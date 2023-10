Per creare un’azienda una buona idea non basta: serve una strategia finanziaria e servono i capitali. Ecco come trovare i principali fondi di venture capital attivi in Italia, dalla Lombardia alla Campania

Venture capital: quali sono i fondi in Italia e dove trovarli? Realizzare una startup non è cosa semplice, farla diventare una realtà di successo ancora meno. Non basta avere l’intuizione geniale e la tecnologia “disruptive”: serve una buona strategia finanziaria, meglio se accompagnata da un investitore esperto, e occorrono dei capitali, spesso tasto dolente. Una delle opzioni per raccoglierli sono i fondi di venture capital, ossia veicoli che investono nel capitale di startup per sostenerne l’avvio o la crescita.

EconomyUp ha compilato una lista con i principali fondi venture capital focalizzati sul mondo dell’innovazione e della tecnologia: ecco dove sono e che cosa finanziano.

Ne conoscete altri? Inviate le vostre segnalazioni a

Il venture capital in Italia

In Italia, stando ai dati del VeM (Venture Capital Monitor), realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeM della Liuc Business School, il 2022 si è chiuso con una raccolta di poco meno di 1,9 miliardi di euro in 370 operazioni, in aumento rispetto ai 992 milioni per 291 operazioni del 2021, distribuite su 349 round.

Diminuisce l’ammontare investito in realtà estere fondate da imprenditori italiani, che passa da 919 milioni a 302 milioni di euro e da 26 a 21 operazioni. Sommando queste due componenti, il totale complessivo si attesta a 2,2 miliardi di euro (erano 1,9 miliardi nel 2021).

La Lombardia è la Regione in cui si concentra il maggior numero di società target per i fondi (124), e assieme al piemonte (29) copre il 54% del mercato. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti c’è stata una copertura nazionale degli investimenti, segno della sempre maggiore presenza e capillarità degli investitori sul territorio. Dal punto di vista settoriale, l’ICT catalizza l’interesse degli investitori di venture capital, rappresentando una quota del 39%. A seguire, si conferma al secondo posto il Fintech, seguito dall’Healthcare assieme a Energia e Ambiente.

I principali fondi di venture capital attivi in Italia

LOMBARDIA

035 investimenti: si pone l’obiettivo di investire nel capitale di piccole imprese prevalentemente del territorio lombardo favorendone lo sviluppo, a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso aggregazioni e acquisizioni. La società effettua investimenti in aumento di capitale con l’obiettivo di diventare un azionista di minoranza che, facendo leva sulle proprie competenze e conoscenze, assista le aziende partecipate nel loro percorso di crescita.

Indirizzo: Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo

Mail: info@035investimenti.it

360 Capital Partners: società di venture capital che investe in innovazione su larga scala, nella fase iniziale in Europa, con un occhio di riguardo alla Francia e all’Italia.

Indirizzo: Piazza Missori 2 – 20123 Milano.

Mail: info@360cap.vc

Ad4Ventures: il braccio di venture capital del Gruppo Mediaset, che offre pubblicità in Italia e Spagna in cambio di quote societarie di startup e pmi con forte potenziale.

Indirizzo: Viale Europa 48 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Alchimia: lanciato nel 2017, spazia tra tutti i settori focalizzandosi su investimenti in fase early stage e growth. La sede legale è a Roma, mentre quella operativa a Milano.

Indirizzo: via Napo Torriani 31 – 20124 Milano.

AVM Gestioni sgr: la società opera come gestore di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) alternativi qualificati per il venture capital, siano essi di propria o altrui istituzione.

Indirizzo: via Borgonuovo 16 – 20121 Milano

Mail: direzione@avmgestioni.com

Azimut: la prima realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito, attiva da 30 anni e quotata su Borsa Italiana a Milano. Azimut tra gli altri gestisce: Azimut Digitech, un fondo di venture capital in partnership con la piattaforma di innovazione B2B Gellify; ALIcrowd e ALIcrowd 2, Eltif di venture capital creati in collaborazione con SiamoSoci, gestore del portale italiano di equity crowdfunding Mamacrowd, partecipato dal Gruppo Azimut.

