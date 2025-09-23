AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

Syllotips, round da 4,2 milioni: così la startup romana fa addestrare l’AI dai dipendenti più esperti

Il software di Syllotips, integrato in Microsoft Teams, permette alle aziende di automatizzare la gestione dei propri centri di competenza grazie ad agenti AI che imparano dai dipendenti senior. Il prodotto, i clienti, la differenza con i competitor

Pubblicato il 23 set 2025
Luciana Maci

Giornalista

Il team di Syllotips
“Alle imprese non serve un altro chatbot: servono agenti che sappiano quando chiedere aiuto, imparino dagli esperti e migliorino in modo continuo“. Così Giorgio Barnabò, 32 anni, CEO e co-founder di Syllotips, spiega a EconomyUp l’idea alla base della startup romana che ha appena raccolto un round da 4,2 milioni di euro. L’obiettivo finale di questa realtà innovativa è infatti trasformare l’ingente sapere delle aziende (anche quello tacito, che è nella testa delle persone e non è rintracciabile nei documenti o nei fogli Excel) in un patrimonio digitale condiviso e vivo, in grado di far crescere giorno dopo giorno l’intelligenza artificiale. Ma vediamo meglio come è nata questa giovane società che è presto riuscita ad attrarre l’interesse di investitori di alto profilo, come Vento, il venture capital della famiglia Agnelli, e a inserire nel proprio board figure di rilievo come il CEO di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito.

Come è nata Syllotips

La startup è stata fondata a Roma nel 2023, grazie a un’intuizione maturata tra i corridoi universitari e le esperienze di ricerca all’estero. I fondatori hanno iniziato lavorando per circa un anno senza stipendio, come accade spesso in realtà di questo tipo. Mentre sviluppavano un primo prototipo, hanno ottenuto 83mila euro a fondo perduto da Lazio Innova. La vera svolta è arrivata con l’ingresso nell’acceleratore Techstars Transformative World Torino, che ha investito 120mila dollari e ha dato al team credibilità e visibilità internazionale.

Dopo l’esperienza con Techstars, la startup ha iniziato a bussare alle porte dei primi investitori istituzionali. Tra questi c’è stato Vento, il fondo di venture capital legato alla famiglia Agnelli. Il supporto di questo e altri investitori ha portato nelle casse della società circa mezzo milione di euro, fondamentali per consolidare il prodotto e assumere le prime figure chiave del team.

Nel 2024 Syllotips ha ottenuto lo SMAU Innovation Award e nel 2025 è stata finalista alla President’s Innovation Challenge degli Harvard Innovation Labs.

I fondatori

Il team è composto da tre giovani romani: il già citato Barnabò, PhD in AI ed esperienza in Amazon; Leonardo Martini, con un dottorato tra La Sapienza e Harvard; Simone Silvestri, 29 anni, proveniente da Ericsson.

“Con Leonardo ci siamo conosciuti durante il dottorato. Da subito abbiamo condiviso la convinzione che non aveva senso competere con i big player americani sul core dell’AI, ma bisognava creare strumenti capaci di generare valore dentro le aziende”, spiega Barnabò.

Il need: il problema dell’adozione dell’AI generativa nelle imprese

Il need che Syllotips punta a soddisfare è quello che il MIT, in un recente studio, ha definito “GenAI divide”: il 95% delle organizzazioni non vede ritorni misurabili dall’AI generativa e solo il 5% delle soluzioni supera la fase pilota. Adozione ampia, ma trasformazione e creazione di valore tangibile limitata.

Il problema non è la potenza dei modelli, ma il learning gap: sistemi che non apprendono dal contesto, non trattengono i feedback e si integrano poco nei flussi di lavoro esistenti. È su questo scarto tra prova e realtà operativa che SylloTips fonda la propria proposta.

Il cuore della soluzione di Syllotips

“Ci siamo resi conto – racconta il CEO – che la vera ricchezza delle aziende è la conoscenza non documentata, quella che resta nella testa delle persone. La sfida era catturarla e metterla a disposizione dell’AI”. Ma come?

