato da Growth Capital, advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per scaleup, che ha selezionato Cosmico per partecipare al terzo batch del programma d’élite di accelerazione e fundraising A-Road.

Fondata nel 2020 da Francesco Marino, Matteo Roversi e Simone Tornabene, Cosmico connette il talento individuale con le organizzazioni e le esperienze che possono valorizzarlo e accrescerlo tramite la filosofia del Talent-as-a-Service. I fondi raccolti serviranno per consolidare la presenza sull’Italia e per gettare le basi per una stabile presenza in Europa

GenomeUp – 1,15 milioni di euro

16/03/2023 – Arriva un round da 1.150.000 euro per GenomeUp, health tech per la diagnosi delle malattie genetiche. Ha partecipato all’investimento Scientifica Venture Capital, VC specializzato in progetti scientifici e startup nei settori materiali avanzati, manifattura avanzata ed intelligenza artificiale, assieme a Lazio Innova tramite il fondo Innova Venture, Smart Lab Partner, Mailbì, MGM, Lumen Ventures, a|impact, GMC Group, Padda Health e Finalca.

Fondata nel 2017 a Roma da Alessandro Rossi, Giovanni Stracquadaneo, Simone Gardini, GenomeUp ha sviluppato insieme a Innova Venture (il fondo di venture capital della Regione Lazio) JuliaOmix: un innovativo ecosistema di servizi digitali che, anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, permette di fornire un supporto alla diagnosi delle malattie genetiche. I capitali raccolti verranno investiti in un percorso di veloce accelerazione per attrarre talenti e consolidare la posizione sul mercato italiano, in preparazione del lancio dei progetti sui mercati internazionali.

Newronika – 2,5 milioni di euro di sovvenzione

08/03/2023 – Newronika, azienda milanese health tech, ha firmato un accordo di sovvenzione da 2,5 milioni di euro con l’acceleratore European Innovation Council (EIC) nell’ambito del programma “Grant first”, che consentirà inoltre di negoziare con EIC un finanziamento azionario in una fase successiva.

Newronika è stata fondata nel 2009 da un team multidisciplinare di neuroscienziati guidato dal dottor Alberto Priori con la partecipazione di Fondazione IRCCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Università degli Studi di Milano e si occupa di stimolazione cerebrale profonda adattiva e tecnologia di interfaccia tra dispositivi cerebrali. La sua proposta mira a un progresso significativo nella terapia clinica per il morbo di Parkinson e altre patologie neurologiche.

La sovvenzione finanzierà un importante studio a livello europeo che affiancherà la stimolazione cerebrale profonda adattiva a quella convenzionale in pazienti con malattia di Parkinson avanzata. Il finanziamento sosterrà anche le attività di sviluppo della piattaforma Alpha-DBS di Newronika per garantire la commercializzazione e quindi la disponibilità sul mercato europeo della tecnologia.

Billoo – 1 milione di euro

07/03/2023 – Arriva il primo investimento da 1 milione di euro per Billoo, società benefit e startup innovativa attiva nel settore dell’energia.

Billoo è nata a Parma nel 2020, fondata dal CEO Giovanni Baroni. Ha sviluppato un’app che ambisce a diventare il consulente energetico digitale degli italiani a portata di smartphone. Le risorse finanziarie verranno investite per l’ulteriore sviluppo e il lancio commerciale della innovativa piattaforma in grado di controllare la correttezza delle bollette di gas ed energia elettrica. Le nuove risorse serviranno a potenziare la struttura di Billoo che elabora i dati grazie ad algoritmi avanzati, occupandosi anche della gestione di eventuali reclami e dell’indicazione di offerte più competitive sul mercato.

Fler – 380mila euro

24/02/2023 – Fler, startup che sta rivoluzionando il mercato della depilazione, chiude un round da 380mila euro. Il round erogato in strumenti finanziari partecipativi convertendi (SFP) è capitanato dai lead investors Bonsai Ventures di Michele Padovani e David Erba, e da Francesco Agostinis, Simone Magazzù e Lorenzo Tombari di Loop Srl e da business angels strategici quali Adriano Battegazzore, Alessandro Fachin ed Elisa Rossi.

Fler nasce nasce nel 2021 a Milano da un’idea di Allegra Violante. La raccolta ha l’obiettivo di portare l’azienda a crescere sotto tre punti di vista: il digitale, aspetto fondamentale che differenzia Fler in una nicchia di mercato quasi scoperta in Italia; la crescita organica del team e l’espansione nel mondo retail per accrescere il raggio nazionale e non solo del business, con un occhio particolare a paesi esteri.

Ittinsect – 625mila euro

20/02/2023 – Ittinsect – Feed for the Ocean, startup biotech che ha sviluppato l’alternativa sostenibile al mangime per l’acquacoltura, ha chiuso il suo primo aumento di capitale di 625 mila euro. Hanno partecipato CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, Katapult Ocean, Indico Capital Partners, LVenture Group e due angel investor.

