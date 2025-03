Matix: 2,1 milioni allo spin-off di AzzurroDigitale

Matix, spin-off della tech company AzzurroDigitale specializzato in Enterprise Asset Monitoring (EAM) per la gestione di macchinari, stampi e attrezzature per la manifattura lungo la catena di fornitura, ha chiuso un nuovo round di investimento, tra equity e debito, da 2,1 milioni di euro.

Ancora una volta auxiell, azienda di consulenza specializzata nella trasformazione dei processi per il miglioramento delle performance, si conferma principale investitore. La società aveva già assunto un ruolo di leadership nel primo seed round di investimento dal valore di 700 mila euro, che, oltre ad auxiell, aveva portato a bordo investitori come:

Nicola Michelon (CEO di Unox)

(CEO di Unox) Vincenzo Regazzoni (COO di Aston Martin)

A questa nuova tornata di raccolta capitali hanno partecipato importanti imprenditori italiani e angel investors, tra cui:

Francesca Coloni , COO di Citibank

, COO di Citibank Roberta Parodi , CEO e Presidente di Interglobo (entrambe investitrici americane)

, CEO e Presidente di Interglobo (entrambe investitrici americane) Paolo Tramonti , AD di Biosline

, AD di Biosline Alessandro Serafini , AD di C.A.P.T. (Reinhausen Group)

, AD di C.A.P.T. (Reinhausen Group) Fabio Voltazza, AD di Pressofusione Saccense

Tra i sostenitori di Matix anche B-Heroes, società milanese di Venture Capital attiva dal 2016 e focalizzata nel supportare startup early-stage, favorendo il networking tra imprenditori.

Cos’è Matix

Nato nel 2022 dalla visione di AzzurroDigitale e dalla necessità di De Longhi di aumentare la visibilità del proprio parco stampi in-house e lungo la supply chain, oggi Matix è una piattaforma digitale in cloud che si occupa di EAM (Enterprise Asset Management), tracciando in maniera accurata l’intero ciclo di vita degli asset di produzione, dall’acquisizione alla cessione.

Integra:

dati finanziari critici

conformità normativa

pianificazione a lungo termine

per ottimizzare le prestazioni degli asset e prolungarne la longevità.

Negli anni Matix ha saputo tracciare un’importante traiettoria di crescita:

La società ha chiuso il 2024 con ricavi per 680 mila euro (+62% sul 2023)

(+62% sul 2023) L’obiettivo per il 2025 è raddoppiare il fatturato

Nuovi clienti internazionali: Schneider Electric, Unilever, Albea Cosmetics e Karcher

Totale di 40 aziende servite in oltre 20 Paesi tra Europa, Turchia, USA, Canada, Messico e Cina

tra Europa, Turchia, USA, Canada, Messico e Cina Obiettivo 2025: gestire oltre 3.500 stampi in 150 plant

A inizio anno, Matix ha annunciato l’apertura di un hub commerciale negli Stati Uniti, in collaborazione con COAST, azienda leader nella vendita di servizi e tecnologia per la gestione degli stampi, per servire meglio il mercato americano e accelerare la diffusione della sua innovativa soluzione di telemetria.

Questo percorso di espansione internazionale ha trovato ulteriore conferma nell’ottobre 2024, con la selezione dell’azienda per il programma di accelerazione Starta VC a New York – promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e coordinato dall’Agenzia ICE.

Come Matix userà le nuove risorse

L’investimento ottenuto attraverso il nuovo round avrà un impatto significativo sul piano di espansione della startup, sostenendo la crescita del team in Italia e permettendole di rispondere alla crescente domanda di soluzioni digitali nel settore manifatturiero americano e non solo.

In questo senso, il 2025 rappresenterà la naturale evoluzione di questo percorso, con Matix sempre più al centro di una strategia di sviluppo globale di AzzurroDigitale.

Le dichiarazioni

Riccardo Pistorello, CEO di Matix, dichiara:

“La chiusura di questo nuovo round segna un momento fondamentale nel nostro percorso di crescita, ma è anche un forte segnale della direzione che stiamo prendendo: quella di una visione sempre più globale per un’industria manifatturiera sempre più interconnessa e sostenibile.

La nostra ambizione non si limita a offrire soluzioni tecnologiche avanzate; vogliamo essere parte attiva nella trasformazione di un settore che sta evolvendo verso un futuro in cui digitalizzazione, efficienza e sostenibilità saranno sempre più al centro.

Il 2025 rappresenterà un anno cruciale in questo processo, con Matix sempre più protagonista di una strategia globale che si estenderà a mercati chiave come quello americano, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni intelligenti per la gestione degli asset industriali.

Un percorso reso possibile dalla fiducia che i nostri investitori continuano a riporre in noi, motore che alimenta la crescita del nostro team e l’evoluzione tecnologica di Matix.

Con il loro sostegno, siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia”.

Riccardo Pavanato, CEO di auxiell, dichiara:

“Matix non è solo un’opportunità di investimento – in cui crediamo fortemente – ma anche un modo per confermare il nostro posizionamento e la volontà di contribuire all’innovazione dei processi industriali, elemento da sempre centrale per auxiell.

Il miglioramento passa dalla misurazione e Matix la rende possibile anche in contesti dove la raccolta è spesso difficile o impossibile, creando un ponte tra il mondo fisico e quello digitale”»”.

Cosa fa AzzurroDigitale

AzzurroDigitale è il partner di riferimento in Italia per supportare le aziende manifatturiere nella Transizione 5.0, accompagnandole nella digitalizzazione dei processi industriali attraverso la progettazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative.

Specializzata nella trasformazione digitale delle Operations, AzzurroDigitale offre soluzioni per:

semplificare e automatizzare la pianificazione della produzione

il monitoraggio degli asset

la gestione della forza lavoro e delle commesse

L’azienda guida le organizzazioni nel loro percorso di digitalizzazione, sviluppando progetti di consulenza e formazione su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Matix è il risultato finale della visione di AzzurroDigitale e della necessità di De Longhi di aumentare la visibilità dei propri processi di stampaggio internamente e lungo la catena di fornitura.