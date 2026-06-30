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DA ZERO A LOOP

l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende

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Molte aziende celebrano pilot AI riusciti, ma pochi arrivano a generare valore reale. La differenza emerge nel passaggio dal test controllato al sistema operativo: priorità più strette, metriche business, dati affidabili e responsabilità chiare separano chi scala da chi resta bloccato

Pubblicato il 30 giu 2026
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Fabio Lalli

Imprenditore, advisor e docente

Intelligenza artificiale

Provate a immaginare la scena. Sala riunioni del comitato esecutivo di una corporate di medie dimensioni, settore regolato. Il Chief Innovation Officer presenta lo stato dei progetti AI dell’anno: sedici iniziative attive, distribuite tra sette funzioni diverse, investimenti complessivi nell’ordine dei 7 milioni di euro. Tutti i sedici progetti hanno superato la fase di pilot interno con successo, almeno secondo le metriche che il team aveva definito all’inizio. Poi il CEO interrompe il flusso della presentazione e fa una domanda diretta: “quanti di questi pilot stanno producendo valore misurabile in produzione?”. Silenzio breve. Poi una risposta onesta: “due, forse tre”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Imprenditore, advisor e docente

Imprenditore, advisor e docente, è da anni impegnato sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. Nel suo saggio “Pelle Digitale” (2026) indaga il rapporto tra tecnologia, conoscenza e identità organizzativa

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