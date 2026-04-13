INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Manifesto dell’impresa agentica: costruire aziende che non usano l’AI, ma diventano AI
Gianluca Dettori, pioniere del venture capital in Italia, ha scritto un libro per raccontare come l’AI e gli agenti trasformeranno i modelli di business. In questo manifesto raccoglie i principi che guidano la trasformazione
Pubblicato il 13 apr 2026
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