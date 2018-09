Crowdfunding, tutte le piattaforme attive in Italia (e come usarle) | Economyup

Che cos’è il crowdfunding

Le idee da sole non bastano. Per trasformarle in startup e poi in una vera e propria impresa servono finanziamenti. Uno degli strumenti più utilizzati dalle startup, e non solo, per trovarli è il crowdfunding, la raccolta di fondi online

Nato come forma di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, il crowdfunding è oggi tra le forme più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi. I siti web fanno da piattaforma (tra i più famosi a livello internazionale Kickstarter e Indiegogo, solo per fare qualche nome) e permettono ai fundraiser di incontrare un ampio pubblico di potenziali finanziatori.

Tutti i tipi di crowdfunding

Esistono vari tipi di crowdfunding:

reward based (raccolta fondi che, in cambio di donazioni in denaro, prevede una ricompensa, come il prodotto per il quale si sta effettuando il finanziamento, o un riconoscimento, come il ringraziamento pubblico sul sito della nuova impresa);

donation based (modello utilizzato soprattutto dalle organizzazioni no profit per finanziare iniziative senza scopo di lucro);

lending based (microprestiti a persone o imprese);

equity based (modello regolamentato dalla Consob: in cambio del finanziamento versato è prevista la partecipazione del finanziatore al capitale sociale dell’impresa, diventandone così socio a tutti gli effetti);

ibride (basate su più modalità di finanziamento).

Crowdfunding in Italia: ecco quali e quante sono le piattaforme

Ma come muoversi, dove andare, che cosa cercare in Rete quando si decide di intraprendere questa via? EconomyUp.it ha stilato la lista delle principali piattaforme di crowdfunding in Italia: sono 88, ecco di che cosa si occupano, indirizzi e informazioni utili.

Piattaforme di crowdfunding REWARD-BASED in Italia (31 piattaforme)

Be Crowdy. Piattaforma di crowdfunding per progetti culturali e artistici. Permette ad artisti e promoter di proporre i propri progetti e finanziarli tramite l’aiuto della community. Sede a Parma in Strada Naviglio Alto, 4/1. Mail: info@becrowdy.com

BoomStarter. Piattaforma fondata nel 2o11. Lo slogan è “Piccole idee crescono”. Sede: via Parioli, 12 Roma.

BookaBook. Piattaforma dedicata esclusivamente ai libri, in cui lettori e scrittori possono realizzare e finanziare insieme libri inediti. Sede: Via dei Mille 20, Milano.

Cineama. Piattaforma di crowdfunding per finanziare progetti relativi al mondo cinematografico. Sede: Via Monti della Farnesina 73/A, Roma. Tel: 0683396746

Crowdarts. Piattaforma dedicata alle Performing Arts. Sede: Via Riotorto 1 A, Fiesole (FI).

Crowdfunding Südtirol – Alto Adige. Lanciata nel 2016 ha sede a Bolzano in Via di Mezzo ai Piani, 7. Mail: innovation@lvh.it

De Rev. “Un’azienda leader in Italia nel mercato del crowdfunding, della democrazia partecipativa e della comunicazione virale sui social media”. Così si definisce questa piattaforma di crowdfunding che ospita sia raccolta fondi per startup innovative sia raccolta firme per progetti e iniziative vari. Sede: Napoli, via dei Mille 1.

Distribuzioni Dal Basso. Portale che sostiene la circolazione di opere culturali rilasciate con licenza Creative Commons e realizzate attraverso le moderne forme di produzione in crowdfunding.

Eppela. “Attraverso il crowdfunding a nessun creativo o aspirante startupper il futuro è precluso”: è questa la mission di Eppela. I progetti da finanziare abbracciano diversi campi: dall’arte al no profit, dal cinema all’innovazione sociale , dalla tecnologia alla musica e al fumetto. Sede: Piazza dei Servi 11, Lucca. Tel: 0583492768; Mail: info@eppela.com

Flacowski. Questa piattaforma opera soprattutto nel settore editoria. La sede è a Montepellegrino (PA).

For Italy. Piattaforma dedicata alla conservazione dei beni culturali italiani. Si trova in via Stampa 8, Milano

Giffoni Innovation Hub. Piattaforma dedicata alle startup culturali e alle opere artistico-culturali. Sedi: Via dei Mille 1, Napoli; Via Lattanzio 23, Milano.

