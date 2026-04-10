Nelle aziende, oggi, di progetti innovativi se ne vedono moltissimi. Proof of concept, piloti, sandbox, sperimentazioni controllate: la capacità di avviare test non è più il vero problema. Il punto critico è un altro: trasformare ciò che funziona in una capacità operativa stabile, misurabile e replicabile. Ed è proprio qui che molti percorsi di innovazione si fermano.

Il fenomeno è ormai ben documentato. McKinsey rileva che l’adozione dell’AI è ormai molto diffusa, ma che la maggior parte delle organizzazioni non ha ancora portato queste iniziative a livello enterprise: nel 2025 l’88% dei rispondenti dichiara un utilizzo regolare dell’AI in almeno una funzione, ma solo circa un terzo afferma di aver avviato una vera fase di scaling. Lo stesso studio sottolinea che molte imprese stanno ancora navigando il passaggio dall’esperimentazione all’impatto su larga scala.

Questa dinamica non riguarda soltanto l’intelligenza artificiale. L’Ocse osserva che molte organizzazioni tendono a investire in piloti isolati, spesso legati a una specifica tecnologia o a una singola iniziativa, invece di adottare un approccio strategico all’adozione dell’innovazione, cioè capace di portare ciò che funziona “nel cuore di come si lavora”.

La lezione, quindi, è chiara: il problema non è la mancanza di idee, ma la difficoltà di passare dalla prova alla trasformazione.

Perché i progetti innovativi si fermano dopo test e piloti

Molti PoC vengono dichiarati “riusciti” troppo presto. Funzionano in un perimetro ristretto, con dati puliti, sponsor forti, team dedicati e condizioni artificialmente favorevoli. Ma un test riuscito non coincide automaticamente con in progetti innovativi pronti per la scala.

McKinsey nota che uno degli errori più comuni è considerare un pilota di successo come se fosse già la base di un’applicazione reale. In altri casi, il pilota viene giudicato positivamente pur non essendo stato applicato a una parte davvero rilevante del business. Il risultato è il classico scarto tra dimostrazione tecnica e utilità industriale.

Questo spiega perché tante aziende accumulino casi promettenti senza generare valore strutturale. Deloitte segnala che una larga maggioranza delle organizzazioni ha portato in produzione non più del 30% dei propri esperimenti di GenAI, e che una delle difficoltà principali è definire e misurare con precisione l’impatto generato.

Quando manca il legame con la strategia aziendale

Il secondo motivo per cui i progetti si bloccano è la debole connessione tra innovazione e strategia. Se il progetto nasce come iniziativa laterale, curiosa ma non cruciale, sarà difficile ottenere budget, governance, integrazione e commitment nel medio periodo.

Bcg documenta una frattura sempre più marcata tra priorità dichiarate e capacità reale di esecuzione: nell’edizione 2024 del suo report sull’innovazione, l’83% delle aziende considera l’innovazione una priorità top-3, ma solo il 3% risulta davvero pronto a tradurre questa priorità in risultati concreti. Inoltre, solo il 12% dei dirigenti dichiara che nella propria azienda esiste un legame forte tra business strategy e innovation strategy.

Quando questo collegamento non c’è, i progetti innovativi diventano facilmente “zombie project”: iniziative che continuano a esistere, ma senza una reale traiettoria di impatto.

Il collo di bottiglia: l’esecuzione dei progetti innovativi

C’è poi un terzo nodo, spesso sottovalutato: la scalabilità non dipende solo dalla bontà della soluzione, ma dalla capacità dell’organizzazione di assorbirla. Il World Economic Forum lo sintetizza bene: la parte difficile dell’innovazione oggi non è più l’invenzione, ma la costruzione di istituzioni, infrastrutture e fiducia necessarie per diffondere e implementare nuove tecnologie su larga scala.

In altre parole, tra test e messa a regime c’è un “ultimo miglio” fatto di processi, governance, architetture tecnologiche, dati, ruoli, compliance, change management. Se questi elementi non sono stati progettati fin dall’inizio, il progetto resta fermo nel limbo del pilota.

I segnali che un progetto innovativo rischia di non scalare

Il primo segnale d’allarme è la presenza di KPI che misurano l’esperimento, ma non il valore. Se il progetto viene valutato solo su accuratezza tecnica, tempo di risposta, tasso di completamento o gradimento del team pilota, manca il collegamento con gli impatti reali: ricavi, costi, produttività, qualità del servizio, riduzione del rischio, velocità decisionale.

Deloitte rileva che il 41% delle organizzazioni fatica ancora a definire e misurare l’impatto esatto delle iniziative di GenAI, mentre solo il 16% produce report regolari per il Cfo sul valore creato. Tra le pratiche usate per dimostrare il valore emergono KPI specifici, framework di valutazione degli investimenti e misure sui cambiamenti di produttività.