Indirizzo: via Cusani 4 – 20121 Milano

B Heroes: società di venture capital che investe in startup e founder italiani in fase early stage. Prevede investimenti con first ticket tra i € 50k – € 200k e follow on nelle aziende e nei team a più alto potenziale.

Indirizzo: iia Olmetto 1 – 20123 Milano

Club Italia Investimenti 2: investment company basata a Milano specializzata in venture capital. La società è stata fondata nel 2013 da un gruppo di imprenditori legati al mondo dell’innovazione e degli investimenti in giovani società promettenti ad alto contenuto tecnologico.

Indirizzo: via Timavo 24 – 20124, Milano

Como Venture: è una società finanziaria che investe in imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e potenziale di crescita, mediante assunzione di partecipazioni al capitale, per un arco temporale medio-lungo. Como Venture opera anche in sinergia con il Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT, luogo in cui laboratori e centri di ricerca favoriscono il trasferimento tecnologico per le imprese innovative insediate.

Indirizzo: Villa del Grumello – via per Cernobbio, 11 – 22100 Como

Mail: segreteria@comoventure.it

EUREKA! Venture sgr spa: prima società di asset management italiana indipendente che investe in venture capital, in particolare in deep tech, investimenti digital tech e science-based. La sgr gestisce il fondo di technology transfer EUREKA! Fund I e il BlackSheep Fund, primo fondo di venture capital late-stage europeo che investe nel MadTech.

Indirizzo: Via Manfredo Camperio, 4 – 20123, Milano

Finlombarda: è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Il suo compito istituzionale è concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico della Lombardia, dal 1971. Progetta, realizza e gestisce prodotti finanziari – con risorse proprie, regionali e comunitarie – a sostegno di imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche della Lombardia.

Indirizzo: via Torquato Taramelli 12 – 20124, Milano

Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr): nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è partecipata a maggioranza da Cdp Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca La sgr gestisce 12 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, per circa 2,7 miliardi di euro e opera attraverso investimenti diretti e indiretti (fondi di fondi).

Indirizzo: via San Marco 21A, 20121, Milano

HAT sgr: uno dei principali operatori italiani indipendenti nella gestione di fondi di investimento alternativi specializzati, con asset in gestione superiori a 400 milioni di euro. La sgr è controllata dai managing partner Nino Attanasio (presidente) e Ignazio Castiglioni (amministratore delegato).

Indirizzo: Corso Europa 22 – 20122 Milano

Mail: info@hat.it

Growth Engine: una holding che investe in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita fondata da Fabio Mondini de Focatiis, Andrea Marangione, Michele Appendino e Marco Ariello, professionisti del venture capital dall’eccellente track record.

Indirizzo: Piazza Diaz 5 – 20123 Milano

Mail: info@growthengine.it

Iconium: società VC privata fondata nel 2018 che investe in asset digitali e progetti blockchain in fase seed e pre-seed.

Indirizzo: Corso di Porta Romana, 61, Le village by CA – 20122 Milano

Indaco Venture Partners sgr: fondata nel 2016, oggi Indaco Venture Partners sgr è la più grande società italiana indipendente di gestione del capitale di rischio, con una forte specializzazione in aziende che innovano l’elettronica, la robotica e i nuovi materiali, il medtech, il biotech – pharma e il digitale.

Indirizzo: Galleria San Babila 4/B – 20122 Milano

Innogest: prima società di venture capital italiana, è stata istituita nel gennaio del 2005 ed è specializzata nella promozione e gestione di fondi con profilo innovativo.

Indirizzo: Via Antonio Locatelli 2 – 20124 Milano

Mail: info@innogestcapital.com

Italian Founders Fund: fondo gestito da Koinos Capital, una società di investimento fondata da imprenditori e leader dell’industria e della tecnologia. Il suo obiettivo è trasformare le aziende in piattaforme internazionali.

Indirizzo: iia Fatebenefratelli, 9 – 20121 Milano

Mail: hello@italianfoundersfund.com

LCA Ventures: società creata dai soci dello studio legale LCA che, anche attraverso la formula del work for equity, ha l’obiettivo di sostenere progetti imprenditoriali nazionali ed esteri ad alto contenuto tecnologico o di grande impatto e importanza strategica per la collettività.

Indirizzo: via della Moscova 18 – 20121 Milano

Levante Capital: società d’investimento semplice (sis) nata per investire nelle imprese più visionarie del sud Europa e aiutarle a diventare le multinazionali di domani, supportando la loro espansione in Asia.

