Una startup europea dell’intelligenza artificiale valutata 20 miliardi di euro sarebbe stata impensabile fino a pochi anni fa. È la soglia intorno alla quale si muove adesso Mistral AI, secondo le indiscrezioni di Bloomberg la società francese sarebbe in trattative iniziali per raccogliere circa 3 miliardi di euro.

Mistral non ha confermato l’operazione, ma il solo ordine di grandezza della possibile raccolta dice molto sulla fase che sta attraversando l’ecosistema europeo dell’innovazione.. Se le trattative andassero in porto, Mistral AI raccoglierebbe circa 3 miliardi di euro e quasi raddoppierebbe la valutazione raggiunta nel settembre 2025, quando la società francese aveva annunciato una Series C da 1,7 miliardi a 11,7 miliardi di euro post-money.

La differenza non è solo finanziaria. Nella nuova possibile dimensione Mistral smette di essere soltanto la startup europea più osservata dell’intelligenza artificiale e diventa un asset industriale continentale, chiamato a sostenere una parte della credibilità tecnologica dell’Europa.

La società non ha commentato le indiscrezioni sul nuovo round. Il dato certo è che l’ultima raccolta ufficiale ha già spostato Mistral in un’altra categoria. Il round da 1,7 miliardi è stato guidato da ASML, il gruppo olandese delle macchine per la litografia dei semiconduttori, con un investimento da 1,3 miliardi di euro e una quota di circa l’11% su base fully diluted (cioè con tutte le azioni promesse o azionate con diversi strumenti). Alla raccolta hanno partecipato anche investitori già presenti come DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed e Nvidia.

La scelta di ASML è un segnale industriale prima ancora che finanziario. L’intelligenza artificiale generativa non è più soltanto software: dipende da chip, data center, energia, cloud, competenze di ricerca, dati e canali commerciali. L’ingresso del principale gruppo europeo della filiera dei semiconduttori nel capitale del principale laboratorio europeo di modelli AI mostra che la partita si sta spostando verso l’integrazione tra modelli, infrastruttura e applicazioni industriali.

Le origini di Mistral AI: tre ricercatori e la scommessa open

Mistral AI nasce a Parigi nell’aprile 2023, fondata da Arthur Mensch, Guillaume Lample e Timothée Lacroix. Mensch, oggi ceo, veniva da DeepMind; Lample e Lacroix avevano lavorato in Meta su ricerca e modelli linguistici. La società si presenta subito con un’identità diversa da quella dei grandi laboratori americani: modelli efficienti, apertura dei pesi quando possibile, controllo per gli utilizzatori, attenzione all’adozione enterprise e radicamento europeo.

La traiettoria finanziaria è stata rapidissima. Secondo Orrick, studio legale che ha assistito Mistral fin dalla fondazione, la società ha raccolto 105 milioni di euro nel seed round di giugno 2023, 385 milioni nella Series A di dicembre 2023 e 600 milioni nella Series B di giugno 2024, prima della Series C da 1,7 miliardi del settembre 2025. In poco più di due anni, Mistral è passata da laboratorio appena nato a una delle aziende private più valutate della tecnologia europea.

La prima promessa era chiara: costruire modelli di frontiera in Europa, senza chiuderli integralmente dentro piattaforme proprietarie. Mistral 7B, rilasciato nel settembre 2023, aveva dato visibilità alla società proprio perché univa buone prestazioni, dimensioni contenute e licenza permissiva. Da lì in avanti l’azienda ha alternato modelli open-weight, servizi commerciali e prodotti proprietari, costruendo un equilibrio più complesso della narrativa iniziale sull’open source.

Questa evoluzione conta. Mistral non è rimasta ferma all’immagine del laboratorio che pubblica modelli da scaricare. Ha cercato di trasformare l’apertura in leva commerciale: pesi disponibili per sviluppatori, modelli più specializzati per casi d’uso aziendali, API e piattaforme per chi non vuole gestire tutto internamente, deployment privati o regionali per organizzazioni con vincoli di sicurezza e compliance.

Dai modelli alla piattaforma: il passaggio da laboratorio a impresa

La parte tecnica dell’offerta di Mistral conta, ma per una lettura business il dato più interessante è un altro: la società sta cercando di passare da laboratorio di modelli a piattaforma per imprese, sviluppatori e istituzioni. Non vende soltanto tecnologia di base. Sta costruendo prodotti, strumenti, servizi e modalità di distribuzione per portare l’AI nei processi aziendali.

