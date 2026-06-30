Provate a immaginare la scena. Sala riunioni del comitato esecutivo di una corporate di medie dimensioni, settore regolato. Il Chief Innovation Officer presenta lo stato dei progetti AI dell’anno: sedici iniziative attive, distribuite tra sette funzioni diverse, investimenti complessivi nell’ordine dei 7 milioni di euro. Tutti i sedici progetti hanno superato la fase di pilot interno con successo, almeno secondo le metriche che il team aveva definito all’inizio. Poi il CEO interrompe il flusso della presentazione e fa una domanda diretta: “quanti di questi pilot stanno producendo valore misurabile in produzione?”. Silenzio breve. Poi una risposta onesta: “due, forse tre”.