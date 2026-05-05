È arrivato il momento di confrontarsi sulla necessità della leadership visibile, soprattutto quando si parla di innovazione, intelligenza artificiale, trasformazione digitale.

C’è una cosa che i bravi manager hanno sempre visto con fastidio o addirittura detestato: mettersi in mostra. L’ideale della leadership silenziosa — quella che produce risultati senza fare rumore, che preferisce i fatti alle parole e la sostanza all’apparenza — ha dominato per decenni la cultura manageriale, soprattutto nelle organizzazioni più strutturate e nei ruoli ad alto contenuto tecnico.

Oggi quel modello è in crisi. Non perché fosse sbagliato in assoluto, ma perché il contesto è radicalmente cambiato. E a dirlo, con dati e casi concreti, non è un guru del self-branding, ma la MIT Sloan Management Review, che in una recente analisi ha messo nero su bianco una tesi su cui vale la pena riflettere: la visibilità è diventata il nuovo banco di prova della leadership.

Che cosa significa questo per i manager che si occupano di innovazione e intelligenza artificiale? E cosa cambia, concretamente, con la leadership visibile?

Leadership visibile, l’eccellenza silenziosa non basta più

Per capire la portata del cambiamento, bisogna partire da dove lo studio MIT ha concentrato la sua analisi: le grandi società di consulenza e di revisione, le cosiddette Big Four: ambienti in cui per decenni ha vinto chi sapeva fare, non chi sapeva raccontare, ambienti in cui la discrezione era una virtù professionale.

In un’epoca di alta trasparenza, in cui ogni riunione può essere rivista, ogni commento valutato e ogni decisione esaminata online, la sola competenza non è più sufficiente a sostenere la fiducia.

I ricercatori hanno intervistato 19 senior partner ed executive di grandi studi globali. Il risultato è eloquente e per certi versi prevedibile, seppure nei limiti di un’indagine qualitativa: la performance non viene più misurata solo per quello che i leader realizzano, ma anche per quanto chiaramente i loro contributi possono essere visti e compresi.

Il caso che emerge dall’analisi è quasi paradigmatico. Un partner di audit, brillante tecnicamente, gestiva progetti di successo. Ma fuori dal suo team quasi nessuno lo conosceva. Al momento delle promozioni, erano avanzati altri: quelli che avevano condiviso i propri avanzamenti tra le business unit, pubblicato analisi, fatto mentoring in modo visibile. La sua eccellenza era rimasta invisibile e non ricompensata.

La leadership visibile non è personal branding

Attenzione, però. Sarebbe un errore ridurre il tema alla questione del personal branding, che in Italia suscita spesso una certa diffidenza (e a volte a ragione). La visibilità di cui parla la MIT Sloan non è esposizione fine a se stessa, non è la corsa ai follower su LinkedIn, non è il manager che si mette davanti a una telecamera per dire cose ovvie.

Il cambiamento non riguarda l’ego o l’auto-promozione. Riguarda la legittimità.

La differenza è cruciale. Un leader legittimamente visibile non cerca di attirare attenzione: cerca di costruire fiducia, di rendere comprensibili le proprie scelte, di dare senso al lavoro comune. La sfida per i leader non è attirare l’attenzione, ma meritarla — comportandosi in modo coerente e con integrità.

È la storia dell’altra figura che emerge dalla ricerca: un executive che, dopo aver lasciato una grande società di consulenza per motivi strategici, aveva ricominciato altrove. Invece di puntare solo sulla sua eccellenza tecnica, aveva iniziato a condividere i propri avanzamenti, a fare mentoring, a comunicare i risultati del team. Nel giro di due anni era tornato al vertice. La sua legittimità era cresciuta non attraverso la gerarchia, ma attraverso l’integrità visibile — essere visto mentre serviva gli altri.

Perché questo conta nell’innovazione e nell’AI

Se questo ragionamento vale per i consulenti e i revisori, vale ancor di più per i manager che si occupano di innovazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale, soprattutto se si tiene conto dei mutamenti del sentiment nei confronti dei leader aziendali.

