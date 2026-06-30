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L’importanza del personal branding per i Solo Founder: come comunicare autorevolezza agli investitori

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Reputazione, competenza verticale e coerenza narrativa: quando una startup ha un solo fondatore (Solo Founder), il Personal Branding aiuta a mitigare il rischio percepito, ridurre l’asimmetria informativa e rafforzare la fiducia degli investitori già nelle fasi preliminari della raccolta fondi

Pubblicato il 19 giu 2026
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Startup thinking 12esima edizione
Startup thinking 12esima edizione

Nel mercato del venture capital, il capitale non finanzia soltanto un’idea. Finanzia una persona. Nelle fasi early stage, quando il prodotto è ancora incompleto e il mercato non è validato, il giudizio degli investitori si concentra sul fondatore. La credibilità del progetto coincide con la credibilità di chi lo guida.

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Veronica Balocco

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