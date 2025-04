Primo investimento del Fondo AI di Cdp Venture Capital: 5 milioni a Covision Media

Covision Media, azienda innovativa con sede a Bressanone (Bolzano) specializzata in tecnologie di scansione 3D basate sull’intelligenza artificiale, ha chiuso un round seed di finanziamento da 5 milioni di euro. L’operazione è stata guidata dal Fondo per l’Intelligenza Artificiale di CDP Venture Capital, che è al suo primo investimento. Hanno partecipato Redstone, Euregio Plus SGR S.p.A. e The Techshop SGR, oltre a un gruppo di imprenditori guidati da Harald Oberrauch e angel investor di alto profilo, tra cui il Tyrolean Business Angels network.

Cosa fa Covision Media

Fondata nel 2020 da Franz Tschimben, Covision Media sta rivoluzionando la tecnologia di scansione 3D commercializzando scanner 3D basati sull’intelligenza artificiale che producono in massa modelli 3D di qualità reale. La tecnologia è stata rapidamente adottata da un’ampia gamma di clienti, in quanto può essere utilizzata con molteplici modalità d’uso in diversi settori.

Come userà le risorse

Grazie a questo nuovo finanziamento, Covision Media accelererà il proprio percorso di crescita, potenziando lo sviluppo e la commercializzazione della sua tecnologia su scala globale. La missione dell’azienda è chiara: automatizzare la produzione di modelli 3D di qualità e ampliare le applicazioni del deeptech nei settori più disparati.



Questo investimento accelererà l’espansione della società, velocizzando lo sviluppo e la commercializzazione globale della tecnologia all’avanguardia di scansione 3D, portando avanti la missione aziendale di automatizzare la produzione su larga scala di modelli 3D di qualità reale e di guidare lo sviluppo di nuovi prodotti AI 3D software-driven.



Per Franz Tschimben, CEO e co-fondatore di Covision Media “il mondo è tridimensionale e Covision Media sta svolgendo un ruolo fondamentale nella sua digitalizzazione. Siamo entusiasti di avere il sostegno di investitori di alto livello che condividono la nostra visione di scalare la tecnologia 3D in tutti i settori”.



Vincenzo Di Nicola, responsabile del fondo di Intelligenza Artificiale di CDP Venture Capital, afferma: “Siamo entusiasti che Covision Media sia il primo investimento del più grande fondo italiano di AI. Covision Media rappresenta un ottimo esempio di una fiorente azienda italiana di deeptech che sfrutta la potenza dell’IA per sviluppare e fornire prodotti eccezionali colmando il divario tra il mondo digitale e quello fisico”.



Come parte integrante dell’attuale round di finanziamento, Marco Allegretti, Partner del Fondo per l’Intelligenza Artificiale di CDP Venture Capital, Ben Scheidt, Investment Director di Redstone, e Gianluca D’Agostino, Fondatore e Managing Partner di The Techshop, entreranno a far parte del CdA della società.



Tra gli angel investor degni di nota figurano il Prof. Pietro Perona, professore al Caltech e pioniere del moderno machine learning, che ha collaborato con l’azienda fin dalla sua nascita; il Prof. Daniel Cremers, attualmente docente presso l’Università Tecnica di Monaco e pioniere nel campo della ricerca sull’intelligenza artificiale in 3D; Franco Fogliato, CEO di Fossil Group ed ex CEO di Salomon; Utsav Somani, fondatore di Offline e uno dei più importanti investitori indiani; Antonio Carriero ed Emanuele Visconti, veterani dell’industria globale del lusso; e Nathaniel Barling, partner operativo di Andreessen Horowitz.