Indirizzo: Via Legnone 4 – 20158 Milano

Milano Investimenti sgr: la sgr si pone come il punto di contatto tra investitori lungimiranti e imprenditori visionari, facendo leva sulla sua vasta esperienza e sul suo network globale, per individuare le migliori opportunità di investimento nei settori Tech e Consumer Lifestyle.

Indirizzo: via Mozart 2, 20122 Milano

MITO Technology: è la società italiana che da più di dieci anni si occupa della valorizzazione dei risultati della ricerca a supporto di università ed enti pubblici, e vanta relazioni consolidate con le principali realtà europee per il trasferimento tecnologico. È l’advisor strategico del fondo Progress Tech Transfer (nato per valorizzare le tecnologie nell’ambito della sostenibilità) e assicura il collegamento con il mondo della ricerca in Italia per lo scouting di tecnologie e startup.

Indirizzo: via Turati 40, 20121, Milano

Mail: info@mitotech.eu

Moonstone: Lanciato a maggio 2023 e guidato da Jacopo Mele e un team under30, Moonstone in progetti in fase pre-seed e seed che lavorano su “grandi problemi irrisolti” attraverso soluzioni innovative. La sua particolarità è un processo di selezione estremamente rapido (massimo 10 giorni) e founder-friendly, con il quale individua founder ambiziosi e li supporta, anche economicamente, come co-investitore per un massimo di 50mila euro.

Indirizzo (sede operativa): via bergognone 34, Milano

Sede legale: Isola di Antonio Perdichizzi, Piazza Cardinale Pappalardo 23, Catania

Oltre Impact: la società investe in società innovative, in grado di affrontare le principali sfide economiche e sociali. Oltre Venture investe in società che hanno raggiunto una fase di crescita, con una presenza validata sul mercato.

Indirizzo: via Aurelio Saffi 29, 20123 – Milano

Mail: info@oltreimpact.com

Kairos Partners sgr: la sgr, nata nel 1999, è una società italiana che opera nel settore del private banking e dell’asset management, che fa capo al Gruppo Julius Baer. Kairos ha promosso il fondo Kairos Ventures ESG One: un fondo di venture capital che investe in startup e pmi innovative in 4 settori: trasformazione digitale delle aziende, scienze della vita, nuova space economy, tecnologie per l’energia rinnovabile, la bioenergia e le smart city.

Indirizzo: via S. Prospero 2, 20121 Milano

Key Capital: un venture incubator che vuole valorizzare lo straordinario capitale umano che il mercato italiano delle startup offre. Dalla fase di progettazione al ready-to-market, fino alla ricerca di nuovi soci e capitali, il suo obiettivo è creare valore durante l’intero percorso di affiancamento.

Indirizzo: Piazza Bande Nere, 20146 – Milano

Mail: info@keycapital.it.

Medixea Capital: gestisce investimenti del Fondo Principia, un fondo di venture capital lanciato da Quantica sgr.

Indirizzo: P.zza Maria Adelaide di Savoia, 1 Milano

Opes Impact Fund: fondo di venture capital che supporta le imprese che intendono perseguire un impatto sociale positivo. E’ nato dopo la “fusione operativa” tra Fondazione Opes e Low Carbon Enterprise Fund (LCEF).

Indirizzo: Via Abbondio Sangiorgio 13, 20145 Milano.

P101: è una società di venture capital specializzata in investimenti early stage nel settore digitale. Supporta gli imprenditori di nuova generazione impegnati a far crescere e a consolidare le proprie aziende, investendo nella transizione verso un’economia guidata dalla sostenibilità e dal digitale. Punta su realtà che abbiano già dimostrato il loro business model, che possano scalare velocemente e affermarsi come leader nel proprio segmento, sfruttando l’innovazione tecnologica, di prodotto e di processo.

Indirizzo: Via Visconti di Modrone 12, 20122 – Milano.

Mail: info@p101.it

Panakes Partners: società di venture capital che sostiene team promettenti fornendo supporto finanziario e commerciale per costruire la prossima generazione di aziende tecnologiche rivoluzionarie nel campo delle scienze della vita. Investe in ambiziose startup e pmi in fase iniziale con prodotti innovativi a livello globale, principalmente in Europa e Israele.

