Nel linguaggio dell’innovazione si parla spesso di idea, tecnologia, prototipo, validazione, funding. Molto meno spesso si mette davvero al centro il passaggio più delicato: arrivare sul mercato in modo credibile, misurabile e ripetibile. È qui che entra in gioco la go to market strategy, cioè l’insieme delle scelte che definiscono chi servire, con quale proposta di valore, attraverso quali canali, con quale modello di vendita e con quale logica di crescita. Non è un dettaglio esecutivo: è la cerniera che collega innovazione e business.
LA GUIDA
Go to market strategy: i passaggi per lanciare un nuovo progetto sul mercato
Per trasformare un’idea innovativa in un’offerta vendibile, scalabile e sostenibile non basta avere una buona tecnologia. Serve un percorso chiaro e un modello di crescita replicabile. Strategie e pratiche
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
L’intelligenza artificiale che ho visto in Silicon Valley: non più strumento ma infrastruttura02 Apr 2026
-
Le nuove frontiere tecnologiche secondo il tech-guru Hermann Hauser: attenti al “colonialismo digitale”02 Apr 2026
-
Riccardo Schiavotto, da Lanieri alla fintech Alma: “Il country manager è come un founder”01 Apr 2026
-
Pierpaolo Biffali (Iveco): “Cerchiamo startup da portare in fabbrica”31 Mar 2026
-
La svolta di Snam su innovazione e startup: ecco le novità30 Mar 2026