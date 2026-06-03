La modernizzazione dei centri urbani e dei territori extra-metropolitani richiede oggi un profondo ripensamento strutturale, dove la tecnologia smette di essere un elemento isolato per diventare il fulcro di strategie amministrative integrate. Le risposte alle sfide demografiche, climatiche e logistiche passano inevitabilmente attraverso la capacità delle amministrazioni locali di interpretare la complessità dei territori che governano. Durante il convegno del 5 maggio 2026 “Smart City & Smart Land“, organizzato dall’Osservatorio Smart City presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, i massimi esperti del settore e i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche si sono confrontati sulle traiettorie evolutive che stanno ridisegnando le nostre città. L’integrazione di soluzioni avanzate di AI per Smart City emerge come il fattore abilitante per eccellenza, capace di trasformare i flussi grezzi di informazioni in decisioni strategiche tempestive, oggettive e misurabili.
case study
AI per Smart City: l’esempio di Milano e come si può applicare al resto d’Italia
Layla Pavone, a capo del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, spiega come la città sta usando l’AI. E i top manager di alcune grandi aziende approfondiscono le modalità applicative
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