Indirizzo: Via Boscovich, 31 – 20124, Milano.

Mail: contact@panakes.it

Prana Ventures: è il primo operational venture capital specializzato in investimenti nella fase seed e post – seed delle startup ad alto contenuto tecnologico. I suoi esperti lavorano a fianco delle imprese, fornendo ogni tipologia di supporto tecnico, assicurando da un lato la qualità dei risultati, e dall’altro un rapido sviluppo.

Indirizzo: via Lentasio 9, 20122 – Milano.

Mail: info@pranaventures.it

Primo Ventures sgr: è composta da un team di investimento con un solido track record imprenditoriale, che aiuta idee brillanti e innovative a diventare aziende di successo. Gestisce fondi focalizzati sul settore digitale (Barcamper Ventures, Barcamper Ventures Lazio, Primo Digital) e sulla new space economy (Primo Space Fund). La sgr è fortemente connessa con i principali centri di innovazione e ricerca, in Italia e in Europa.

Indirizzo: Piazza Borromeo 14, 20123 – Milano.

Redseed Ventures: fondo che investe nella fase iniziale delle imprese che offrono soluzioni innovative per risolvere problemi complessi.

Indirizzo: Via Filippo Turati 7 – 20121 Milano.

Mail: info@redseed.it

Riello Investimenti Partners sgr: sgr indipendente che nel 2021 ha lanciato il fondo Linfa Ventures, dedicato alle aziende late stage e growth attive nei settori agritech e foodtech.

Indirizzo: via Melone 2, 20121 Milano

Sofinnova Partners: una società di venture capital leader in Europa nel settore delle scienze della vita, specializzata in sanità e sostenibilità. Con sede a Parigi, Londra e Milano, Sofinnova Partners è una società di venture capital profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza nel sostegno di oltre 500 aziende e nella creazione di leader di mercato in tutto il mondo.

Indirizzo: via Borgogna 5, 20122 – Milano.

Startup Gym: è un incubatore di startup lanciato a inizio 2021 da Enrico Pandian, Tarek Fahmy e Giuseppe Joe Balzano. Ogni anno StartupGym validerà circa 20 MVP (prodotti test) con un team di 12 persone. Ogni progetto sarà impostato per favorire un’ottica early-exit, vendendo a concorrenti esteri che vogliono espandersi in Europa.

Indirizzo: Via Privata Turro 6, Milano.

Synergo Capital: Synergo Capital è una società di gestione del risparmio indipendente fondata nel 2004 che gestisce fondi di investimento alternativi con sedi a Milano e New York con un team di gestione multi disciplinare. Nel corso della sua storia quasi ventennale, Synergo ha raccolto e disinvestito due fondi nonché è subentrata nella gestione, attraverso operazioni di secondario, di tre fondi arrivando a gestire masse complessive per 1,3 miliardi di euro.

Indirizzo: via Cantù 1, 20123, Milano

Mail: info@synergo.capital

TechEnergy Ventures: è il Corporate Venture Capital della Divisione Transizione Energetica di Tecpetrol, parte del Gruppo Techint. Investe a livello globale in aziende tecnologiche in fase iniziale fino alla fase di crescita.

The Techshop: sgr nata nel 2021 e dedicata al venture capital, che investe in innovazioni radicali B2B tech e digitali allo stadio seed. Il portafoglio di partecipazioni è seguito con mentalità imprenditoriale e cura artigianale dal team di investimento guidato dai due managing partner del fondo, professionisti con un cumulato di 50 anni nell’industria tech e con trascorsi di investimento comuni.

Indirizzo: via Torino 61, 20123 Milano.

Mail: info@techshop.capital

Tim Ventures: è il primo corporate venture capital italiano che investe in startup innovative in ambito Internet, digital life, e-learning, mobile evolution, e-health, green solution. Tim Ventures partecipa alla crescita di imprese che pensano al futuro, sostenendole nella prima fase di attività e sviluppo.

Indirizzo: via Gaetano Negri 1 – 20123, Milano

United Ventures: si tratta di una società di venture capital focalizzata sul mondo di Internet del software e del mobile. United Ventures sostiene gli imprenditori con approccio guidato dalla tecnologia, il cui obiettivo è quello di rimodellare grandi mercati secondo un approccio del business scalabile e disruptive.

