Startup studio (o venture builder): che cosa sono, come funzionano, quali sono in Italia

Il modello degli startup studio è in forte espansione globale, con diverse centinaia, se non migliaia, di realtà di questo tipo sparse in vari Paesi. L’ecosistema è in crescita anche in Italia. Vediamo dunque meglio di cosa si tratta.

Startup studio, una definizione

Uno startup studio è, a tutti gli effetti, una macchina per creare imprese. Non si affida all’intuizione isolata di un founder, ma parte da un processo strutturato: l’analisi dei mercati, l’osservazione delle tendenze emergenti e l’individuazione di bisogni, anche latenti, a cui rispondere con soluzioni digitali scalabili. Da qui prende forma un modello di innovazione incentrato sulla creazione di startup da zero, selezionando pochi progetti ad alto potenziale, pianificati nei minimi dettagli.

L’obiettivo non è solo quello di generare nuove imprese, ma di farlo con maggiore velocità, precisione e sostenibilità economica. Lo startup studio costruisce attorno a ogni nuova iniziativa un’impalcatura solida: validazione del bisogno, sviluppo del business model, messa a terra operativa, fino al reclutamento dei team e alla strategia di go-to-market.

Questa progettazione industriale dell’innovazione consente di ottenere un portafoglio di startup più robuste e resilienti, con una capacità di crescita superiore alla media e una velocità di ingresso sul mercato significativamente più alta. La riduzione del rischio non è solo una conseguenza del capitale e dell’esperienza messi in campo, ma è parte integrante del metodo.

Qual è la differenza tra startup studio e venture builder?

Startup studio e venture builder sono termini spesso usati come sinonimi. Entrambi indicano fabbriche di startup composte da un team di esperti con risorse dedicate, che si occupano della creazione di nuovi business a minore rischio di fallimento rispetto a una startup tradizionale.

Tuttavia, in genere lo startup studio è un’organizzazione esterna e indipendente che si concentra prevalentemente su progetti più early stage, mentre il venture builder è solitamente gestito internamente a un’azienda con un focus sulle successive fasi di solidificazione.

Non sempre tuttavia la distinzione è determinante, alcune organizzazioni scelgono di definirsi con un nome piuttosto che l’altro al di fuori di questa definizione generale.

Gli Startup studio nel mondo: i dati scarseggiano

Nonostante il crescente interesse verso il modello degli startup studio a livello globale, non esistono al momento dati ufficiali aggiornati al 2024 o al 2025 che ne quantifichino con precisione il numero. Le ultime stime affidabili risalgono al 2022 e indicano la presenza di oltre 780 startup studio nel mondo, secondo quanto riportato da Wikipedia sulla base di fonti GSSN e StudioHub. Da allora, la crescita del fenomeno è continuata, soprattutto in Europa, America Latina e Asia, ma nessuna delle principali organizzazioni internazionali – come GSSN (Global Startup Studio Network), StudioHub o Startup Genome – ha pubblicato report recenti che confermino il superamento della soglia delle 800 unità. Molte delle cifre oggi circolanti, soprattutto in articoli divulgativi o blog, si basano su stime non ufficiali o non verificabili, e pertanto è opportuno trattarle con cautela.

Come funziona uno Startup studio

Nel panorama dell’innovazione, il modello dello startup studio – o venture builder – si distingue per un approccio rigoroso e metodico alla creazione d’impresa. A differenza della narrazione romantica del founder visionario che parte da un’intuizione geniale, qui tutto comincia da un’analisi approfondita del mercato: si individuano i trend più promettenti, si validano i bisogni reali degli utenti e si progetta a tavolino un modello di business sostenibile.

A quel punto entra in gioco l’elemento fondante del venture building: lo startup studio non solo progetta la startup, ma costruisce attivamente il team necessario a realizzarla, individua e coinvolge la figura imprenditoriale più adatta a guidarla e mette in campo le risorse finanziarie e operative per farla crescere e scalare rapidamente. È un processo orientato all’esecuzione, supportato da esperienza, network e capitale.

Questo approccio, più analitico che visionario, si traduce in un vantaggio competitivo concreto: le startup nate da venture builder hanno tassi di successo significativamente superiori alla media. Se nel mondo tradizionale dell’early stage il successo riguarda 1 progetto su 10, nel venture building le probabilità di riuscita possono raddoppiare o addirittura triplicare, grazie alla solidità dell’impianto iniziale.

Il motivo è semplice: è proprio la fase iniziale quella in cui si registra il più alto tasso di mortalità delle startup. Un venture builder, affrontando questa fase con strutture, processi e capitali già rodati, riduce drasticamente il rischio d’impresa e migliora le performance operative fin dal primo giorno.

I modelli di business applicati possono variare: alcuni startup studio puntano alla redditività diretta delle imprese che generano, mentre altri – la maggioranza – mirano a far crescere rapidamente le proprie startup per poi monetizzarne il valore attraverso un’Exit strategica, vendendo la partecipazione o accompagnando il progetto verso un’acquisizione.

