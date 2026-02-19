Michael Mignano (ex CEO Anchor): “Così l’AI aiuta le startup ad abbattere le vecchie barriere”

Il panorama tecnologico sta attraversando una fase di profonda mutazione, segnata dal ritorno d’interesse verso un settore che, per quasi un decennio, è rimasto all’ombra del software aziendale. Nel corso di un recente confronto tra Garry Tan, Presidente e CEO di Y Combinator, e Michael Mignano, Partner di Lightspeed Venture Partners, è emerso come la startup AI stia riaprendo mercati che molti investitori consideravano ormai saturi o inaccessibili. Se nell’ultimo periodo il modello B2B ha dominato la scena grazie alla prevedibilità dei suoi manuali operativi, l’integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni sta restituendo centralità ai prodotti rivolti all’utente finale. Secondo Mignano, la realtà del mercato pre-IA vedeva nel consumer una sfida quasi impossibile, la ricerca di un “colpo di genio irripetibile”. Tuttavia, l’attuale ondata tecnologica permette oggi di scommettere su persone eccezionali capaci di intravedere opportunità attraverso la lente dell’intelligenza artificiale che prima erano semplicemente invisibili.

Lightspeed Venture Partners è una società di venture capital globale che investe in startup e scaleup, soprattutto in enterprise software, AI, fintech, consumer e health. Gestisce fondi multi-stage (dal seed al growth) e affianca i team con capitale, network e supporto operativo per scalare sui mercati internazionali.

L’eredità di Anchor e il rigore della crescita settimanale

Per comprendere la traiettoria di una moderna startup AI, è utile analizzare l’esperienza di Michael Mignano come co-fondatore di Anchor nel 2015, la piattaforma di podcasting poi acquisita da Spotify nel 2019. Il percorso di Anchor non è stato lineare; inizialmente nata per esplorare il “social audio”, l’azienda ha dovuto affrontare diversi momenti di crisi profonda. Mignano ricorda come, a soli tre mesi dalla chiusura per mancanza di fondi, il team abbia dovuto imporsi un quadro operativo rigidissimo per sopravvivere: “dobbiamo raggiungere il 15% di crescita settimanale ogni singola settimana per i prossimi 3 mesi”.

Questo approccio ha costretto i fondatori a sfidare le proprie ipotesi iniziali e ad ascoltare le reali necessità del mercato. Mentre il team voleva costruire un social network proprietario, gli utenti chiedevano strumenti per distribuire contenuti su piattaforme già esistenti come Apple Podcasts o Spotify. In una fase in cui non esistevano API dedicate, Anchor ha adottato la filosofia del “fare cose che non scalano”, impiegando esseri umani per creare manualmente feed RSS che venivano poi inviati agli store per conto degli utenti. Questa capacità di adattamento, che ha trasformato un’idea social in un’infrastruttura fondamentale, rappresenta un modello prezioso per i fondatori odierni che operano nel settore della startup AI, dove la tecnologia deve piegarsi rapidamente alle richieste del mercato per generare trazione.

La democratizzazione della musica e il caso Suno

Uno degli esempi più significativi di come l’intelligenza artificiale stia abbattendo barriere storiche è rappresentato da Suno, azienda in cui Mignano ha investito e che sta ridefinendo la creazione musicale. Storicamente, sebbene strumenti come le fotocamere abbiano facilitato la fotografia e i microfoni il podcasting, la musica era rimasta un formato privo di una tecnologia capace di democratizzarne la produzione. La tesi alla base di Suno è che, grazie all’IA, chiunque possa ora provare la gioia di creare musica, un’attività precedentemente riservata esclusivamente ai professionisti.

Secondo Mignano, il comportamento degli utenti su piattaforme di questo tipo sta rivelando dinamiche inedite: “Le persone creano musica per se stesse, per poi riascoltarla. Non riesco a pensare a un comportamento simile in altri formati; la gente non scrive per leggere le proprie cose”. Questa osservazione suggerisce che una startup AI di successo non si limita a fornire uno strumento di produttività, ma crea nuove categorie di consumo personale. Nonostante inizialmente potesse sembrare una novità passeggera, l’utilizzo di Suno si sta evolvendo verso la creazione di contenuti significativi per gli utenti, trasformando semplici consumatori in creatori attivi.