Indirizzo: Piazza Fontana 1 – 20122 Milano

Mail: info@unitedventures.it

Xyence Capital: è una società di gestione del risparmio che investe in persone, idee e tecnologie in grado di trasformare il futuro delle scienze della vita. Sostiene ambiziose startup e pmi in fase iniziale con prodotti innovativi a livello globale, principalmente in Europa e negli Stati Uniti. E’ la ex Principia sgr, attiva nel mercato italiano del venture capital dal 2002 con due fondi: Principia II e Principia III – Health.

Indirizzo: Via Mazzini 9, 20123 – Milano

Mail: info@xyence.com

LAZIO

Angelini Ventures, strumento di corporate venture capital di Angelini Industries, ha una dotazione di 300 milioni di euro per investire in aziende in fase iniziale che sviluppano idee e soluzioni innovative nel campo della biotecnologia, della salute digitale e delle scienze della vita. Angelini Ventures investe in tutta Europa, Nord America e Israele, con un focus sulla salute del cervello e su segmenti di consumatori come donne, bambini e anziani.

Archangel AdVenture: il venture capital è nato per realizzare il sogno imprenditoriale di persone motivate e di talento, supportando progetti disruptive e di alto valore tecnologico. La società è specializzata in pre-seed e seed investment, ed è nata dall’iniziativa di manager di società multinazionali leader nella consulenza, nell’innovazione digitale e in altri settori.

Indirizzo: viale Angelico 34, 00195, Roma.

Mail: info@archangeladventure.it

CDP Venture Capital sgr: società del Gruppo CDP che opera attraverso investimenti diretti e indiretti per favorire lo sviluppo di tutti gli attori della filiera dell’innovazione. Abilita aziende, investitori e startup a sviluppare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Favorisce la creazione di programmi di accelerazione e poli di trasferimento tecnologico sul territorio, in logica di co-investimento, per la crescita complessiva del mercato.

Indirizzo: Via Alessandria, 220 – 00198, Roma.

FARE Venture: fondo di venture capital che fa capo al fondo di fondi FARE Lazio (gestito dalla Regione Lazio) e che interviene nel capitale di rischio delle pmi. FARE Venture a sua volta si suddivide in Lazio Venture e Innova Venture.

Indirizzo: via Marco Aurelio 26/A – 00184, Roma.

Invitalia è l’Agenzia nazionale italiana per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia. Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative e finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto.

Indirizzo: Via Calabria, 46 – 00187 Roma

Lumen Ventures: fondo di venture capital che investe in fase early stage in vari settori, focalizzandosi sulle società tecnologiche.

Indirizzo: Via Giovanni Battista Morgagni, 3 – 00161, Roma

Mail: info@lumen.ventures

LVenture Group: tra i primi operatori di seed venture capital, si tratta di un’attività che crea valore investendo e supportando attivamente la crescita di startup digitali ad elevato potenziale, con lo scopo di portarle al successo sul mercato.

Indirizzo: Via Marsala 29/H – 00185 Roma

Mail: info@lventuregroup.com

Pi Campus nasce inizialmente come braccio di investimento di Translated, un servizio di traduzione che ha introdotto l’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti. Oggi è un VC indipendente che investe principalmente in intelligenza artificiale.

Indirizzo: Via Nepal, 29, 00144 Roma

Zernike Meta Ventures: società specializzata nella finanza per l’innovazione e la creazione di nuove imprese. Si tratta di una joint venture italiana-olandese tra Zernike Group e Meta Group, società con entrambi decenni di esperienza nel campo dei finanziamenti in fase iniziale.

Indirizzo: Viale Umberto Tupini, 116 – Roma

Mail: info@meta-group.com

PIEMONTE

Claris Ventures: Claris Ventures sgr è una società di venture capital con sede in Italia, fondata nel 2019. Il suo primo fondo in gestione, Claris Biotech I, è focalizzato su investimenti early stage in aziende biofarmaceutiche ad alto potenziale nate dall’ecosistema italiano di R&S – sia locale che internazionale.

