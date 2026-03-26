Per anni abbiamo associato la crescita di una startup a una formula quasi automatica, ovvero, più prodotto, più persone, più capitale. Oggi quella sequenza si sta incrinando. Carta, analizzando decine di migliaia di società statunitensi, rileva che la quota di nuove startup fondate da una sola persona è salita dal 23,7% del 2019 al 36,3% della prima metà del 2025. Dato che certifica una trasformazione misurabile del modo in cui le imprese nascono e il modello di business cui si ispirano.
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Dalla Bay Area alla Cina, cresce il modello di imprese con un unico founder che coordina una costellazione di agenti AI. È il caso della startup Base44, acquisita dopo 6 mesi per 80 milioni di dollari da Wix. Non c’è ancora un unicorno. Ma il punto è cambiare cosa cambia nella struttura
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