Fondata a Roma nel 2021, Ittisect è stata accelerata da ZERO, l’acceleratore Cleantech della Rete Nazionale di CDP. Gli investimenti raccolti permetteranno di sviluppare ulteriormente la ricerca biotech, rendendo commercialmente accessibili i suoi prodotti.

Holifya – 500mila euro

20/02/2023 – Chiude il suo primo round di investimento pre-seed da 500mila euro la startup digital health Holifya. Tra i lead investor del round, Growth Engine e Exor Ventures con la partecipazione di B4iFund, Bocconi 4 Innovation, e di alcuni business angel tra cui importanti dirigenti italiani.

Holifya nasce nel 2021 a Milano dall’idea di Alessandra Cestaro, CEO; Marco Brustia, CPO; Prof.ssa Elvira Pistolesi, Medico Chirurgo, Docente di Nutrigenetica e Nutrigenomica dell’Università degli Studi di Milano e Chief Scientific Officer, con l’obiettivo di creare una soluzione per il benessere con un approccio personalizzato e radicato nella ricerca scientifica. Holifya permette, grazie ad un test del DNA, di scoprire le proprie predisposizioni genetiche e adottare un’alimentazione e percorsi di prevenzione personalizzati. I nuovi capitali consentiranno a Holifya di accelerare ulteriormente il proprio programma di crescita: integrerà nuovi check-up e espanderà i protocolli di nutrizione e prevenzione personalizzati a partire dal test genetico, fornendo suggerimenti su integratori e cosmeceutici personalizzati e fornendo un servizio sempre più di valore per i professionisti del mondo della salute, come medici, nutrizionisti e farmacisti.

Aryel – 3 milioni di euro

10/02/2023 – Arriva un round da 3 milioni di euro per Aryel, startup di realtà aumentata che offre una soluzione SaaS (Software-as-a-Service) No-Code per il marketing. Il round è capitanato dal lead investor PranaVentures oltre alla partecipazione di vasi business angels, tra cui Alessio Beverina (Fondatore di Panakès Partners), Andrea Lovato (Managing Partner at F&P4BIZ), Enrico Cerea e Rossella Cerea (del ristorante stellato Da Vittorio), Fabio Lalli (Partner di IQUII), Gianluca Maestroni (CEO di DeltaOhm), Lorenzo Del Bianco (Founder & CEO di DUDE), Vittorio Dionisi (CEO di HelloVacanze), Logotel SpA, le holding d’investimento Selected Investments SpA, KF-Invest e altri investitori che si vanno ad aggiungere alla rosa di nomi illustri già entrati alla prima raccolta di 700mila euro ottenuta nel 2022.

Basata a Milano, Aryel nasce a giugno 2020. A fondarla il CEO Mattia Salvi assieme a Leonardo Persico, Luca Petri, e Vincenzo Schifano. Il round ha l’obiettivo di portare l’azienda a una crescita di oltre 10 milioni di euro di fatturato nei prossimi 24 mesi e diventare la soluzione no-code di riferimento per marketer e creator sulla realtà aumentata nel marketing.

Medendi – 1,4 milioni di euro

09/02/2023 – 1,4 milioni di euro (a metà tra debito e equity) per Medendi, piattaforma di servizi digitali per l’oncologia. L’operazione è sottoscritta da imprenditori e investitori istituzionali quali Apeiron Holding della famiglia Bonan, Gama Partecipazioni di Gianmarco Ferrari, GF4BIZ di Guglielmo Fiocchi, Francesca Giubergia, Francesco Porri di Fortop e Recomec, holding di investimenti controllata dalla famiglia Zanelli, mentre Emil Banca Credito Cooperativo è la banca partner dell’operazione di finanziamento ‘matching debt’, garantito da MCC, a supporto dell’investimento.

Lanciata da Giorgio Pasetto, Maurizio Scaltriti e Gianmarco Molinari, Medendi è attiva da febbraio 2021 come piattaforma di servizi dedicata a pazienti e oncologi per accedere in maniera semplice e veloce alle diagnostiche e alle terapie più avanzate. L’iniezione di nuove risorse serverà ad arricchire l’offerta di Medendi di nuovi servizi diagnostici, accogliere nuovi talenti e porre le basi per l’espansione in altri Paesi europei, in particolare in Spagna e in Germania.

Il fundraising di Medendi continuerà nel corso del 2023, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente le risorse a supporto del lancio di nuovi servizi e dell’internazionalizzazione del progetto.

181travel – 2,5 milioni di euro

08/02/2023 – Raccoglie 2,5 milioni di euro la startup cagliaritana 181travel, destination management company specializzata nella distribuzione di esperienze turistiche. Al nuovo round di raccolta, diviso in due tranche, hanno partecipato primari fondi di investimento italiani tra i quali CDP Venture Capital SGR con Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, Primo Ventures SGR con Barcamper Ventures (primo fondo ad investire in Nausdream nel 2017) e Sefea Impact SGR, gestore di fondi di investimento ad impatto.