Gigfarm. Piattaforma di crowdfunding dedicata ai concerti dal vivo. Il portale, infatti, permette ad artisti e promoter di entrare in contatto direttamente col proprio pubblico, pubblicando il progetto musicale e proponendolo al popolo della Rete che ne valuterà il valore decidendo se finanziarlo o meno. Sede: Via della Farnesina 52/54, Roma. Mail: info@gigfarm.com

Ginger. Il nome di questa piattaforma è un acronimo di Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna. E il nome la dice lunga. Perché l’obiettivo è finanziare progetti innovativi a livello territoriale. Sede: via Lodovico Berti 2, Bologna. Mail: ginger@ideaginger.it

Kendoo. Piattaforma di crowdfunding dedicata soprattutto a progetti web, news, social media, mobile, ecommerce. Sede: Viale Papa Giovanni XXIII, 118 Bergamo. Mail: info@kendoo.it; Tel: 035386111

Land2lend. Piattaforma di corwdfarming, dedicata cioè al mondo del cibo e dell’agricoltura. Indirizzo: Via Poerio 23 int 1

Rutigliano (BA). Cell 333 113 4321. Mail: info@land2lend.com

Mecenup. Piattaforma di crowdfunding della Toscana per sostenere progetti territoriali. Mail: info@mecenup.it.

Microcreditartistique. È una piattaforma di che si occupa esclusivamente di arte contemporanea. Sede: via Troi de Gejia, 1 Moena (Trento). Mail: microcreditartistique@gmail.com. Tel: 345 7583777.

Musicraiser. Piattaforma di crowdfunding dedicata ai progetti musicali. Sede: Via Cosimo Del Fante 10, Milano. Mail: info@musicraiser.com.

PlanBee. Obiettivo di questa startup fiorentina è di mettere il crowdunding a disposizione della collettività in modo che a beneficiarne non siano solo imprenditori e finanziatori, ma una comunità intera, specialmente in ambito green o in ambito civico.

Schoolraising. Obiettivo di questa piattaforma è raccogliere i finanziamenti per progetti scolastici che non possono essere realizzati a causa dei tagli ai fondi degli istituti. Sede: Via Giordano 21, Cernusco sul Naviglio (Milano). Mail: info@schoolraising.it

Slowfunding. Piattaforma dedicata a progetti immobiliari. Si trova a Montescaglioso (MT) in Via Cicerone, 35. Mail info@slowfunding.it

Sport Supporter. Piattaforma di crowdfunding dedicata a progetti sportivi. Mail: sportsupporter@sportsupporter.it.

Starteed. È una piattaforma di raccolta fondi ma anche di crowdcreation: con il supporto della community, infatti, è possibile avviare processi di open innovation con l’obiettivo di migliorare lo sviluppo di idee e progetti. Sede: Via Via Bligny, 5, 10122 Torino. Mail: support@starteed.com. Tel: 0172 499021

The Funding Spirit. Piattaforma dedicata a progetti di sport e cultura. Indirizzo: Via Cappuccini, 14 20122 Milano. Mail: tap@pec.thetalentplace.com

Triboom. Piattaforma per finanziare progetti sportivi coinvolgendo direttamente i tifosi. Mail: coach@triboom.com

Ulule. Piattaforma fondata in Francia nel 2010 e attiva anche in Italia. È considerata una delle maggiori piattaforme di reward-based crowdfunding: finora ha permesso il finanziamento di oltre 12 mila progetti raccogliendo complessivamente circa 49 milioni di euro. Mail: projects@ulule.com

Werealize. Community per design. Indirizzo: Via Circonvallazione Est, 221, Marano Sul Panaro (MO).

WithYouWeDo. Piattaforma di crowdfunding di TIM dedicata a progetti in ambito sociale, di innovazione o per l’ambiente.

WoopFood. Piattaforma crowdfunding per progetti ed eccellenze agroalimentari Italiane. Sede: Milano. Mail: info@woopfood.com

XiloLive. Piattaforma di crowdfunding di eventi. Indirizzo: Indirizzo:Via Rimini 49, Prato

Piattaforme di crowdfunding EQUITY BASED in Italia (28 piattaforme)

Actioncrowd. Portale di equity crowdfunding che si propone come “una piattaforma innovativa rivolta ad investitori attenti alle nuove modalità di investimento proposte dai mercati”. Indirizzo:Via Viale Luigi Majno 18 Milano. Mail:info@actioncrowd.it; Tel:0276000947

