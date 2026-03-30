Nell’economia contemporanea, il valore delle imprese si misura sempre meno in asset fisici e sempre più in risorse immateriali. Brevetti, marchi, copyright, design industriali e know-how rappresentano oggi una componente determinante del capitale aziendale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (Wipo), negli ultimi due decenni gli investimenti globali in asset intangibili hanno superato quelli in asset tangibili nelle economie avanzate, segnando un cambio di paradigma strutturale. In questo contesto, la proprietà intellettuale non è più soltanto uno strumento di tutela, ma una leva strategica per la creazione di valore.

Le imprese più innovative non si limitano a proteggere le proprie invenzioni: le trasformano in capitale, integrandole nelle strategie di crescita, finanziamento e posizionamento competitivo. Il passaggio dalla difesa giuridica alla valorizzazione economica rappresenta una delle sfide centrali della competitività industriale contemporanea.

L’economia degli intangibili e il valore dei brevetti

L’European Patent Office (Epo) e l’Euipo hanno evidenziato in più studi come i diritti di proprietà intellettuale contribuiscano in modo significativo alla crescita economica e all’occupazione in Europa. Le imprese che possiedono diritti di proprietà intellettuale registrano performance superiori in termini di produttività, salari e capacità di esportazione rispetto a quelle che ne sono prive.

Il valore strategico dei brevetti emerge con particolare evidenza nei settori deep tech, farmaceutico, energetico e digitale, dove la protezione delle innovazioni rappresenta una condizione imprescindibile per attrarre investimenti e sostenere la crescita. In questi contesti, il brevetto non è soltanto un titolo giuridico, ma un asset competitivo che consolida il vantaggio tecnologico e crea barriere all’ingresso.

Le rilevazioni Ocse

Secondo l’Ocse, la crescente rilevanza degli intangibili rappresenta uno dei principali motori della trasformazione economica globale. Studi recenti dell’organizzazione evidenziano come, nelle economie avanzate, gli investimenti in asset immateriali – tra cui ricerca e sviluppo, software, dati, marchi e brevetti – abbiano stabilmente superato quelli in asset tangibili. Le analisi Ocse pubblicate tra il 2023 e il 2025 indicano che l’intensità di investimento in intangibili nei Paesi membri supera mediamente il 13% del valore aggiunto, con livelli superiori al 15% negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Paesi nordici.

Inoltre, le imprese ad alta intensità di asset immateriali registrano performance significativamente superiori in termini di produttività e crescita: secondo l’Ocse, la produttività del lavoro può risultare fino al 25-30% più elevata rispetto alle aziende meno orientate agli intangibili. Le evidenze più recenti mostrano anche una maggiore resilienza agli shock economici e una superiore capacità di attrarre capitali e sostenere l’innovazione nel lungo periodo. In questo contesto, la proprietà intellettuale si configura come una componente essenziale del capitale intangibile, contribuendo in modo determinante alla creazione di valore e alla competitività delle imprese nell’economia della conoscenza.

Dalla tutela alla valorizzazione: la proprietà intellettuale come asset strategico

Tradizionalmente, i brevetti venivano considerati strumenti difensivi, utili a proteggere un’invenzione dalla replicazione. Oggi questa visione appare riduttiva. Le imprese più avanzate adottano strategie di gestione attiva della proprietà intellettuale, trasformandola in un elemento centrale del proprio modello di business.

La valorizzazione della proprietà intellettuale può avvenire attraverso licenze, accordi di trasferimento tecnologico, joint venture e operazioni di open innovation. In questo modo, i brevetti diventano fonti di ricavo e strumenti di collaborazione industriale. Il licensing consente di monetizzare le tecnologie senza rinunciare alla titolarità, mentre le partnership tecnologiche favoriscono l’accesso a nuovi mercati e competenze complementari.

In ambito universitario e nei centri di ricerca, il trasferimento tecnologico rappresenta uno dei principali canali di creazione di valore, contribuendo alla nascita di startup e spin-off deep tech. Questo processo, sostenuto da politiche pubbliche e programmi europei, dimostra come la proprietà intellettuale possa fungere da ponte tra ricerca e industria.