La startup nasce nel 2016 a Cagliari con il nome di Nausdream. Nata come marketplace di escursioni in barca, nel 2018 si riconverte in Tour Operator attivo nel turismo esperienziale con l’obiettivo di evolvere la Travel Hospitality in Travel Experience. Il piano investimenti della società destina le risorse ad attività strategiche quali lo sviluppo del business, la formazione, la ricerca e l’acquisizione di nuovi talenti e R&S con l’obiettivo di dare una spinta propulsiva al comparto, produrre una nuova visione del settore turistico e tornare ad appassionare nuovamente i giovani talenti che, a seguito della pandemia, si sono allontanati dal settore turismo e tempo libero.

Codemotion – 8 milioni di euro

07/02/2023 – Ha raccolto un round di investimento da 8 milioni di euro Codemotion, piattaforma digitale che supporta la più grande community di sviluppatori IT in Europa. Il round è stato guidato da Sinergia Venture Fund, fondo di Venture Capital specializzato in scale-up B2B, con la partecipazione di una selezione di partner italiani e internazionali, tra cui Azimut Digitech Fund (con Gellify come advisor), Endeavor Catalyst, Primo Ventures, P101 con Italia 500 e CDP Venture Capital attraverso il Fondo rilancio startup.

Fondata a Roma nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi, Codemotion è una piattaforma per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT. L’aumento di capitale consentirà a Codemotion di potenziare lo sviluppo della piattaforma, accelerare la crescita internazionale ed espandere il proprio team con nuove assunzioni.

Coderblock – 1 milione di euro

03/02/2023 – Arriva un round da 1 milione di euro per Coderblock, la blockchain company del metaverso made in Italy. Hanno guidato l’aumento di capitale Deloitte Consulting SB e la società svizzera ADM Media Consulting.

Coderblock è nata a Palermo a fine 2015 dall’idea di Danilo Costa di creare esperienze virtuali immersive per uffici, eventi, formazione e shopping. L’aumento di capitale sottoscritto fa seguito a due precedenti raccolte dello stesso valore complessivo che hanno dato inizio al processo di internazionalizzazione, partito nel settembre del 2022 con l’apertura di una nuova sede a Miami. Le nuove risorse faciliteranno l’espansione negli Stati Uniti e l’ingresso di Coderblock nel Web3, e consentirà la creazione di Coderblock Content & Production, la divisione globale dedicata alla realizzazione di contenuti creativi per il metaverso.

Tau – 9 milioni di euro

02/02/2023 – Ha raccolto 9 milioni di euro la startup torinese Tau Group, che produce cavi e componentistica per motori elettrici. Il round è guidato guidato da Solvay Ventures assieme agli azionisti Finindus, una joint venture con sede in Belgio di ArcelorMittal e la regione fiamminga, oltre a dirigenti e privati.

Fondata nel 2014 a Torino da Filippo Veglia, Francesco Taiariol e Piero Degasperi, con uffici a Mosca e Berlino, Tau è impegnata nella produzione del cavo elettrico a emissioni zero.

CercaOfficina.it – 1,7 milioni di euro

02/02/2023 – Nuovo round di investimento per la digital company CercaOfficina.it, specializzata nella digitalizzazione del settore della riparazione e manutenzione auto. La società ha ottenuto un aumento di capitale di 1,7 milioni di euro guidato da Azimut Digitech Fund, il fondo venture capital B2B gestito da Azimut Libera Impresa Sgr, la holding di investimento Mazal Capital e Wing Capital.

Fondata nel 2013 a Milano e guidata dal CEO Marco Brusamolino, CercaOfficina.it vuole diventare il punto di riferimento per tutti coloro che devono occuparsi della manutenzione e riparazione di un veicolo tramite una soluzione digitale. Il round servirà ad investire in tecnologia, con l’obiettivo di puntare su algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, e di incrementare le assunzioni di nuova forza lavoro.

Harg – 2,5 milione di euro

01/02/2023 – Arrivano 2,5 milioni di euro per la startup Harg, che si occupa della nutrizione per la terza età. L’operazione è sottoscritta per 1 milione dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR e per 1,5 milioni dal Gruppo Brixia, da a|impact, fondo di investimento emanazione di Avanzi e da Etica Sgr e Mazza Srl.

Nata nel 2017 a Cremona come Società Benefit, Harg ha sviluppato all’Università degli Studi di Genova preparazioni alimentari innovative dedicate alle persone con difficoltà di deglutizione (la cosiddetta disfagia). I fondi saranno usate per rafforzare la presenza sul territorio italiano e raggiungere entro fine 2023 il numero di 10 milioni di erogazioni annue.

Wora – 600mila euro

30/01/2023 – Ha chiuso un round da 600mila euro la startup del delivery Wora, che offre servizi di consegna in giornata dedicati ad e-commerce e retailer. Lead investor i soci di Italian Angels for Growth, insieme al Club degli Investitori e alcuni business angels.