BacktoWork24. La piattaforma di equity crowdfunding fa parte di BacktoWork25, sistema che offre soluzioni innovative per favorire l’investimento di risorse finanziarie e competenze professionali da parte di manager e investitori, in piccole imprese e startup. Indirizzo: Via dell’Annunciata 21, Milano; Tel: 02 45371975; Mail: info@backtowork24.com

Clubdealonline.com. Piattaforma di equity crowdfunding che offre agli investitori e alle PMI la sicurezza di operare con un partner esclusivo, controllato e sicuro. New entry di marzo 2017. Sede: Milano, via Vittor Pisani 19; info@clubdealonline.com

Cofyp. L’azienda marchigiana Cofyp Srl è una delle new entry in questo settore: nell’aprile del 2016 è stata iscritta nel registro dei gestori dei portali per la raccolta di capitali per startup innovative e Pmi innovative. Sede: Via Ghino Valenti 51, Macerata.

Concrete. Piattaforma attiva nel settore immobiliare. Sede: Via Tortona 37, 20144 Milano. Mail: info@concreteinvesting.com

Crowdfundme. Piattaforma di equity crowdfunding il cui motto è “innovare, investire, crescere”. Sede: via Legnano 28, Milano. Mail: info@crowdfundme.it

Crowdinvest. Sede: Via Alberto Casella 40, Prato. Tel: 327 786 6505

Ecomill. Sostenibilità, innovazione e aggregazione sociale. Sono questi i valori da promuovere secondo Ecomill, piattaforma dedicata a progetti ad alto valore innovativo nel settore energetico e ambientale. Sede: via stradivari 3, Milano. Mail: info@ecomill.it

Europacrowd.it. Europacrowd.it è un sito di equity crowdfunding finanziato dalla Regione Lazio in quanto classificatosi tra i vincitori del bando “Innovazione Sostantivo Femminile” lanciato dal BIC Lazio nel 2014. New entry di giugno 2017. Sede: Vicolo di Prima Porta, 1 00188, ROMA; Tel. +39 06 33626976; Mob. +39 339 3857247; eMail: info@europacrowd.it

Extrafin. Sede: Via Stiria, 45 – Centro Partigross, Udine.

Fundera. Piattaforma dedicata esclusivamente al settore cleantech, con l’obiettivo di aiutare a finanziare startup, progetti ed iniziative che promuovono tecnologie e servizi a basso impatto ambientale. Sede: Via Ugo Bassi 7, Milano. Mail: info@fundera.it.

Gamga. Sede: Via Bianca Maria 3.

Idea Crowdfunding. Si definisce il punto di incontro perfetto tra imprenditori innovativi e investitori lungimiranti. Sede: Via Federico Cesi 21, Roma.

Italyfunding. Sede: Via Bruno Buozzi, 56/B Fabriano (AN). Email: info@italyfunding.com

Investi-re.it. La piattaforma web di Baldi & Partners Srl autorizzata da Consob a svolgere attività di equity crowdfunding. Sede: Via San Damiano 9, Milano. Tel 02 58318214; Mail: info@investi-re.it.

Lifeseeder. Portale per progetti di Life Science. Sede: Via di Castel Romano 100, Roma

Management Capital Partner. Sede: Via Garibaldi, 15 – 50123 Firenze. Tel: 055 285477. Mail: mcpadvisory@mcpadvisory.it

Muum Lab. È il primo portale di equity crowdfunding del Sud, dedicato a progetti relativi a energia, agroindustria, Ict, real estate. Sede: Via Patrioti Molfettesi del Risorgimento 8, Molfetta (Bari).

Next Equity Crowdfunding Marche. Prima piattaforma di equity crowdfunding nelle Marche, nata grazie a un accordo con l’Università di Camerino per aiutare le idee innovative nate dentro e fuori l’ateneo. Sede: Via Silvio Pellico 8, Civitanova Marche (Macerata). Tel. +39 392 9518215 , +39 393 9635372. Mail: info@nextequity.it

OpStart. “La fortuna è il momento in cui il Talento incontra l’Opportunità”: così si presenta questo portale di equity crowdfunding, punto di incontro tra investitori e innovatori. Sede: Via Alessandro Manzoni 31, Medolago (BG). Tel: 035.066.79.83. Mail: info@opstart.it.