Le Chat è la parte più visibile per utenti e professionisti. Attorno, però, Mistral ha sviluppato strumenti per costruire agenti, personalizzare modelli, lavorare sul codice, gestire documenti, voce e applicazioni verticali. Non serve fare l’elenco di tutti i prodotti per capire la strategia: Mistral vuole coprire il tratto che va dalla ricerca all’adozione concreta.

È qui che il caso diventa interessante per l’innovazione europea. Molte startup deep tech del continente faticano nel passaggio dalla qualità scientifica al mercato. Hanno tecnologia, brevetti, competenze, ma non sempre canali commerciali, capacità di vendita enterprise, partner industriali e capitale per sostenere cicli lunghi. Mistral sta provando a chiudere quel divario puntando su clienti grandi, settori regolati e partnership con gruppi già presenti nelle filiere globali.

La scelta non è casuale. Nell’AI generativa, il vantaggio non dipende solo dal modello migliore in assoluto. Dipende dalla capacità di integrarlo nei flussi di lavoro, adattarlo a settori diversi, renderlo affidabile, spiegare il ritorno dell’investimento e ridurre i rischi di lock-in. Per questo Mistral parla a banche, industria, logistica, pubblica amministrazione, difesa, energia e servizi. Sono mercati meno rapidi del consumer, ma più coerenti con il profilo di una scaleup europea.

AI sovrana, alleanze globali e industria europea

Il posizionamento di Mistral come campione europeo dell’AI convive con una realtà più complessa: nessuna impresa dell’intelligenza artificiale cresce da sola. Servono cloud, chip, data center, clienti globali, capitale internazionale e canali commerciali. La sovranità tecnologica, in questo settore, non coincide e non può concidere con l’autarchia della filiera.

L’accordo con Microsoft, annunciato nel febbraio 2024, ha reso disponibili i modelli premium di Mistral su Azure e ha dato alla società accesso a infrastruttura e distribuzione globale. È una scelta pragmatica: una scaleup che vuole vendere a grandi imprese deve entrare anche nei marketplace e negli ambienti cloud già usati dai clienti. Allo stesso tempo, l’accordo mostra la tensione di fondo: l’alternativa europea all’AI americana ha bisogno, almeno in parte, delle piattaforme americane per scalare.

L’ingresso di ASML nella Series C ha un significato diverso. ASML non è un investitore finanziario qualsiasi, ma uno dei gruppi più importanti al mondo nella filiera dei semiconduttori. Il suo investimento in Mistral crea un ponte tra due asset europei: macchine per produrre chip e modelli di intelligenza artificiale. È una relazione che sposta Mistral dal perimetro delle startup software a quello della politica industriale.

Le partnership con grandi imprese francesi ed europee rafforzano questa lettura. CMA CGM, gruppo globale della logistica e del trasporto marittimo, ha annunciato nell’aprile 2025 una partnership quinquennale da 100 milioni di euro con Mistral per sviluppare soluzioni AI su shipping, logistica e media. Mistral cita tra clienti e partner anche BNP Paribas, Orange, Schneider Electric, SNCF, Thales e Veolia. Per una scaleup europea, sono contratti e relazioni che valgono quanto la narrativa tecnologica: indicano accesso a processi industriali reali.

Mistral Compute e la sfida dell’infrastruttura

Il passaggio più ambizioso è Mistral Compute, annunciato nel giugno 2025. La società lo presenta come un’offerta di infrastruttura AI che combina GPU, orchestrazione, API prodotti e servizi, dal bare metal a piattaforme gestite. Per un lettore business, il punto è chiaro: Mistral vuole controllare una parte più ampia della catena del valore.

La scelta è costosa, ma coerente. Nell’intelligenza artificiale generativa i costi di calcolo sono uno dei principali fattori competitivi. Chi non ha accesso stabile a potenza di calcolo rischia di dipendere da pochi grandi fornitori, con effetti su margini, tempi di sviluppo e autonomia commerciale. Mistral Compute nasce per offrire a imprese, Stati e centri di ricerca un ambiente più controllabile, regionale e adatto ai requisiti europei.

Questo è anche il motivo per cui la raccolta di capitale conta così tanto. Una startup software tradizionale può crescere con costi marginali relativamente bassi. Una società AI che vuole competere su modelli, prodotti e infrastruttura deve finanziare talenti, ricerca, contratti cloud, capacità di calcolo, supporto enterprise e presenza internazionale. La possibile valutazione da 20 miliardi va letta dentro questa economia dell’AI: il capitale non serve solo a crescere, serve a restare in partita.

Perché le aziende europee guardano a Mistral AI

Per molte imprese europee Mistral rappresenta una risposta a esigenze molto concrete. La prima è il controllo. Banche, assicurazioni, industria, logistica, sanità, pubblica amministrazione e difesa devono sapere dove finiscono dati e documenti, chi governa i modelli, come si gestiscono sicurezza, audit e responsabilità.