Il software di Syllotips è integrato in Microsoft Teams e si basa su agenti AI “human-in-the-loop”: non sostituiscono i lavoratori, ma li affiancano, chiedendo supporto quando necessario. Ogni volta che l’AI incontra un dubbio o una contraddizione, la domanda viene indirizzata ai subject matter expert dell’azienda. Le risposte alimentano una governed memory, un archivio verificato che diventa sempre più ricco e accurato.

“Ogni volta che un operatore chiarisce un punto o integra una procedura, l’intelligenza artificiale apprende e migliora. È un addestramento costante, fatto dai dipendenti stessi, che trasforma il know-how individuale in patrimonio collettivo”, sottolinea l’intervistato.

In cosa Syllotips differisce dai competitor

“Ovviamente – sottolinea il CEO – abbiamo dei competitor, in particolare tutte le soluzioni legacy. Tipicamente le aziende hanno provato a costruirsi dei chatbot usando per esempio Microsoft Copilot, però manca la componente fondamentale che è quella di arricchimento iterativo della knowledge base partendo da contributi qualificati. Quello che noi puntiamo ad aggiungere è proprio questo apprendimento continuo, questo confronto costante tra umano e AI che altre soluzioni non sono in grado di offrire”. (Sotto: l’interfaccia principale di Syllotips)

Casi d’uso

Tra i casi d’uso di maggior successo tra i clienti di Syllotips ci sono il supporto agli operatori di call center (tempi medi di gestione ridotti e maggiore coerenza delle risposte), assistenza ai lavoratori sul campo (procedure contestualizzate, checklist e troubleshooting sul campo) e abilitazione delle reti vendita (preparazione di offerte e Q&A tecnico-commerciale su cataloghi complessi).

La natura multimodale consente di combinare documenti, immagini e dati strutturati; il supporto multilingua ne favorisce l’adozione in organizzazioni multinazionali.

Ecosistema e integrazione

Un altro tassello è l’ecosistema. SylloTips è partner ufficiale di Microsoft, disponibile sull’Azure Marketplace e già MACC-eligible, semplificando il procurement tramite l’uso di budget Azure già allocato. Sul fronte integrazioni, il software si collega ai principali sistemi aziendali — Salesforce, SAP, ServiceNow, Jira, Google Drive, oltre a Microsoft Copilot e ai data lake proprietari — evitando nuove “isole” applicative e rispettando le policy IT.

Pur essendo un prodotto SaaS, il modello operativo richiama quello dei campioni dell’integrazione: co-design con il cliente, lavoro in team congiunti sull’integrazione applicativa e sulla qualità dei dati, obiettivi condivisi di affidabilità e telemetria per misurare l’impatto reale. È un’impostazione “hands-on” che spiega perché i piloti non restano vetrine, ma diventano sistemi vivi in esercizio.

I clienti

Syllotips ha già conquistato diversi clienti di peso. Tra questi figurano EOLO, Leonardo Assicurazioni, Gruppo AB e Coima, oltre a una delle principali tower company europee e a una grande realtà della manifattura italiana (non citabili per motivi di riservatezza). Collaborazioni che confermano l’interesse di settori diversi, dalle telecomunicazioni alle assicurazioni, fino al fintech e alla produzione industriale, per una tecnologia capace di valorizzare il know-how aziendale attraverso l’uso intelligente dell’AI.

Il round da 4,2 milioni

A settembre 2025 la startup ha annunciato la chiusura di un seed round da 4,2 milioni di euro, tra i più consistenti in Italia nell’anno. L’operazione è stata guidata da Azimut, con la partecipazione di Techstars, The Techshop, Cloud Accelerator e il fondo internazionale Leo Capital, al suo primo investimento in Italia.

