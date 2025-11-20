AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

IL ROUND

Finapp: 8,64 milioni per la startup veneta che promuove una gestione sostenibile dell’acqua

Lo spinoff dell’Università di Padova guidato dal CEO Luca Stevenato, in accelerazione nel Village by Crédit Agricole Triveneto, ha chiuso un round Serie A per accelerare internazionalizzazione e crescita. Il suo hardware basato sui raggi cosmici misura la quantità d’acqua nel suolo e nella neve. Applicazioni in agricoltura e monitoraggio ambientale

Pubblicato il 20 nov 2025
Luca Stevanato (1)
Luca Stevanato, CEO Finapp

Arriva un finanziamento importante per una realtà dell’agritech nata dalla ricerca universitaria. La startup innovativa Finapp, spinoff dell’Università di Padova e dal 2022 in accelerazione nel Village by Crédit Agricole Triveneto, ha chiuso un round di investimento Serie A da 8,64 milioni di euro per accelerare il percorso di internazionalizzazione e crescita industriale. Il round è stato guidato da Linfa, primo fondo agrifoodtech italiano gestito da Riello Investimenti SGR (per il quale Finapp costituisce il quinto investimento) con il follow-up, ovvero il reinvestimento, dei soci esistenti: MITO Tech Transfer, fondo di MITO Technology, Crédit Agricole Italia e Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture Capital.