Fondata nel 2020 a Milano da Gaetano Sanfilippo e Jacopo Mazzola, Wora nasce con la missione di rivoluzionare l’esperienza di consegna, mettendo al centro le esigenze dei consumatori e la sostenibilità ambientale grazie a un algoritmo di ottimizzazione dinamica delle rotte ed un modello logistico omnicanale. I nuovi fondi serviranno a continuare lo sviluppo della sua tecnologia proprietaria ed estendere il servizio in nuove città italiane e nelle principali capitali europee.

2022

Relicta – 500mila euro

21/12/2022 – Arriva un round da 500mila euro per Relicta, biotech che ha sviluppato un imballaggio in plastica solubile in acqua. Il round è guidato da Scientifica Venture Capital assieme a Terra Next, l’Acceleratore per la Bioeconomia di CDP Venture Capital, e Vertis SGR attraverso il fondo Venture 3 Technology Transfer.

Relicta è una startup innovativa che ha sviluppato un imballaggio in plastica idrosolubile, biodegradabile e compostabile ottenuto dagli scarti di lavorazione dell’industria ittica, tra i 4 vincitori della Call4Ideas di Scientifica Venture Capital. L’investimento servirà per la validazione tecnologica e il perfezionamento del prodotto.

Italian Artisan – 1,3 milioni di euro

14/12/2022 – ha chiuso un round di investimento da 1,3 milioni di euro Italian Artisan, marketplace digitale per il Made in Italy. Il round è stato sottoscritto da Primo Ventures, attraverso i fondi Primo Digital e Primo Digital Parallel Italia, insieme a un gruppo di business angels internazionali.

Nato nel 2015 a Milano da un’idea di David Clementoni, a cui si è unita nel 2020 come co-fondatrice e CEO Olga Iarussi, Italian Artisan è un marketplace digitale che connette brand e retailer internazionali a fornitori artigianali italiani di alta qualità nel settore moda, design e arredo con l’obiettivo di rendere la produzione Made in Italy decentralizzata, accessibile, trasparente e sostenibile.

Sencare – 700mila euro

14/12/2022 – Apre un round da 700mila euro per la silvertech Sencare, terza startup gemmata dallo startup studio Startup Bakery, che già prima di concludere la fase di validazioneha ne ha raccolti 400mila . Tra gli investitori di Sencare la stessa Startup Bakery, attraverso la sua Lab, e l’imprenditore in ambito telemedicina Vincenzo Papa.

Nato in seno allo startup studio e guidato da Andrea Strini, Sencare è un assistente intelligente in cloud che consente alle realtà specializzate in cura domiciliare di scegliere, organizzare e supervisionare l’assistenza. Il capitale raccolto, conclusa la fase di validazione che l’ha vista impegnata negli ultimi 3 mesi nello sviluppo del prototipo, servirà a portare avanti l’MVP e ad avviare la fase commerciale, prevista per marzo 2023.

ELIGO – 966.500 euro

14/12/2022 – Quasi un milione di euro per ELIGO, fashion tech company e PMI innovativa. Il round, precisamente dell’importo di 966.500 euro, è stato sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR nonché dall’investitore proponente Digital Magics e da un gruppo Business Angels co-investitori.

Fondata nel 2016 a Milano da Antonio Chiarello, Giulio Manno, Giuseppe Catella e Naomi Kohashi Catella, ELIGO offre un un servizio di Personal Styling all’interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy. L’operazione è finalizzata a sostenere lo sviluppo della piattaforma proprietaria E.L.S.A., aumentare la brand awareness del marketplace e proseguire nel processo di internazionalizzazione.

Jobtech – 6 milioni di euro

01/12/2022 – Chiude un round di seria A da 6 milioni di euro la startup Jobtech, prima agenzia per il lavoro digitale nata in Italia. L’operazione è stata guidata da Oltre Impact, fondo con focus impact italiano che investe in imprese ad impatto sociale o ambientale, con Lumen Ventures e altri investitori.

Nata durante il lockdown del 2020 e guidata da Paolo Andreozzi e Angelo Sergio Zamboni, Jobtech si propone di dare forma al percorso lavorativo delle persone utilizzando la tecnologia, con l’obiettivo è creare job match di qualità tra chi cerca e chi offre. I nuovi fondi saranno usati per accelerare i processi di recruiting interni e scalare il modello di business, sia sul lato SaaS che nella crescita con obiettivo internazionalizzazione per il 2024.

Blubrake – 10 milioni di euro

31/11/2022 – Dalla Banca Europea per gli Investimenti arriva un finanziamento Venture Debt da 10 milioni di euro per la scaleup italiana Blubrake, specializzata nello sviluppo di sistemi ABS di ultima generazione per biciclette elettriche.

Fondata da Fabio Todeschini, Blubrake è nata nel 2015 a Milano nell’alveo di e-Novia, la fabbrica di imprese dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della meccatronica e della mobilità alternativa. Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno ad aumentare la sicurezza dei veicoli elettrici leggeri (LEV) e a favorire l’adozione mass-market dell’ABS, al fine di ridurre drasticamente la frequenza degli incidenti per ciclisti e pedoni.