Secondo l’Edelman Trust Barometer 2025, il 61% del pubblico globale ha un senso di risentimento verso business e governo e la fiducia nei CEO è crollata del 21% dal 2021. In particolare la fiducia nel proprio datore di lavoro (la più alta fra tutte le istituzioni) ha subito il calo più grande proprio nell’edizione 2025. Questi dati amplificano enormemente la tesi dei ricercati del MIT, portandola fuori dal contesto consulenza.

Perché chi ha a che fare con l’innovazione non può più restare dietro le quinte? Il motivo è semplice: chi guida l’innovazione non gestisce attività ordinarie. Gestisce cambiamenti che toccano il lavoro delle persone, i processi decisionali, il rapporto tra umano e macchina. Cambiamenti che generano domande, timori, resistenze. L’introduzione dell’AI in un’organizzazione non è mai solo un fatto tecnologico: è un evento culturale, con tutto il carico emotivo che comporta.

In questo scenario, un Chief Innovation Officer o un Chief Artificial Intelligence Officer (nelle aziende dove è stata introdotta questa funzione) che restano nell’ombra non proteggono l’organizzazione dall’incertezza: la amplificano. Il vuoto di comunicazione non resta vuoto: si riempie di voci, supposizioni, narrazioni esterne. Spesso le peggiori. E male fanno le funzioni di comunicazione quando “coprono” o non investono tempo e risorse sulla esposizione migliore – dentro e fuori l’azienda – per le sue innovation people.

La visibilità diventa una forma di responsabilità. Significa spiegare cosa sta cambiando e perché. Significa rendere comprensibili tecnologie che per la maggior parte delle persone sono ancora opache. Significa costruire fiducia attorno a scelte difficili, che inevitabilmente spiazzano e a volte spaventano.

Come fare? Il Visibility Legitimacy Model

La ricerca della MIT Sloan propone un modello pratico — il Visibility-Legitimacy Model — fondato su tre leve interdipendenti. Vale la pena guardarle da vicino, perché ciascuna di esse ha implicazioni concrete per chi lavora nell’innovazione.

Il riconoscimento interno

Il primo livello riguarda la visibilità dentro l’organizzazione. Non basta fare bene: bisogna che il contributo sia leggibile. Un senior partner lo ha detto senza giri di parole: “Le persone cominciano ad avere fiducia in te quando risolvi un problema che non toccava a te risolvere”. I leader che costruiscono riconoscimento interno vanno oltre la propria funzione, prendono in carico temi trasversali — innovazione, talento, esperienza del cliente — e comunicano i risultati in modo trasparente. Non fanno rumore: rendono visibile la loro lealtà istituzionale.

La reputazione esterna

Il secondo livello si gioca fuori dai confini aziendali. Chi pubblica, chi parla ai convegni, chi siede nei board di settore non sta facendo auto-promozione: sta portando il nome dell’organizzazione dove conta.

“Quando il tuo nome è nella lista degli invitati, la reputazione dell’azienda arriva prima di te”, osserva uno dei partner intervistati. Visibilità esterna come forma di stewardship istituzionale: un modo per trasformare la credibilità personale in capitale organizzativo.

La fiducia digitale

Il terzo livello è il più nuovo, e forse il più insidioso. Un membro di un board ha ammesso: “Pensavo che il digitale fosse rumore — finché non ho capito che il silenzio era un rischio”.

La presenza digitale non è vanità: è verifica. I leader costruiscono fiducia digitale assicurandosi che la propria impronta online corrisponda al comportamento offline, con un tono coerente, risposte trasparenti, riconoscimento del team, racconto autentico.

Le tre leve funzionano come un sistema. Il successo interno alimenta la visibilità esterna; la reputazione esterna rafforza i segnali digitali; la coerenza digitale amplifica il riconoscimento interno.

Quando si allineano, i tre fattori producono quello che i ricercatori chiamano “visibilità con integrità”: un ciclo virtuoso di credibilità e influenza. Quando divergono, la visibilità diventa rumore e la legittimità si dissolve.

