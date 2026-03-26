AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

LA TENDENZA

One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup

Home Innovazione
Indirizzo copiato

Dalla Bay Area alla Cina, cresce il modello di imprese con un unico founder che coordina una costellazione di agenti AI. È il caso della startup Base44, acquisita dopo 6 mesi per 80 milioni di dollari da Wix. Non c’è ancora un unicorno. Ma il punto è cambiare cosa cambia nella struttura

Pubblicato il 24 mar 2026
Marco D'Alfonso

Senior analyst presso Buono & Partners

One-person unicorn: quando la startup ha un solo founder
One-person unicorn: quando la startup ha un solo founder

Per anni abbiamo associato la crescita di una startup a una formula quasi automatica, ovvero, più prodotto, più persone, più capitale. Oggi quella sequenza si sta incrinando. Carta, analizzando decine di migliaia di società statunitensi, rileva che la quota di nuove startup fondate da una sola persona è salita dal 23,7% del 2019 al 36,3% della prima metà del 2025. Dato che certifica una trasformazione misurabile del modo in cui le imprese nascono e il modello di business cui si ispirano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Marco D'Alfonso
Senior analyst presso Buono & Partners
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI TRANSFORMATION
AI & STARTUP
AI & INNOVAZIONE
Che cos'è InnoverAI
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI e produttività

  • AI TRANSFORMATION

    L'era dell'AI e della "Shadow Competence": perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda

    29 Gen 2026

    di Maurizio de Gregorio

    Condividi
  • InnoverAI

  • IL REPORT

    5 cose da sapere sull'uso dell'AI nell'innovazione aziendale: vantaggi, limiti, rischi e opportunità

    23 Feb 2026

    Condividi
  • Giovanni Miragliotta - professore ordinario e direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano

  • TECNOLOGIA SOLIDALE

    AI e lavoro, Giovanni Miragliotta: "Il problema non sono i licenziamenti"

    20 Mar 2026

    di Antonio Palmieri

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x