DoctorApp – 400mila euro

30/11/2022 – Arrivano 400mila euro per la piattaforma e-health DoctorApp. L’investimento proviene da Fondo Zungri Capital, che aveva già contribuito alla campagna di equity crowdfunding dello scorso anno, chusasi con una raccolta di 350mila euro in 30 giorni.

Fondata nel 2018 a Cuneo da Alessandro Giraudo, DoctorApp è una startup innovativa con l’obiettivo di semplificare i rapporti medico-paziente, grazie ad applicazioni dedicate sia ai professionisti del settore che agli utenti.

Morsy – 500mila euro

24/11/2022 – Ottiene 500mila euro Morsy, startup di delivery per i lavoratori. Con un primo SFP di 250mila euro è lead investor dell’operazione IH1, la holding di partecipazioni dello Startup Studio Mamazen che ha co-fondato la startup.

Fondata nel 2018 a Torino dallo Startup Studio assieme a Carlo Alberto Danna, Morsy è una mensa in cloud che si occupa di consegnare pasti equilibrati e di qualità ai lavoratori. L’obiettivo è rafforzare la rete commerciale, ampliando il servizio anche alla città di Milano.

ChAI, Irreo e Eoliann

23/11/2022 – Arrivano tre investimenti dal fondo Primo Space, gestito da Primo Ventures SGR. Uno da 500mila sterline per la londinese ChAI, società che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale proprietari per le previsioni di volatilità dei prezzi delle materie prime, e due su startup italiane: 700mila euro per Irreo, società software per l’agricoltura di precisione, e 1,35 milioni per Eoliann, società benefit che rende i rischi climatici più prevedibili.

ChAI nasce nel 2019 a Londra, fondata da Tristan Fletcher, Marcus Dixon, Stephen Butler e Michael Button. Ha sviluppato un’applicazione Web che consente agli utenti di ottenere informazioni imparziali e previsioni sui prezzi dell’energia, realizzati applicando, tra l’altro, l’intelligenza artificiale alle immagini da satellite.

Irreo, fondata a Roma nel 2019 da Andrea Pomente e Luca Calacci, stima il fabbisogno idrico per 5 giorni successivi per diversi tipologie di colture, in base alla fase fenologica, alla composizione del terreno e alle condizioni climatiche, riducendo del 30% stress idrico e spreco d’acqua delle colture nonché aumentando del 10% le rese.

Infine, Eoliann è una società benefit fondata nel 2022 a Torino da Roberto Carnicelli, Chiara Mugnai, Giovanni Luddeni e Emidio Granito. Grazie ai dati satellitari e ad algoritmi proprietari di machine learning prevede la probabilità e l’impatto di catastrofi naturali per le istituzioni finanziarie considerando gli effetti del cambiamento climatico.

Babaco Market – 6,3 milioni di euro

23/11/2022 – Raccoglie 6,3 milioni Babaco Market, startup di consegne anti-spreco. Il round è guidato da United Ventures con la partecipazione del Founder di FaceIt Niccolò Maisto e dei soci esistenti CDP Venture Capital SGR per il tramite del Fondo Acceleratori, Seven Investments, Feel Venture, Doorway, Startupbootcamp Foodtech, Boost Heroes, Plug and Play, NextUp e LVenture Group.

Fondato nel 2020 a Milano da Francesco Giberti e Luca Masseretti, Babaco Market è un servizio di delivery in abbonamento che porta a casa dei consumatori delle box di frutta e verdura “scartati” dai canali di distribuzione tradizionale per piccoli difetti estetici, combattendo così lo spreco alimentare. I fondi saranno utilizzati per il rafforzamento del team in vista dell’internazionalizzazione del servizio.

Hlpy – 7,5 milioni di euro

22/11/2022 – Round di seria A da 7,5 milioni di euro per hlpy, startup italiana di mobility 4.0 che sta ridisegnando il mondo dell’assistenza al veicolo. Il round è stato guidato da Synergo Capital, con CDP Venture Capital attraverso il comparto Service Tech del Fondo Corporate Partners I e The Techshop, strumenti convertibili e debito.

Fondata nel maggio 2020 da Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo ed Enrico Noseda, hlpy è l’unico player nel panorama italiano ad aver integrato front-end, clienti, piattaforma operativa e rete di soccorso in modalità nativa digitale. I nuovi fondi saranno usati pe l’internazionalzzazione.

Xceed – 2 milioni di euro

22/11/2022 – La startup Xceed ha ottenuto un round da 2 milioni di euro per la sua piattaforma digitale di esperienze ed eventi dal vivo. Il round è stato guidato dal fondo estone Trind Ventures, con la partecipazione di Superhero Capital e Best Nights VC (la divisione venture capital di Jägermeister), oltre a Fernando Herrera (CEO di Nordcloud, società acquisita dal gruppo IBM) e il CEO della finlandese Boksi, Lasse Laaksonen. Hanno rinnovato la fiducia anche investitori che avevano già investito in Xceed, come Andreas Mihalovits (cofondatore del Global Super Angels Club) e Alessandro Fracassi (CEO e fondatore del Gruppo MutuiOnline).