La seconda è la possibilità di personalizzare. Le aziende non vogliono soltanto chatbot generalisti: cercano strumenti capaci di entrare in processi specifici, dal customer care alla gestione documentale, dal supporto agli sviluppatori all’analisi interna. La promessa di Mistral è offrire un equilibrio tra modelli generali, adattamento settoriale e controllo operativo.

La terza è la riduzione della dipendenza da pochi fornitori globali. L’Europa ha già sperimentato nel cloud e nel software enterprise il costo strategico del lock-in. Nel caso dell’AI, la dipendenza può diventare ancora più sensibile perché riguarda dati, automazione dei processi e capacità decisionale. Un fornitore europeo non elimina automaticamente il problema, ma amplia lo spazio di scelta.

Per l’ecosistema startup, Mistral ha anche un effetto reputazionale. Mostra che in Europa è possibile finanziare una società deep tech con ambizioni globali senza venderla troppo presto. Se il percorso riuscirà, potrà incidere su investitori, fondatori, università e corporate venture capital: più capitale paziente, più attenzione alle filiere strategiche, più disponibilità a costruire imprese complesse.

I limiti della sfida europea

La forza simbolica di Mistral non deve nascondere lo squilibrio competitivo. OpenAI, Anthropic, Google, Meta e i principali player cinesi hanno risorse finanziarie, infrastrutture, basi utenti e canali distributivi enormi. Competere con loro significa sostenere investimenti continui, aggiornare prodotti ad un ritmo altissimo, attrarre talenti internazionali e conquistare clienti enterprise fuori dall’Europa.

Il rischio per Mistral è duplice. Da una parte può essere schiacciata dai grandi ecosistemi americani, che integrano l’AI nei software e nei cloud già presenti nelle aziende. Dall’altra può subire la pressione dei modelli open-weight globali, inclusi quelli cinesi, che abbassano prezzi e barriere all’ingressom (N.B. open-weight non significa completamente open-source. Gli utenti ottengono i pesi del modello, ma non sempre il codice di addestramento o il set di dati completo utilizzato per costruirlo).

Per restare indipendente, Mistral deve dimostrare che il suo vantaggio europeo non è solo identitario, ma commerciale.

C’è poi un tema di go-to-market. Le grandi imprese acquistano tecnologia attraverso canali consolidati: hyperscaler, system integrator, software vendor, consulenti, marketplace. Mistral deve usare questi canali senza diventare invisibile dentro piattaforme altrui. È una sfida classica delle scaleup europee: avere una tecnologia forte non basta se la distribuzione resta nelle mani di altri.

Infine resta il tema del capitale. Anche una valutazione da 20 miliardi sarebbe molto alta per l’Europa, ma ancora lontana dai multipli e dalle risorse accumulate dai principali laboratori americani. Mistral può diventare un campione europeo solo se riuscirà a trasformare ogni round in ricavi, clienti, infrastruttura e capacità di attrarre talenti.

L’Europa può avere un campione dell’AI?

La storia di Mistral si inserisce nella strategia europea sull’intelligenza artificiale. La Commissione europea ha pubblicato il 9 aprile 2025 l’AI Continent Action Plan, con l’obiettivo di rafforzare infrastrutture, dati, adozione nei settori economici, competenze e applicazioni. Ma le strategie pubbliche hanno bisogno di imprese capaci di stare sul mercato.

Mistral è oggi il caso più osservato perché unisce ricerca, capitale di rischio, industria, grandi clienti e politica tecnologica. Non basta a risolvere il ritardo europeo nell’AI, ma offre un prototipo di ciò che finora è mancato spesso al continente: una scaleup deep tech con ambizione globale, radici europee e una traiettoria finanziaria abbastanza forte da attirare partner industriali di primo livello.

La prova decisiva sarà l’adozione. La sovranità tecnologica non si misura con i comunicati, ma con contratti rinnovati, prodotti usati, ricavi, casi industriali, capacità di esecuzione e presenza internazionale. Se Mistral riuscirà a passare dalla promessa allo scaleup, diventerà più di una startup di successo: potrà diventare un precedente per l’intero ecosistema europeo dell’innovazione.

La possibile raccolta da 3 miliardi a 20 miliardi di valutazione, per questo, non è solo una notizia di venture capital. È un test sul tipo di imprese che l’Europa vuole e può costruire nella nuova economia dell’AI. Mistral ha già dimostrato che una startup europea può entrare nella conversazione globale. Ora deve dimostrare che può restarci da protagonista.