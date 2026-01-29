Startup in Giappone: la rinascita economica e il nuovo ecosistema dell’innovazione nel 2026

All’inizio del 2026, il panorama economico giapponese si presenta profondamente trasformato rispetto al passato recente, offrendo opportunità senza precedenti per chi decide di investire in una startup in Giappone. In una conversazione tra Jason Calacanis, fondatore di Founder University, e Kathy Matsui, General Partner di MPower Partners, emerge chiaramente come il Paese stia abbandonando una lunga fase di stagnazione per abbracciare un modello di crescita basato sull’innovazione tecnologica e su una nuova mentalità imprenditoriale. Forte di un passato in Goldman Sachs, Matsui delinea un quadro in cui la stabilità politica e la qualità della vita diventano pilastri fondamentali per attrarre talenti internazionali.