Xceed nasce nel 2014, fondata da Mattia Franco e Luca Papaleo con sede a Barcellona. Fornisce un software all’avanguardia che aiuta club, bar e festival in tutto il mondo nella presenza online e a gestire l’organizzazione degli eventi grazie al digitale.

Barberino’s – 3 milioni di euro

18/11/2022 – Raccoglie 3 milioni di euro la scaleup retail Barberino’s, innovativa catena di barbershop, in un round d’investimento che coinvolge il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital, Doorway, Growth Capital e importanti esponenti del mondo imprenditoriale italiano, tra cui l’ex calciatore Claudio Marchisio e il co-fondatore di Yamamay Francesco Pinto.

Fondata nel 2015 a Milano da Michele Callegari e Niccolò Bencini, Barberino’s ha oggi 20 barber shop diretti in Italia. I fondi serviranno a consolidare la presenza del brand in Italia e ad avviare il processo di espansione internazionale.

Zerynth – 5,3 milioni di euro

17/11/2022 – Round da 5,3 milioni di euro per Zerynth, spin-off dell’Università di Pisa che supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi produttivi con soluzioni di Industrial IoT. Guida il round United Ventures con Vertis SGR con Venture Factory tramite il Fondo VV3TT, LIFTT e CDP Venture Capital con il Comparto IndustryTech del Fondo Corporate Partners.

Fondata nel 2015 da un team nato nei laboratori dell’Università di Pisa e costituito da Gabriele Montelisciani, Giacomo Baldi, Daniele Mazzei e Gualtiero Fantoni, Zerynth aveva già ottenuto 2 milioni di euro nel 2020 dal fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer. L’aumento di capitale servirà a supportare per il prossimo triennio il processo di espansione nazionale e internazionale della società, rafforzare il team e realizzare nuove partnership strategiche.

Synergy Flow – 1,8 milioni di euro

16/11/2022 – Ottiene un round da 1,8 milioni di euro Sinergy Flow, startup deep-tech della community di PoliHub che sviluppa batterie innovative per la transizione energetica. L’investimento è stato guidato dal fondo di venture capital italo-francese 360 Capital – che ha investito tramite i fondi Poli360, in partnership con il Politecnico di Milano e con A+360, fondo dedicato all’energy transition in collaborazione con A2A. Al round ha partecipato anche Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital SGR attraverso il Fondo Technology Transfer.



Fondata a Milno da Gabriele Panzeri e Matteo Salerno, Sinergy Flow ha progettato batteria innovativa a basso costo, sostenibile e ad alta efficienza: costa fino a 30 volte meno rispetto alle soluzioni presenti oggi sul mercato e si basa su sottoprodotti dell’industria petrolchimica ricchi di zolfo nel rispetto dei principi della circular economy.

FABA – 3,7 milioni di euro

11/11/2022 – Raccoglie un round di serie A da 3,7 milioni di euro FABA, startup edutech a impatto sociale. L’operazione è stata guidata da Oltre Impact, il primo fondo con focus impact italiano, e da CDP Venture Capital tramite il Fondo Acceleratori, con il coordinamento dall’advisor Growth Capital.

Co-fondata a Treviso da Matteo Fabbrini, già fondatore di Maikii, Foodracers, Reward ed Exclama, Chiara Gava, Alessio Polo e Francesco Poloniato, FABA favorisce l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ai bambini. Il suo raccontastorie, gioco educativo composto da una cassa audio e da oltre 90 “personaggi sonori” che funzionano con la tecnologia NFC, accompagna bambini e bambine nelle tappe della crescita, avvicinandoli all’esperienza dell’audiolibro e contrastando l’abuso di smartphone e tablet.

Serenis – 2,7 milioni di euro

1/11/2022 – Altri 2,7 milioni di euro per Serenis, la tech company per il benessere mentale. L’operazione è estensione dell’ultimo round da 2,6 milioni aperto a giugno e guidato da FG2 Capital, con l’ingresso nel capitale di diversi investitori tra cui Angelini Ventures, Azimut Digitech Fund, Invictus Capital.

Fondata nel 2021 a Milano da Silvia Wang, Serenis è impegnata nella missione di rendere terapia e supporto psicologico più accessibili grazie all’aiuto della tecnologia. I nuovi fondi saranno investiti principalmente sul miglioramento della piattaforma tecnologica

Condeo

31/10/2022 – Entra nel capitale della proptech Condeo la società Svicom SpA Società Benefit, player di riferimento nel mercato italiano del Real Estate.

La startup Condeo, nata all’interno dello startup studio Startup Bakery con debutto ufficiale a marzo 2022, si rivolge ad amministratori, condòmini e fornitori interessati a rendere più semplice la comunicazione e la gestione condominiale, attraverso l’automazione e al coordinamento dei lavori ordinari e straordinari fino alla registrazione dei principali eventi della vita in condominio, favorendo in questo modo anche una maggiore trasparenza.