Roma Venture Consulting. Indirizzo: Via Col Di Lana 28, Roma

SiamoSoci. Sede: Via Timavo 34, Milano

Starsup. È stato il primo portale di equity-crowdfunding autorizzato dalla Consob per la raccolta online di capitali di rischio da parte di startup innovative. Si propone di far incontrare idee interessanti e persone disposte a sostenerle finanziariamente. Sede: via Giovanni Marradi 14, Livorno. Mail: info@starsup.it. Tel: 0586815043

The Ing Project. Si definisce il punto d’incontro tra investitori e aziende private innovative. Sede: Borgo Pietro Wuhrer 123, Brescia

Walliance.eu. Piattaforma per il mercato immobiliare. Sede: Viale Della Costituzione 16, Trento; Tel: 02 4003 1237

We are starting. Piattaforma di equity crowdfunding che nasce con l’obiettivo di “dare visibilità a imprenditori con idee brillanti, consentendo alle loro startup di crescere e svilupparsi, grazie a piccoli investimenti alla portata di tutti”. Sede: Guido Paglia 21B, Bergamo. Mail: info@wearestarting.it; Tel 035 3833124

1001PactItaly. Sede: Via Andrea Doria 15. Torino.

4Crowd. Piattaforma dedicata al crowdfunding immobiliare. Sede: Via Giuseppe Mengoni 4, Milano

Piattaforme di crowdfunding DONATION BASED in Italia (10 piattaforme)

1 Caffè. Piattaforma per progetti di solidarietà legati a un’associazione no-profit italiana o internazionale. Mail: redazione@crowdfundingbuzz.it.

Eticarim. Portale rivolto alle ONP. È stato creato da Banca Carim per promuovere attivamente la cultura della finanza etica. Sede: Piazza Ferrari 15, Rimini. Tel. 0541.701382. Mail: info@eticarim.it

Fidalo. Piattaforma di crowdfunding generalista per progetti vari. Tel: 3382430157. Mail: contact@fidalo.eu

Funditaly. Portale di crowdfunding cooperativo che aiuta chi ha un’idea a realizzarla, grazie al sostegno finanziario e sociale della comunità. Sede: via Valleggio 63, Vanzone (Verbano-Cusio-Ossola). Mail: info@funditaly.it

Let’s donation. “Il Profit sostiene il No Profit”: è questo lo slogan di questo portale donation based nato per finanziare progetti sociali locali, nazionali ed internazionali. Sede: Bologna, via dell’Indipendenza 22. Tel. 051/98.45.106

Meridonare. Piattaforma di crowdfunding (reward e donation) sociale meridionale che promuove le migliori idee del mezzogiorno e sostiene progetti sociali, culturali e civici. Sede: via Tribunali 214, Napoli. Mail: info@meridonare.it.

Progetto Civibanca 2.0. Piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale per il territorio ideati e gestiti da associazioni non profit. Tel. 0423 707267

Retedeldono. Piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit. Sede: Corso Alessandro Tassoni 31/A, Torino. Mail: info@retedeldono.it; Tel 011 6996300

ShinyNote. “ShinyNote nasce con l’idea e il proposito di soddisfare il bisogno degli individui di trovare uno spazio condiviso di espressione affettiva ed emotiva”. Così si presenta questa piattaforma, dedicata soprattutto ai progetti di solidarietà. Sede: Palazzolo sull’Oglio (Brescia) in via Galignani, 25. Mail: dimmi@shinynote.com

Universitiamo. Piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia dedicata a progetti di ricerca scientifica di frontiera. Sede: Corso Strada Nuova, Pavia.

Piattaforme di crowdfunding LENDING BASED in Italia (9 piattaforme)

BLender.loans. Opera in base a modelli di Peer to Peer Lending che sono riusciti a ridurre in maniera significativa i margini di interesse tra coloro che concedono un prestito e coloro che lo richiedono. Sede: Milano, Via Vincenzo Monti 8.

Borsa del Credito. Piattaforma di Peer to Peer Lending per le Aziende. Sede: Via Bernardino Lanino 5, Milano. Tel: 02 8688 2015. Mail info@borsadelcredito.it

It.lendix.com. La piattaforma di finanziamento numero 1 in Francia approda anche in Italia, consentendo agli investitori privati di finanziare le PMI.

Motusquo.it. Piattaforma di prestiti tra privati che promette tassi di interessi più vantaggiosi per i richiedenti e rendimenti più elevati per gli investitori. Sede: Via Manzoni, 17 – 20121 Milano.

