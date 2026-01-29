AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Startup in Giappone: la rinascita economica e il nuovo ecosistema dell’innovazione nel 2026

L’analisi di Kathy Matsui (MPower Partners) sul rinnovato ecosistema delle startup in Giappone evidenzia il passaggio dalla deflazione alla crescita, il ruolo dell’intelligenza artificiale e le opportunità offerte dalla leadership imprenditoriale femminile

19 gen 2026
All’inizio del 2026, il panorama economico giapponese si presenta profondamente trasformato rispetto al passato recente, offrendo opportunità senza precedenti per chi decide di investire in una startup in Giappone. In una conversazione tra Jason Calacanis, fondatore di Founder University, e Kathy Matsui, General Partner di MPower Partners, emerge chiaramente come il Paese stia abbandonando una lunga fase di stagnazione per abbracciare un modello di crescita basato sull’innovazione tecnologica e su una nuova mentalità imprenditoriale. Forte di un passato in Goldman Sachs, Matsui delinea un quadro in cui la stabilità politica e la qualità della vita diventano pilastri fondamentali per attrarre talenti internazionali.

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