Switcho – 1 milione di euro

16/10/2022 – Completa un round da 1 milione di euro la fintech Switcho, app di risparmio personalizzato che aiuta a gestire e ottimizzare le spese ricorrenti. L’investimento è sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital in co-investimento con alcuni investitori istituzionali, tra cui Azimut Libera Impresa.

Fondata nel marzo 2019 a Milano da Marco Tricarico, Redi Vyshka e Francesco Laffi, la startup è la prima piattaforma e app in Italia a proporre una stima del risparmio relativo alle spese di gas, luce, internet, telefonia e assicurazione, grazie ad un algoritmo proprietario che esegue un’analisi personalizzata delle bollette di ogni utente. I fondi raccolti in questo round saranno utilizzati da Switcho per ampliare il team, soprattutto nelle funzioni tech e di prodotto.

MUGO – 300mila euro

12/10/2022 – MUGO, startup e società benefit italiana che opera nel verticale climate tech, ha chiuso un accordo con Market3rs, nuova realtà torinese attiva nel campo del digital marketing, che include la copertura di un round d’investimento di 300mila euro.

Fondata nel 2020 a Milano da Benedetto Ruggeri, MUGO costruisce esperienze di comprensione e azzeramento dell’impatto climatico come nuova opportunità per le aziende. Si è distinta sul mercato lanciando MUGO Retail, la tecnologia per guidare i consumatori in esperienze di acquisto sostenibili in-store e online.

L’accordo non si limita all’aumento di capitale, ma include un programma di co-sviluppo che vede Market3rs mettere a disposizione le proprie capacità per allargare il target degli utenti di MUGO, accelerando così il processo di integrazione della variabile clima nelle scelte quotidiane dei consumatori che la startup si ripropone.

Qodeup – 2,5 milioni di euro

11/10/2022 – La fintech Qodeup ottiene 2,5 milioni di euro in un round seed per la sua soluzione innovativa per l’uso del QR code nella ristorazione. Il round è guidato da The Techshop con la partecipazione della società FoodBrand e di business angels con expertise di settore.

Fondata nel 2019 a Brescia da Fabio Marniga, serial entrepreneur, e Stefano Allegra, software engineer, Qodeup è stata accelerata nel 2021 da Bocconi4Innovation e ha lanciato una suite software per ristoranti che consente ai clienti di accedere attraverso QR code a un menu dinamico e di effettuare il pagamento dal tavolo. I nuovi fondi saranno finalizzati a perfezionare il prodotto e a potenziare il lancio sul mercato del sistema di pagamento Qodeup.

faire.ai – 3 milioni di euro

10/10/2022 – La startup fintech faire.ai ha ottenuto un seed round da 3 milioni di euro. Il round è stato guidato dai lead investors Francesco Beraldi e Lorenzo Lamberti Sagliano, assieme alla società Fabrick come partner industriale ed un pool di investitori: Cristiano Esclapon (Mamacrowd), Matteo de Brabant e Marco di Dio Roccazzella (Jakala), Paolo Barberis (Nana Bianca), Paolo Griffo (Panda), Francesco Marini (Lio Factory), Gianandrea Streklej (Venere.com), Massimo Ferro (Nestlè), Jan Sprengnetter (Sprengnetter Group), Guido Polesello (Arcom), Edi Polesello (Maronese), Davide Marmondi ed Enrico Angella (Swan Asset Management), Tommaso Mascetti (WMM Asset Management).

Fondata a Milano nel 2020 da Gianluigi Davassi, Gilberto Taccari, Giorgio Fiorentino, Cristina Bonacina e Claudia Chiesa, Faire.ai è una startup fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo che utilizza modelli di intelligenza artificiale per stimare i profili di rischio dei consumatori. Utilizzerà i fondi per sostenere la crescita.

Axyon AI – 1,6 milioni di euro

06/10/2022 – Axyon AI, startup specializzata in soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale per l’asset management, ha chiuso un round da 1,6 milioni di euro sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup di CDP Venture Capital, ING, Unicredit, Geminea e Metes.

Fondata a Modena nel 2016 da Daniele Grassi, Giacomo Barigazzi, Jacopo Credi, Axyon AI sfrutta i più recenti progressi nel deep learning per creare applicazioni aziendali su misura per i mercati dei capitali e la gestione patrimoniale. Utilizzerà le nuove risorse per sostenere la sua crescita internazionale e sviluppare Axyon Iris, che offre agli asset manager predizioni sui mercati e strategie di investimento basate sull’intelligenza artificiale

Green Future Project – 525mila euro

06/10/2022 – Green Future Project, startup certificata B Corp che tramite la sua piattaforma offre ad aziende e individui la possibilità di accedere alle migliori soluzioni a sostegno dell’ambiente, ha chiuso un round di 525mila euro guidato da Green Arrow Capital con Growth Engine e Kagu Capital.