Se il valore non è misurato, difficilmente sarà difeso in sede di budget.

Troppi piloti, poche priorità

Il secondo segnale è la proliferazione dei test. Può sembrare un indicatore positivo, ma spesso rivela il contrario: risorse distribuite su troppe iniziative, mancanza di selezione, assenza di focus manageriale.

McKinsey è molto netta su questo punto: una delle ragioni principali del fallimento nella scala è che risorse e attenzione del top management vengono disperse su decine di iniziative contemporanee. La scelta più importante, per i leader, è eliminare i piloti non performanti e concentrare lo sforzo su quelli tecnicamente fattibili e rilevanti per il business.

La scalabilità, insomma, richiede rinunce. Non si scala tutto.

Infrastruttura, processi e competenze non pronti

Un altro elemento tipico dei progetti che si bloccano è l’assenza di fondamenta adeguate. Dati non interoperabili, architetture legacy, workflow non ridisegnati, mancanza di talenti interni, ownership incerta: sono tutti fattori che trasformano una buona idea in un’iniziativa fragile.

McKinsey evidenzia che tra i fattori più fortemente associati alla generazione di valore ci sono il redesign dei workflow, la presenza di leadership coinvolta, processi chiari per la validazione umana, un’organizzazione agile di delivery, infrastrutture tecnologiche e dati adeguati, oltre al tracciamento dei KPI.

Anche il Digital Economy Outlook 2024 dell’Ocse insiste sul ruolo delle strategie nazionali e delle pratiche di governance come base per coordinare trasformazione digitale, innovazione e fiducia. In altri termini: senza fondamenta, la scala resta una promessa.

Come evitare il “pilot trap”: i protocolli di scalabilità

Protocollo 1: selezionare pochi use case ad alto impatto

Il primo protocollo consiste nel passare da una logica opportunistica a una logica di portafoglio. Non bisogna chiedersi “quali test possiamo fare?”, ma “quali iniziative meritano di essere scalate perché incidono su una priorità strategica?”.

Bcg mostra che gli innovatori con un legame forte tra strategia e innovazione ottengono una quota di ricavi da nuovi prodotti superiore del 74% rispetto alle aziende con un collegamento debole.

Per questo, la selezione iniziale dovrebbe basarsi su pochi criteri molto chiari: rilevanza per il business, fattibilità tecnica, disponibilità di dati, sostenibilità dei costi, impatto sul cliente o sulle operations, sponsor interno forte. Un progetto innovativo che non risponde a una priorità strategica va trattato come esplorazione, non come candidato alla scala.

Protocollo 2: definire metriche di valore prima del test

Un buon pilota non parte chiedendosi solo “funziona?”, ma “quale valore deve generare per essere promosso?”. Le metriche vanno definite ex ante, non costruite a posteriori per giustificare il progetto.

Qui è utile richiamare il framework del Benefits Realization Management, practice guide di Pmi, che definisce la realizzazione dei benefici come il filo che collega strategia organizzativa, deliverable di progetto e risultati attesi. La stessa guida sottolinea che pratiche di benefits realization aiutano a migliorare allineamento strategico e risultati complessivi.

Tradotto in pratica: ogni pilota dovrebbe avere una soglia minima di promozione, indicatori economici e operativi, tempi di osservazione, owner del beneficio e modalità di reporting. Senza questo, il progetto resta nell’ambito della sperimentazione interessante ma non decidibile.

Protocollo 3: progettare integrazione e governance fin dall’inizio

Un progetto innovativo si blocca spesso perché la governance arriva troppo tardi. Si pensa prima al prototipo e solo dopo a sicurezza, compliance, interoperabilità, procurement, qualità dei dati, manutenzione, supporto, monitoraggio.

McKinsey osserva che il vero ostacolo alla scala non sta tanto nei singoli componenti tecnologici, quanto nella difficoltà di farli funzionare insieme. Deloitte segnala inoltre che molte organizzazioni stanno introducendo framework di governance, monitoraggio normativo e audit interni per costruire fiducia e uso responsabile.

Questo significa che già nella fase di test dovrebbero essere presenti almeno quattro elementi: governance decisionale, regole di rischio, architettura di integrazione e ownership operativa. Se il pilota nasce “fuori sistema”, spesso muore proprio quando deve entrarci.

Protocollo 4: ripensare workflow e ruoli, non solo introdurre tecnologia

Uno degli errori più comuni è usare l’innovazione per aggiungere un layer in più sopra processi vecchi. Ma scalare non significa replicare il test in più sedi: significa riprogettare il modo in cui il lavoro viene svolto.

