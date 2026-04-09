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Go to market strategy: i passaggi per lanciare un nuovo progetto sul mercato

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Per trasformare un’idea innovativa in un’offerta vendibile, scalabile e sostenibile non basta avere una buona tecnologia. Serve un percorso chiaro e un modello di crescita replicabile. Strategie e pratiche

Pubblicato il 8 apr 2026
go to market strategy
go to market strategy

Nel linguaggio dell’innovazione si parla spesso di idea, tecnologia, prototipo, validazione, funding. Molto meno spesso si mette davvero al centro il passaggio più delicato: arrivare sul mercato in modo credibile, misurabile e ripetibile. È qui che entra in gioco la go to market strategy, cioè l’insieme delle scelte che definiscono chi servire, con quale proposta di valore, attraverso quali canali, con quale modello di vendita e con quale logica di crescita. Non è un dettaglio esecutivo: è la cerniera che collega innovazione e business.

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Veronica Balocco

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