Startup studio: un video e un whitepaper per saperne di più

Investire in startup studio: un whitepaper

Come e quando conviene investire in uno startup studio, e come effettuare una due diligence efficace? Risponde a questa domanda “Redesigning Entrepreneurship”, il whitepaper (scaricabile QUI) realizzato da Mamazen in collaborazione con Savvy TinkersStudios e Venture Studio Associates, con il supporto di GSSN e Studiohub. Una guida per coloro che scelgono di investire in uno Startup Studio che illustra i vantaggi e i rischi di un’operazione di questo tipo, e individua 10 punti principali a cui prestare attenzione per compiere una scelta di investimento sicura.

Startup studio e venture builder in Italia

In Italia ci sono alcuni startup studio e venture builder già avviati e altri di recente formazione. Sono qui raccolti in ordine alfabetico.

Fondato nel 2023, 12Venture è lo startup studio specializzato in edtech e HRtech nato all’interno di Enzima12, venture builder focalizzato su innovazione per il lavoro e la formazione. Ad oggi, conta 8 società operative attive in ambiti come upskilling, coaching e job matching. 12Venture si distingue per un approccio radicato nella customer discovery e nell’integrazione con associazioni di settore. È diventato un punto di riferimento nell’ambito dell’apprendimento degli adulti, con collaborazioni crescenti con enti formativi e grandi aziende.

Bianco Ventures è il primo venture builder italiano pensato per accelerare la creazione di startup deep tech al servizio dell’industria del lusso, della moda e del retail. Lo hanno lanciato a novembre 2025 GELLIFY, Deloitte e Arad. La missione iniziale è selezionare 6 visioni di business da trasformare, partendo da zero e con una crescita lineare, in altrettante venture. A guidarle verso le exit, i “champion”, personalità di spicco nel mondo imprenditoriale o con un’esperienza pregressa di exit.

Cube Labs è il venture builder italiano dedicato alle Life Sciences, fondato nel 2014 da Filippo Surace. Quotato dal 2023 all’Euronext Growth Milan, continua nel suo obiettivo di trasformare la ricerca scientifica in startup deep tech. Collabora con università, centri clinici e fondi internazionali, ed è oggi una delle realtà più attive nella valorizzazione della ricerca accademica in ambito medico.

Fondata nel 2020, FoolFarm è oggi uno dei venture studio italiani più attivi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. In pochi anni ha costruito un ecosistema di startup verticali su AI generativa, cybersecurity, automation e blockchain, basandosi su un modello di co-fondazione e sviluppo in-house. Al 2025, ha lanciato sette startup, tra cui Voiceme, IIO, Fragmentalis, Aidamask, Snaproof, DeckDive e Sharetrust, tutte fondate su tecnologie brevettate.

Dalla sua nascita, FoolFarm ha raccolto complessivamente oltre 8 milioni di euro da investitori istituzionali e corporate, tra cui KPMG, CRIF, Crédit Agricole e IBL Banca. La valutazione dell’azienda è cresciuta rapidamente, passando da 5 a 32 milioni di euro in quattro anni. Nel 2025 ha anche annunciato l’espansione internazionale con l’apertura dell’Italian AI Innovation Hub a Miami, rafforzando così la propria presenza sul mercato globale e puntando a una futura IPO entro il 2028.

Kitazanos, con sede a Cagliari, è uno dei pochi startup studio operativi nel Sud Italia. Fondato nel 2017 da Roberto Spano e guidato con Nicola Pirina, si occupa di venture building con forte legame con il territorio. Affianca progetti digitali in ambito smart city, cultura, turismo e sostenibilità, con una doppia anima: startup studio e innovation hub.

Fondato a Torino nel 2018 da Farhad Alessandro Mohammadi, Mamazen è stato il primo startup studio italiano ad adottare il modello di investimento “dual entity” che separa lo studio dalla holding per ridurre i rischi e facilitare l’accesso al capitale.

Ogni anno, Mamazen crea tra 2 e 4 startup, con un focus particolare sulle PMI ancora poco digitalizzate, per le quali progetta soluzioni plug‑and‑play volte a migliorare processi e customer experience.

La holding IH1, creata nel 2021, ha raccolto un totale di 5 milioni di euro entro fine 2023, superando il precedente closing di 3,6 milioni. Nel corso del primo trimestre del 2024, gli investimenti sono saliti ulteriormente a 6,3 milioni, grazie anche all’ingresso di altri investitori nel team.

Lo studio punta a fondare 15 startup ad alto potenziale entro il 2026, supportate dalla holding IH1 e da una rete di investitori e advisor tra cui Vincent Murphy, Luca Campaiola, Francesco Tarantino e Giulio Di Blasi.

Pioniere in Italia, Nana Bianca è attivo dal 2012. Nato a Firenze per iniziativa di Paolo Barberis, Jacopo Marello e Alessandro Sordi (già fondatori di Dada), ha investito in decine di startup digitali. Il suo focus è sul capitale umano come risorsa strategica. È uno dei principali hub per l’innovazione digitale nel centro Italia e partner attivo in programmi di formazione imprenditoriale e open innovation.

