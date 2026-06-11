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Decreti sull’intelligenza artificiale, cosa cambia per startup, aziende e open innovation

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Con i decreti attuativi dell’AI Act, l’Italia completa il quadro normativo sull’intelligenza artificiale. Le startup dovranno preoccuparsi della compliance e le aziende dovranno ripensare open innovation, procurement e governance dei progetti sviluppati con partner tecnologici e startup AI

Pubblicato il 11 giu 2026
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intelligenza artificiale

L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, mercoledì 10 giugno, di due decreti attuativi delle norme europee sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, segna un passaggio delicato per l’ecosistema dell’innovazione.

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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