Brevetti e accesso ai capitali: un fattore decisivo per gli investimenti

Studi congiunti dell’European Patent Office (Epo) e dell’European Union Intellectual Property Office (Euipo) evidenziano come la proprietà intellettuale rappresenti un fattore determinante per la crescita e l’accesso ai capitali delle imprese innovative. In particolare, le startup e le Pmi dotate di brevetti, marchi o design registrati dimostrano performance economiche significativamente superiori rispetto a quelle prive di diritti di proprietà intellettuale. Secondo il rapporto Intellectual Property Rights and Firm Performance in the European Union (2025), le aziende titolari di Ipr generano ricavi per dipendente mediamente superiori del 41% rispetto alle imprese che non possiedono tali asset, con un vantaggio ancora più marcato tra le PMI, dove il differenziale raggiunge il 44%.

Il possesso di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale non si limita a migliorare la produttività, ma rafforza anche la capacità di attrarre finanziamenti e sostenere la crescita. Le imprese titolari di IPR risultano mediamente più grandi, impiegano un numero superiore di addetti e offrono retribuzioni più elevate, confermando il ruolo degli asset immateriali come leva di competitività e sviluppo industriale.

Il valore della proprietà intellettuale

In questo contesto, la proprietà intellettuale contribuisce a ridurre l’incertezza tecnologica e ad accrescere la credibilità delle imprese agli occhi degli investitori. Brevetti, marchi e design rappresentano infatti segnali verificabili di innovazione, creano barriere all’ingresso e favoriscono partnership strategiche e accesso al venture capital. Come sottolineato dal report Epo–Euipo, le imprese che proteggono efficacemente i propri asset immateriali non solo performano meglio sul piano economico, ma presentano anche maggiori opportunità di crescita, collaborazione e valorizzazione sul mercato.

Proprietà intellettuale e vantaggio competitivo

Oltre al valore finanziario, i brevetti contribuiscono a costruire un vantaggio competitivo duraturo. Proteggere un’innovazione significa consolidare una posizione di leadership tecnologica, rafforzare il brand e creare barriere all’ingresso per i concorrenti. Nei mercati globali, la proprietà intellettuale diventa un elemento chiave per la sovranità tecnologica e la sicurezza delle filiere industriali.

L’European Patent Office sottolinea come le imprese con una strategia di gestione della proprietà intellettuale ben strutturata mostrino una maggiore capacità di internazionalizzazione e di sviluppo di nuovi prodotti. In un contesto caratterizzato da competizione globale e accelerazione tecnologica, il presidio degli intangibili diventa una componente essenziale della strategia industriale.

Dalla proprietà intellettuale al capitale intangibile

Il passaggio dalla tutela alla valorizzazione richiede un cambiamento culturale. La proprietà intellettuale deve essere integrata nella governance aziendale, nelle strategie di innovazione e nei processi di pianificazione finanziaria. Non si tratta più di una funzione legale isolata, ma di un asset strategico da gestire in modo trasversale.

Le imprese che adottano una visione sistemica della proprietà intellettuale sono in grado di trasformare brevetti e know-how in capitale intangibile, rafforzando la propria competitività e creando nuove opportunità di crescita. Questo approccio implica la definizione di metriche di valutazione, la gestione attiva del portafoglio brevettuale e l’integrazione con le strategie di open innovation.

Nel contesto dell’economia digitale e della transizione tecnologica, il valore degli intangibili continuerà a crescere. Secondo l’Ocse, come detto, la capacità di trasformare conoscenza in capitale rappresenta proprio uno dei principali fattori di competitività per le imprese e i sistemi industriali.

Conclusione: la proprietà intellettuale come leva di crescita e competitività

Brevetti e diritti di proprietà intellettuale non sono più strumenti accessori, ma pilastri della strategia aziendale. In un’economia fondata sugli intangibili, la capacità di proteggere, valorizzare e monetizzare l’innovazione rappresenta un vantaggio competitivo decisivo.

Le evidenze fornite da Wipo, Epo, Euipo e Ocse convergono su un punto: le imprese che investono in proprietà intellettuale crescono di più, attraggono capitali e rafforzano la propria posizione nei mercati globali. Trasformare i brevetti in capitale significa convertire la conoscenza in valore economico, creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

In un contesto caratterizzato da accelerazione tecnologica, competizione globale e centralità degli intangibili, la proprietà intellettuale diventa una leva strategica di politica industriale aziendale. Non è solo un diritto da difendere, ma un capitale da governare. Ed è in questa capacità di trasformazione che si giocherà la competitività delle imprese nei prossimi anni.