“Questo round ci dà la possibilità di accelerare, sia sullo sviluppo tecnologico sia sul go-to-market. È un passo che ci proietta su una traiettoria di crescita internazionale”, commenta Barnabò.

Cosa dicono gli investitori

“Investire in Syllotips è stata una delle decisioni più facili che abbia mai preso come investitore”, afferma Martin Olczyk, amministratore delegato di Techstars Transformative World Torino. “È stato subito chiaro che Giorgio e il suo team combinano una rara compatibilità tra fondatore e mercato, una forte capacità di esecuzione e una visione audace. Dal primo giorno fino al traguardo odierno, i loro progressi sono stati notevoli”.

Dello stesso avviso Gianluca D’Agostino, managing partner di The Techshop: “Abbiamo investito in Syllotips già al pre-seed, puntando sulla competenza e sull’affiatamento del team. In pochi mesi li abbiamo visti crescere come imprenditori e trasformare radicalmente il prodotto, valorizzando i feedback dei primi design partner. La nostra convinzione si è poi rafforzata con i riscontri molto positivi in merito all’adoption della suite”.

Infine, Guido Bocchio, Head of Venture Capital di Azimut Libera Impresa, evidenzia la portata strategica dell’investimento: “Siamo orgogliosi di sostenere Syllotips e il suo team eccezionale. Crediamo profondamente che la loro visione, basata su un approccio innovativo dell’intelligenza artificiale, stia creando il futuro della conoscenza professionale”.

Il board

A presidio della strategia, il board si è arricchito di figure di primo piano: Vincenzo Esposito (CEO Microsoft Italia), Nicoletta Mastropietro (già CIO di Leonardo, Vodafone, Banca Iccrea e A2A), Maurizio Bobbio (ex SVP Oracle) e Lorenzo Congiu (Azimut).

Per Vincenzo Esposito, CEO di Microsoft Italia, l’intelligenza artificiale è ormai una “general purpose technology” destinata a ridisegnare il lavoro. “L’avvento degli agenti, che eseguono compiti e orchestrano processi, ha il potenziale di moltiplicare l’impatto su persone, imprese ed economia. Il software multi-agent di Syllotips è fondato nel capitale umano, unendo la tecnologia al ruolo delle persone, che restano al centro”.

Anche Nicoletta Mastropietro, già CIO di Leonardo, Vodafone, Banca Iccrea e A2A, vede nella startup un unicum nel panorama dell’AI generativa. “Ogni agente è pienamente responsabile: ogni interazione è tracciata e ogni dato verificabile. La qualità delle informazioni cresce costantemente… Efficienza, rapidità e affidabilità diventano la norma, trasformando il modo in cui si crea valore passando in poco tempo da pilota a produzione”.

Maurizio Bobbio, ex SVP di Oracle, sottolinea invece la qualità del team e la capacità del prodotto di affrontare problemi concreti in diversi settori. “Il founders team è molto competente, ambizioso ed equilibrato… Syllotips si adatta al contesto e migliora con l’utilizzo, integrandosi con i processi e i sistemi del cliente. Credo che l’aggressività commerciale e la velocità con cui Syllotips si muoverà, sia in ambito nazionale che non, siano gli elementi chiave per realizzare le grandi ambizioni che tutti noi abbiamo”.

I prossimi passi

Le nuove risorse saranno investite principalmente in business development, con l’ingresso di nuove figure commerciali e di profili senior in AI. L’obiettivo è rafforzare la presenza nei settori telco, assicurazioni, banche e difesa.

“Il nostro scopo non è solo vendere un software, ma costruire con le aziende un percorso che le porti dai piloti alla produzione, con risultati concreti e misurabili”, conclude Barnabò.

Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione, economia digitale, digital transformation e di come sta cambiando il mondo con le nuove tecnologie. Dal 2013 in Digital360 Group, oggi scrivo per EconomyUp (Nextwork360). In passato ho partecipato al primo esperimento di giornalismo collaborativo online in Italia (Misna).

