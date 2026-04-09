Nel linguaggio dell’innovazione si parla spesso di idea, tecnologia, prototipo, validazione, funding. Molto meno spesso si mette davvero al centro il passaggio più delicato: arrivare sul mercato in modo credibile, misurabile e ripetibile. È qui che entra in gioco la go to market strategy, cioè l’insieme delle scelte che definiscono chi servire, con quale proposta di valore, attraverso quali canali, con quale modello di vendita e con quale logica di crescita. Non è un dettaglio esecutivo: è la cerniera che collega innovazione e business.