Il pericolo opposto: la visibilità vuota

C’è però un rischio speculare che vale la pena ricordare, perché chi lavora nell’innovazione – ed ha partecipato al cosiddetto innovation theather – lo conosce bene: la visibilità senza sostanza.

Il web è pieno di leader dell’innovazione che comunicano senza smettere, che annunciano trasformazioni epocali ogni settimana, che promettono quello che l’AI non può ancora mantenere. Questo tipo di visibilità non costruisce fiducia: la erode. E quando i risultati non arrivano — o arrivano in ritardo, o sono più modesti del previsto — il danno reputazionale è doppio.

I leader che fanno della trasparenza un atto di servizio, non di auto-esibizione, prospereranno. Capiscono che nell’economia della fiducia, ciò che è visibile modella ciò in cui si crede e ciò in cui si crede definisce chi guida.

È una distinzione sottile ma decisiva: visibilità come servizio all’organizzazione, non come gestione dell’immagine personale. Per i manager dell’innovazione questo si traduce in alcune scelte concrete: non promettere più di quanto la tecnologia possa fare, essere trasparenti sui limiti dell’AI, coinvolgere le persone invece di imporre soluzioni dall’alto, raccontare anche gli insuccessi oltre che i successi.

La narrazione come competenza strategica

C’è un elemento che la ricerca MIT mette in evidenza e che merita attenzione particolare: la capacità narrativa come componente della visibilità efficace.

I leader che costruiscono legittimità autentica sono quelli che sanno tradurre la complessità in significato. Non banalizzano: costruiscono storie coerenti che aiutano l’organizzazione a capire dove sta andando, quali sono le opportunità, quali i rischi, quale ruolo hanno le persone.

Nell’universo dell’intelligenza artificiale questa competenza è ancora più critica. Algoritmi, modelli linguistici, automazione, bias algoritmici: senza una narrazione efficace, tutto questo resta lontano dalla vita reale delle persone in azienda. Con una buona narrazione, la trasformazione digitale smette di essere un progetto IT e diventa una storia condivisa.

Non è un caso che i leader più efficaci nell’adozione dell’AI nelle organizzazioni siano spesso quelli che sanno spiegare perché, non solo cosa. Quelli che mettono la faccia sulle scelte difficili, che rispondono alle domande scomode, che non si nascondono dietro il gergo tecnico.

Un cambio di paradigma per la leadership italiana

La cultura manageriale prevalente in Italia ha tradizionalmente valorizzato molto la competenza tecnica e la discrezione, e relativamente poco la comunicazione pubblica della leadership. È un tratto che ha radici profonde, non necessariamente negative.

Ma le aziende italiane che stanno affrontando seriamente la trasformazione digitale e l’adozione dell’AI si trovano oggi davanti a una sfida nuova: costruire fiducia attorno a cambiamenti profondi, in contesti spesso incerti, con persone che hanno domande legittime e timori comprensibili.

In questo scenario, i manager dell’innovazione che restano dietro le quinte — per pudore, per abitudine, per convinzione che i risultati parlino da soli — rischiano di lasciare uno spazio che altri riempiranno. A volte nel modo sbagliato.

Nell’era della trasparenza, i leader non possono più fare affidamento sulla dedizione silenziosa. La visibilità deve essere gestita con la stessa cura delle performance.

Non è un invito a trasformarsi in influencer o content creator!. È qualcosa di molto più concreto: assumersi la responsabilità di essere comprensibili, coerenti, presenti nei momenti che contano. Costruire fiducia non come effetto collaterale del buon lavoro, ma come obiettivo esplicito della leadership.

Perché nell’economia della fiducia — quella che si costruisce ogni giorno dentro e fuori le organizzazioni — la differenza tra una trasformazione che resta sulla carta e una che diventa realtà spesso passa da lì: da chi ha avuto il coraggio di rendersi visibile, nel senso più serio del termine.