Prestacap. Piattaforma digitale ideata come strumento innovativo al servizio delle piccole e medie imprese per accedere al credito in modo rapido. Tel 02 9475 4712; Mail info@prestacap.com

Prestiamoci. È l’unica startup italiana autorizzata come finanziaria da Banca d’Italia per la gestione di una piattaforma di social lending (prestiti personali da privati a privati su Internet). Sede: Foro Buonaparte 12, Milano. Tel. 02 80888717 – Cell. 3406674850

Smartika. Inserita da Forbes tra le prime 10 piattaforme di social lending in Europa, Smartika permette agli utenti di prestarsi soldi online senza intermediari bancari e finanziari. Sede: Piazza IV Novembre 7, Milano. Tel: 800 911602, 0240706132.

Soisy.it. Società di prestito P2P tra privati autorizzata e vigilata da Banca d’Italia. Sede legale: Piazzale Libia 1 – 20135 Milano / Sede operativa (su appuntamento): Via Arcivescovo Calabiana 6 – 20139 Milano.

Younited Credit. Si definisce un marketplace online del credito. Tel 06 94 80 21 39.

Piattaforme di crowdfunding IBRIDE in Italia (10 piattaforme)

Bumers.com. Piattaforma dedicata alla raccolta fondi tra amici e conoscenti.

BuonaCausa. È un network dallo spirito “ethic” dedicato, appunto, alle buone cause: aziende, associazioni, donatori possono finanziare (in forma reward e donation) progetti di valore sociale. Sede: Via A.Righi 15b, Napoli. Mail: info@buonacausa.org; Tel: 1782242817

Com-Unity. Portale di crowdfunding (reward e donation) di proprietà della Banca Interprovinciale Spa, che ha l’obiettivo di dare un’opportunità a chi ha un’idea e intende realizzarla, utilizzando al meglio le possibilità offerte dalla rete e dal mondo dei social network. Sede: via Emilia Est 107, Modena. Tel: 0592932100

Donordonee. Portale di “community funding” che utilizza il “gioco del dono” per finanziare (in forma reward e donation) progetti non profit e per aiutare i propri membri, eleggendone 6 al giorno, a realizzare le proprie idee, sempre in ambito di utilità sociale. Sede: Via Varese 3, Cesano Maderno (Monza e Brianza). Mail: info@donordonee.eu

Greenfunding. Piattaforma di crowdfunding (reward e donation) dedicata ai progetti della green economy. Sede: Associazione GreenCommerce, C.So Vittorio Emanuele II 25, Torino. Mail: info@greenfunding.it

Innamorati della cultura. È il primo portale di crowdfunding (reward e donation) dedicato alla promozione della cultura italiana. Sede Piazza Vittorio Veneto 21, Torino.

Produzioni dal Basso PdB. “La piattaforma di crowdfunding per finanziare qualsiasi forma di autoproduzione, senza filtri e senza nessuna intermediazione”: è quanto si legge sul sito di quella che è la prima piattaforma di crowdfunding in Italia, nata nel 2005. Finanziamenti: reward e donation. Sede: via Stefanardo da Vimercate 28, Milano. Mail: info@produzionidalbasso.com

Sea-Crowd. Prima piattaforma in Europa dedicata esclusivamente al mare, che ospita idee e progetti per la nautica, l’ingegneria marina, la cantieristica navale, yacht e brokerage, tecnologia e innovazione, sport e turismo, ittica e tutela dell’ambiente marino. Sede: Viale San Bartolomeo, 15 – 19124 La Spezia. Tel: 0187 1853200. Mail: inno@sea-crowd.com

Terzo Valore. Piattaforma che permette alle persone fisiche e giuridiche sia di fare donazioni ai progetti non profit senza intermediari, sia di fare prestiti alle organizzazioni che poi lo restituiranno con un tasso di interesse concordato. Servizio ideato da Banca Prossima, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo. Finanziamenti: Donation e social lending. Sede: Milano in Piazza Paolo Ferrari 10. Mail: info.sostenitori@terzovalore.com; Tel: 800087878

TIP Ventures. L’unico gestore di portali di Crowdfunding che permette di lanciare sia campagne Reward based che Equity based, attraverso i suoi portali Tip Reward e Tip Equity. Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 85, Brescia.Tel: 030 777 7531 Mail: info@tip.ventures.

(Articolo aggiornato il 7 settembre 2018)