Oggi fa parte del Fondazione CR Firenze Innovation Center, spazio rigenerato nel cuore dell’Oltrarno, che dal 2020 offre coworking, eventi, programmi formativi e molti servizi dedicati all’innovazione digitale.

Secondo il report Accelerare il futuro, Nana Bianca ha supportato 140 startup, generando una ricchezza complessiva di 582 milioni di euro, con oltre 1.600 posti di lavoro diretti e 9.000 posti indiretti creati. Ben il 63% delle startup scelte ha deciso di restare e operare in Toscana.

Il programma di accelerazione di punta, Hubble (attivo dal 2017), ha accompagnato 50 startup fino al 2024 con oltre 3 milioni di euro in grant; tra questi, solo 9 hanno cessato l’attività, per un tasso di mortalità dell’18%, significativamente inferiore alla media nazionale dell’80%.

Fondata a Milano nel 2020 da Alessandro Arrigo e Angelo Cavallini, Startup Bakery è uno startup studio italiano specializzato nella creazione di soluzioni SaaS B2B con forte componente di intelligenza artificiale.

In questi anni ha lanciato con successo quattro startup: Veterly (PetTech, 2021), Condeo (PropTech, 2022), Sencare (HealthTech, 2022) ed EsgMax (sostenibilità, 2023), raccolto fondi che vanno dai 500 mila agli 800 mila euro per singola iniziativa e concluso un accordo di exit per EsgMax previsto per febbraio 2025.

A maggio 2025, Startup Bakery ha annunciato due importanti novità: il passaggio di consegne nel ruolo di CEO di Sencare a Gennaro Garoldi, ex COO di TeiaCare, che guiderà la fase di espansione con nuove assunzioni nelle aree sales e tech; e l’avvio del progetto Bake Five, quinta startup in preparazione nel settore dell’accounting automation, attualmente alla ricerca del co‑founder/CEO, figura che potrà ricevere fino al 37,5 % della nuova società.

Nel complesso, lo startup studio ha investito oltre 6,4 milioni di euro e attualmente conta 2 accordi di exit siglati.

Lanciato da Exor nel 2022, Vento si è affermato rapidamente come uno dei fondi early stage privati più attivi in Italia, con un modello “ibrido” che combina venture capital e venture building. A marzo 2025 Vento ha annunciato il lancio del suo secondo fondo, un veicolo da 75 milioni di euro destinato a sostenere founder italiani, indipendentemente dalla loro geolocalizzazione in Italia o all’estero.

Alla data attuale, Vento ha già investito in 100 startup (tra cui Bee, JetHR e Qomodo), con un ticket base di circa 150.000 €, che può arrivare fino a 1 milione in follow-on.

Nel suo programma di Venture Building, Vento ha originato 26 startup in tre edizioni, offrendo percorsi intensivi di formazione, mentoring e finanziamento pre-seed (circa 80.000 €) presso le OGR Torino, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Fondata nel 2021 da Roberto Macina (già co-founder di Qurami) insieme a Mario Costanzo, WDA – Web Digital Advisors è oggi uno degli operatori più solidi nel panorama italiano del venture building operativo. Il suo modello è chiaro: agire come un co-founder esterno che affianca startup, PMI e grandi imprese dalla strategia all’execution, con servizi modulari e flessibili come il Venture Building e il CXO as a Service.

In pochi anni, WDA ha dato vita a un portfolio di startup innovative che coprono diversi settori: dal fintech con Profit Farm, allo sportech con Starcks e Clava Sports, fino all’healthtech con Axon Medical e al deeptech con Megaride. Tutti progetti nati da idee promettenti e sviluppati attraverso metodologie rigorose di validazione e go-to-market.

Nel 2025 WDA ha compiuto un passo strategico importante: è stata acquisita dalla holding Next4, che ne ha rilevato il 51% con un’opzione per il controllo totale entro il 2027. Il fondatore Roberto Macina ha assunto il ruolo di Managing Director di Next4, mentre la guida operativa di WDA è passata a Valentina Iannucci, già Venture Consultant del gruppo.

Con questa operazione, WDA rafforza la propria missione: costruire, scalare e accelerare startup ad alto potenziale, portando competenze imprenditoriali concrete all’interno di ecosistemi che puntano a innovare davvero.

La community globale: Studio Hub

Dal 2021, Studio Hub è la prima community internazionale riconosciuta ufficialmente per riunire gli startup studio di tutto il mondo. Fondata nel 2018 da Farhad Alessandro Mohammadi (Mamazen) e Attila Szigeti, autore del libro “Startup Studio Playbook”, la community oggi conta più di 100 membri tra Europa, Stati Uniti e Asia. Promuove la condivisione di metodologie, strumenti e storie di successo per favorire la crescita del modello.

(Articolo aggiornato al 13/11/2025)