Pack: 5,8 milioni per la crescita internazionale della startup HR tech AI-native

Già scelta da aziende come Gruppo Amadori, Leroy Merlin ed Edenred, Pack ha chiuso Serie A guidato da Rialto VC e dal fondo americano Acadian Ventures. Obiettivo: rafforzare la presenza internazionale e potenziare lo sviluppo AI della piattaforma

Pubblicato il 2 dic 2025
Team Pack 1 (1)
Il team di Pack: Giacomo Gentili, CPO e Co founder Giorgia Cendron, Head of Staff Pietro Maria Picogna, CEO e Co founder Robert Timis, ex CTO Samir Jabbar – Head of Sales, Italy

Nuovo round di finanziamento per Pack, la startup HR tech AI-native che supporta le aziende nello sviluppo e nella valorizzazione del capitale umano. La società ha chiuso un round di investimento Serie A con una raccolta totale di 5,8 milioni di euro.

