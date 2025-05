Nuovi finanziamenti per Wetacoo, la startup romana che sta cambiando il settore del deposito e dei traslochi attraverso un servizio di storage on-demand e la tecnologia RFID. La realtà innovativa ha annunciato la chiusura di un round Serie A da 3,4 milioni di euro, guidato da VC Partners. Il round di investimento ha visto il rinnovo della fiducia da parte dei soci esistenti, che in maggioranza hanno partecipato all’aumento di capitale, tra cui Zest, e la conversione in capitale dell’investimento già effettuato da CDP Venture Capital tramite il Fondo Rilancio.

Come è nata Wetacoo

Wetacoo è stata lanciata nel 2021 da LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di LVenture Group nato da una joint venture con l’Università Luiss. In pochi mesi la realtà innovativa ha raccolto la fiducia degli investitori che hanno sottoscritto il primo aumento di capitale. A novembre 2021 ha chiuso un round di investimento da 750 mila euro. All’aumento di capitale hanno partecipato Innova Venture, il Fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, LVenture Group, e investitori privati del settore della logistica e business angel. (Nella foto il CEO Federico Prugnoli)

Cosa fa Wetacoo

Fondata con l’obiettivo di semplificare radicalmente la gestione degli oggetti personali e professionali, Wetacoo consente ai clienti di prenotare in pochi click il ritiro, la custodia in magazzino e la riconsegna di beni. Con sedi a Roma e Milano ed oltre 2.000 clienti serviti, Wetacoo si posiziona come la prima realtà italiana a combinare logistica urbana, tecnologia RFID e servizi personalizzati di trasloco e deposito temporaneo.

Come Wetacoo userà i fondi raccolti

I fondi raccolti permetteranno alla società di accelerare l’espansione geografica sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle principali città italiane, e di avviare presto le prime operazioni all’estero. Un focus particolare sarà dedicato al canale B2B, che ha registrato una forte crescita negli ultimi due anni e oggi rappresenta il 40% del fatturato complessivo, con PMI e grandi imprese che si rivolgono a Wetacoo per il deposito e trasporto di mobili, attrezzature e archivi. Il capitale sarà inoltre impiegato per continuare a investire in tecnologia e migliorare ulteriormente l’esperienza cliente.

Storage: un mercato ancora frammentato e poco digitalizzato

Il mercato europeo dello storage e dei traslochi ha un valore complessivo stimato di oltre 40 miliardi di euro, di cui 5 miliardi in Italia. In questo mercato altamente frammentato e ancora poco digitalizzato, Wetacoo si distingue per la sua proposta unica di deposito on-demand, una soluzione evoluta rispetto al tradizionale self-storage che permette di gestire gli oggetti in deposito con flessibilità e tracciabilità grazie all’inventario digitale. Il modello della startup risponde così in modo efficace alle esigenze sia dei clienti privati che delle aziende, intercettando un bisogno crescente di spazio.

La parola ai protagonisti

Federico Prugnoli, CEO di Wetacoo, ha dichiarato: “Siamo davvero contenti del forte segnale di fiducia che arriva non solo dall’ingresso di nuovi investitori di primo piano come VC Partners, ma anche dalla decisione dei precedenti investitori di reinvestire in Wetacoo in questo round. Questi capitali permetteranno di accelerare con il nostro percorso di crescita, continuando a portare innovazione e qualità in un settore tradizionale che per troppo tempo è rimasto fermo”.

Alberto Grignolo, Founding Partner di VC Partners SGR, ha commentato: “Siamo orgogliosi di investire nel futuro di Wetacoo, una realtà fortemente innovativa nel mondo della logistica e dello “smart storage” di oggetti fisici. Il team guidato da Federico Prugnoli ha sviluppato una piattaforma software avanzata ed integrata, in grado di interagire con il cliente finale in maniera efficace ed immediata, utilizzando un modello di servizio al passo con le esigenze dei clienti moderni. Contiamo di affiancare la società nel suo percorso di crescita e di sviluppo tecnologico coinvolgendo le risorse e le competenze di tutto il team di VC Partners”.

Marco Meoni, Vice President di Growth Capital, ha aggiunto: “Wetacoo opera in un mercato in forte evoluzione, con dinamiche molto promettenti sul piano tecnologico e logistico. La società ha dimostrato grande capacità di execution e una visione chiara, e siamo convinti che abbia tutte le carte in regola per diventare un player di riferimento a livello europeo”.