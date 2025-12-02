Nuovo round di finanziamento per Pack, la startup HR tech AI-native che supporta le aziende nello sviluppo e nella valorizzazione del capitale umano. La società ha chiuso un round di investimento Serie A con una raccolta totale di 5,8 milioni di euro.
round serie a
Pack: 5,8 milioni per la crescita internazionale della startup HR tech AI-native
Già scelta da aziende come Gruppo Amadori, Leroy Merlin ed Edenred, Pack ha chiuso Serie A guidato da Rialto VC e dal fondo americano Acadian Ventures. Obiettivo: rafforzare la presenza internazionale e potenziare lo sviluppo AI della piattaforma