Il collasso della distribuzione e il nuovo manuale operativo

Nonostante il potenziale creativo dell’IA, Garry Tan sottolinea come la distribuzione rimanga il problema principale per ogni nuova iniziativa consumer. Il panorama è radicalmente cambiato rispetto al periodo 2008-2012, quando l’apertura delle piattaforme permetteva una crescita virale più semplice. Oggi, con il consolidamento dei grandi player e la chiusura delle API, i fondatori devono costruire la propria distribuzione autonomamente. Tan osserva che in Occidente la figura dell’Head of Growth sembra essere diventata “un’arte perduta”, tanto che alcune startup di successo cercano queste competenze quasi esclusivamente nell’Europa dell’Est.

Il nuovo manuale per la distribuzione di una startup AI prevede oggi strategie che Mignano definisce fondamentali, come lo sfruttamento dei creatori di contenuti su TikTok e Instagram Reels per raggiungere una scala massiccia. In particolare, emerge un interesse crescente verso i micro-influencer con una base di follower compresa tra 1.000 e 10.000 utenti, considerati un “asset con un prezzo errato” e sottovalutato dal mercato. Inoltre, l’utilizzo di account anonimi su X (Twitter) per testare prodotti con early adopters permette ai fondatori di sviluppare il proprio gusto e comprendere cosa attiri l’attenzione del pubblico senza rischiare il brand principale.

L’evoluzione dei media: verso la fase generativa

Il futuro dei social media sembra destinato a una trasformazione radicale guidata da modelli video come Sora. Mignano identifica tre fasi distinte nell’evoluzione di questo settore:

Vero Social Media: basato sul grafo sociale, dove l’utente segue amici e influencer per riceverne i contenuti.

basato sul grafo sociale, dove l’utente segue amici e influencer per riceverne i contenuti. Recommendation Media: la fase attuale dominata da TikTok, dove gli algoritmi programmano i contenuti in base agli interessi dell’utente.

la fase attuale dominata da TikTok, dove gli algoritmi programmano i contenuti in base agli interessi dell’utente. Generazione AI: un mondo in cui il contenuto viene creato immediatamente e dinamicamente per l’utente nel momento in cui accede al feed.

In questa terza fase, il ruolo dell’essere umano potrebbe spostarsi verso la monetizzazione del proprio nome, immagine e unicità. Garry Tan ipotizza un modello in cui la creazione di contenuti possa invocare l’immagine o il brand di una persona attraverso il modello AI, garantendo a quest’ultima una compensazione. Questo scenario, sebbene promettente, solleva interrogativi sulla tenuta delle attuali piattaforme social, che inizieranno inevitabilmente a integrare contenuti puramente generati dall’intelligenza artificiale.

Nuove opportunità nei dati e nell’educazione personalizzata

L’integrazione di LLM con grandi set di dati precedentemente trascurati sta aprendo nicchie di mercato inaspettate. Un esempio è l’applicazione dell’IA ai dati sanitari, come nel caso della startup Nori, che collega le informazioni di Apple Health a un modello linguistico. Garry Tan riporta un’esperienza personale emblematica: caricando gli esami clinici di suo padre su ChatGPT, è stato in grado di ottenere informazioni precise sulle sue condizioni di salute prima ancora dell’intervento del medico di pronto soccorso, facilitando uno standard di cura migliore.

Oltre alla salute, anche il settore dell’istruzione sta subendo una mutazione attraverso progetti come Obo Labs, co-fondato dallo stesso Mignano. L’obiettivo è investire l’intelligenza artificiale nello sviluppo dell’intelligenza umana, creando corsi personalizzati in qualsiasi formato — dal podcast alla lezione strutturata — che si adattano ai progressi e allo stile di apprendimento dell’utente. Come suggerito da Mignano, esiste un’enorme opportunità nel riesaminare categorie considerate in precedenza “cimiteri” per le startup, come la posta elettronica o la gestione della salute, perché “l’AI presenta nuove opportunità” che possono trasformare utility statiche in assistenti intelligenti e proattivi.