Fondata a novembre 2020 a Milano e da settembre 2022 con una sede ad Abu Dhabi, Green Future Project è guidata da un team internazionale composto dai co-founder Pietro Pasolini, Briano Martinoni e Zain Tarawneh. Attraverso diverse partnership con ONG e organizzazioni internazionali la piattaforma sostiene progetti di rigenerazione e conservazione di riserve naturali, sviluppo di impianti di energia rinnovabile e rigenerazione degli habitat marini in tutto il mondo. I fondi serviranno a sostenere la crescita del progetto.

Careglance – 250mila euro

05/10/2022 – Careglance, startup deeptech attiva nel campo della micro-ottica e della fotonica, ha chiuso un round di 250mila euro con LIFTT.

Fondata nel 2019 a Milano con uffici e laboratori presso il PoliHub, Careglance ha ideato e brevettato una proposta innovativa nel settore della Optical Coherence Tomography, un tipo di misurazione interferometrica basata su laser, simile alla TAC ma con velocità di acquisizione e risoluzione dell’immagine significativamente più elevate. Le applicazioni spaziano dalla chirurgia all’industria 4.0.

Sibylla Biotech – 23 milioni di euro

04/10/2022 – Sibylla Biotech, spin-off nato nel 2017 dalla collaborazione tra l’Università di Trento e Perugia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha chiuso un round da 23 milioni. Il round è guidato da V-Bio ventures con la partecipazione del Fondo Evoluzione di CDP Venture Capital, Seroba Life Sciences, 3B Future Health Fund, Claris ventures, Indaco venture partners e Vertis Sgr.

Basata a Verona, Sibylla Biotech ha brevettato un protocollo per la ricerca di nuovi farmaci contro il cancro. Userà i nuovi fondi per avanzare la ricerca e potenziare il team.

AvvocatoFlash – 594mila euro

04/10/2022 – La startup legaltech AvvocatoFlash ha chiuso un aumento di capitale di 594mila euro guidato dal Fondo Rilancio Startup di CDP Venture Capital. Si sono uniti all’investimento i precedenti soci LVenture Group, Biz Angels e un pool di business angel.

Fondata nel 2019 a Cosenza da tre giovani professionisti con esperienza in ambito legale, tecnologico e di marketing, (Guglielmo del Giudice, Daniele Izzo e Cristian Izzo) è una piattaforma che consente di digitalizzare il processo di ricerca del cliente e di assunzione di un professionista legale. Userà i fondi per sviluppare nuove tecnologie in modo da incrementare l’espansione commerciale e lo sviluppo di nuovi prodotti.

T One Therapeutics – 2,5 milioni di euro

26/09/2022 – T One Therapeutics, spin off dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi” di Milano, ha chiuso un round di 2,5 milioni guidato da Utopia SIS, società di investimento specializzata in healthcare e biomedicale.

Nata nel 2022 con sede sempre a Milano, T One Therapeutics si occupa dello sviluppo di nuove terapie antitumorali. I fondi serviranno a sostenere la fase early stage di sviluppo preclinico della ricerca.

Endostart – 8 milioni di euro

15/09/2022 – La startup medtech Endostart ha chiuso un round di investimento da 8 milioni di euro guidato da Kairos Partners con la partecipazione di HTH, Progress Tech Transfer, Eureka! Venture, Liftt e il rinnovato supporto dei precedenti investitori quali Panakès Partners, Estor, A11 Venture e business angel. Il round segue quello di Serie B chiuso nel 2021 per 8,2 milioni.

Fondata nel 2018 a Certaldo, Toscana, dal CEO Alessandro Tozzi, ha sviluppato una piattaforma endoscopica per risolvere il problema delle colonscopie incomplete. I ondi saranno utilizzati per l’industrializzazione e il lancio commerciale del suo dispositivo medico Endorail.

Connected-Stories – 2 milioni di euro

12/09/2022 – Connected-Stories, piattaforma per la pubblicità video supportata dall’Intelligenza Artificiale, ha raccolto 2 milioni di euro da BlackSheep MadTech Fund, fondo gestito da Eureka! Venture SGR specializzato in investimenti in madtech, le tecnologie digitali applicate ai settori digital marketing e advertising.

Fondata nel 2016 da Claudio e Tommaso Vaccarella a New York con uffici a Milano e Roma, la startup ha così chiuso il suo primo round: servirà a finanziare i prossimi sviluppi di prodotto, oltre a favorirne l’espansione commerciale in particolare negli Stati Uniti.

Dove.it – 3 milioni di euro

07/09/2022 – La startup proptech Dove.it ha chiuso un round da 3 milioni di euro guidato da Azimut, tramite il veicolo AZ Eltif – Alicrowd.

Fondata nel 2018 a Milano, Dove.it è la prima agenzia immobiliare completamente online in Italia, con due caratteristiche distintive: zero commissioni per chi vende casa e tempi di vendita dimezzati rispetto alla media italiana. I fondi saranno usati per lo sviluppo dei software, tutti sviluppati internamente, il potenziamento del team e, entro l’anno prossimo, l’apertura di agenzie ibride, online ma con negozi fisici

Articolo originariamente pubblicato il 14 Dic 2022