McKinsey rileva che il redesign intenzionale dei workflow è uno dei fattori con il contributo più forte al raggiungimento di un impatto significativo. Il World Economic Forum, nelle sue analisi più recenti, insiste sul fatto che i casi di successo condividono tre caratteristiche: innovazione integrata nella strategia, redesign del lavoro per la collaborazione uomo-macchina e rafforzamento delle basi dati e delle piattaforme tecnologiche.

Questo vale oltre l’AI. Ogni innovazione che resta “appoggiata” sopra l’organizzazione esistente avrà difficoltà a durare. Per diventare struttura, deve cambiare procedure, ruoli, responsabilità e sequenze operative.

Infine, i progetti innovativi hanno bisogno di sponsor reali e competenze diffuse. Non basta il team che ha concepito il pilota. Servono leader che se ne assumano il rischio e l’ownership, manager in grado di difenderne il valore, funzioni operative pronte a incorporarlo.

Secondo McKinsey, le organizzazioni high performer sono molto più propense ad avere leader senior che dimostrano ownership e coinvolgimento attivo nelle iniziative AI. Pmi, dal canto suo, insiste sul fatto che il successo del progetto non si esaurisce nel rispetto di tempi, costi e perimetro, ma richiede accountability sugli outcome, continua rivalutazione dei parametri e gestione delle percezioni degli stakeholder.

Un pilota senza accountability condivisa resta “di qualcuno”. Un progetto scalato diventa invece “dell’organizzazione”.

Dal test alla messa a regime: un modello operativo per le imprese

Per evitare che i progetti si fermino dopo i test, può essere utile adottare un modello in quattro fasi.

Fase 1: esplorare

Qui si identificano problemi reali, aree di inefficienza, opportunità di differenziazione e use case promettenti. È la fase della curiosità, ma anche del rigore nella selezione. L’Ocse, nel suo lavoro sull’adozione dell’innovazione, sottolinea che sperimentare è importante, ma che questa fase deve essere parte di un processo più ampio di adozione organizzativa.

Fase 2: validare

In questa fase si testa la soluzione in un contesto controllato, ma con metriche di business già definite. L’Ocse, nelframework “Start, Scale, Sustain”, ricorda che l’obiettivo dell’esperimento è raccogliere evidenze su ciò che funziona prima di avviare progetti e riforme più ampi.

Fase 3: scalare

Qui entrano in gioco piattaforme, dati, standard, governance, change management, competenze, procurement, process redesign. È la fase in cui molti progetti si perdono perché l’impresa scopre che la soluzione tecnica non basta. Il World Economic Forum parla esplicitamente di infrastrutture, skills, governance e trust come investimenti “poco glamour” ma decisivi per diffondere l’innovazione in modo durevole.

Fase 4: consolidare

L’ultima fase è quella dell’istituzionalizzazione. L’Ocse insiste su un punto fondamentale: per durare nel tempo, l’innovazione deve essere sostenuta da meccanismi finanziari, istituzionali e organizzativi che la rendano parte integrante della governance e della delivery ordinaria.

È qui che un progetto smette di essere “innovazione” nel senso sperimentale del termine e diventa capacità competitiva.

Perché oggi scalare l’innovazione è un vantaggio competitivo

Nel contesto attuale, continuare a sperimentare senza riuscire a industrializzare l’innovazione rischia di trasformarsi in un costo opportunità enorme. Pmi segnala che il gap tra strategia ed esecuzione è oggi uno dei principali ostacoli alla reinvenzione aziendale: nel 2025, secondo una ricerca globale su oltre 5.800 professionisti, solo metà dei progetti soddisfa una definizione moderna di successo, mentre il 35% dei dirigenti individua proprio nella disconnessione tra pianificazione ed execution la barriera principale alla trasformazione.

Le imprese che colmano questo gap non sono semplicemente più brave a fare innovazione: sono più brave a trasformare priorità strategiche in risultati.

Il vero tema non è fare test, ma industrializzare l’innovazione

La conclusione, quindi, è netta. I progetti innovativi non si bloccano dopo i test perché manchino idee o tecnologie. Si bloccano perché il passaggio alla scala richiede un salto di natura diversa: meno entusiasmo sperimentale e più disciplina manageriale; meno collezione di pilot e più selezione; meno fascination tecnologica e più disegno organizzativo.

Oggi il vantaggio competitivo non sta nel fare un PoC prima degli altri. Sta nel costruire protocolli di scalabilità: strategia, metriche di valore, integrazione, governance, redesign dei processi, competenze e accountability. È questo che distingue le aziende che accumulano esperimenti da quelle che trasformano davvero il proprio modello operativo. E, sempre più spesso, il proprio mercato.