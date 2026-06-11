L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, mercoledì 10 giugno, di due decreti attuativi delle norme europee sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, segna un passaggio delicato per l’ecosistema dell’innovazione.
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Decreti sull’intelligenza artificiale, cosa cambia per startup, aziende e open innovation
Con i decreti attuativi dell’AI Act, l’Italia completa il quadro normativo sull’intelligenza artificiale. Le startup dovranno preoccuparsi della compliance e le aziende dovranno ripensare open innovation, procurement e governance dei progetti sviluppati con partner tecnologici e startup AI
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