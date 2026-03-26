One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup

Per anni abbiamo associato la crescita di una startup a una formula quasi automatica, ovvero, più prodotto, più persone, più capitale. Oggi quella sequenza si sta incrinando. Carta, analizzando decine di migliaia di società statunitensi, rileva che la quota di nuove startup fondate da una sola persona è salita dal 23,7% del 2019 al 36,3% della prima metà del 2025. Dato che certifica una trasformazione misurabile del modo in cui le imprese nascono e il modello di business cui si ispirano.