Indirizzo: via Santa Giulia 1, Torino

Mail: info@clarisventures.com

dPixel: è nato nel 2009 da un’idea di Gianluca Dettori che, dopo la quotazione in borsa di Vitaminic, si è dedicato all’affiancamento di team imprenditoriali innovativi per prepararli all’incontro con gli investitori. Dall’incontro con il gruppo Sellaè nato Primomiglio sgr. La società ha lanciato il fondo di venture capital Barcamper Ventures, di cui dal 2016 dpixel è advisor esclusivo.

Indirizzo: Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900, Biella

Mail: infodpixel.it

Equiter: investitore e advisor nel settore delle infrastrutture, della ricerca e dell’innovazione. In particolare, la società ricerca, seleziona, struttura, realizza e gestisce investimenti diretti e indiretti in capitale di rischio allo scopo di generare – insieme ad un rendimento finanziario – anche un impatto sociale sostenibile e misurabile nel tempo, volto a promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio.

Indirizzo: Piazza San Carlo 156 – 10121. Torino

Mail: segreteria@equiterspa.com

Feat.Ventures: la società co-crea e investe in società che realizzano piattaforme digitali. Negli anni si è specializzata a comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti e delle aziende. Indirizzo: via Melchiorre Gioia 11, Torino.

Euroventures: nasce dall’acquisizione di Piemonte High Technology Srl (Piemontech) da parte di Eurogroup nel gennaio del 2014. È il venture capital promosso da Eurogroup per sostenere e valorizzare le startup più promettenti. La società supporta sia la creazione di nuove imprese sia lo sviluppo di società di recente costituzione con investimenti compresi tra i 50 mila e i 600mila euro.

Indirizzo: Via Perugia 56, 10152 Torino.

Mail: info@euroventures.it

Innogest è uno dei fondi di VC più attivi in Italia. Fondata nel 2002, focalizza la sua attività sugli investimenti nelle start-up innovative del settore digitale e delle scienze della vita, per sfruttare le opportunità emergenti nel campo della tecnologia medica e della salute digitale.

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris 64, 10129 Torino.

Mail: info@innogestcapital.com

LIFTT è nata come società operativa nel 2019 da un’iniziativa di Compagnia di San Paolo, Politecnico di Torino e Fondazione LINKS. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo e il trasferimento tecnologico dall’Università all’Industria e di aprire la strada da una semplice idea imprenditoriale alla creazione di un prodotto innovativo, offrendo una visione dinamica e moderna del venture capital applicato al trasferimento tecnologico.

Indirizzo: OGR Tech, Corso Castelfidardo 22 – 10138 Torino.

Neva sgr: è l’unione della forza, della reputazione e della stabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo con le best practice delle società di venture capital internazionali. Agevola l’accesso al mercato italiano, anche come porta di ingresso in quello europeo, favorendo il business development della startup, in particolare negli ambiti di grande trasformazione del Paese incentivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Indirizzo: via Castelfidardo 22 – 10128 Torino.

Mail: info@nevasgr.com

SocialFare Seed è il primo veicolo seed italiano per imprese e startup a impatto sociale, braccio VC di SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale in Italia. supporta le startup a impatto sociale accelerate da SocialFare con un’iniezione di capitale iniziale (seed) fino a 100K€.

Indirizzo: Via Maria Vittoria, 38 – 10123 Torino

EMILIA ROMAGNA

Gellify: è una piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. Con sede centrale in Italia e uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti, il successo dell’azienda si basa sul suo modello unico che infonde alle aziende le più avanzate tecnologie delle startup B2B e le competenze di Gellify. La piattaforma accompagna le startup dal loro stato embrionale “gassoso” o “liquido” ad uno stato “solido” affidabile e scalabile attraverso il suo programma di crescita esclusivo e proprietario, la “gellificazione”.

Indirizzo: via Isonzo, 55/2 – Casalecchio di Reno (BO).

Utopia sis: si tratta della prima società d’investimento semplice in Italia attiva nel settore delle scienze della vita e che investe in progetti di ricerca ad alto potenziale delle startup. Utopia sis è promossa da Fondazione Golinelli Fondazione Di Sardegna e Antonio Falcone.

Indirizzo: via Paolo Nanni Costa 20, Bologna.

Mail: info@utopiasis.it

TOSCANA

Fondo Rotativo Imprese Innovative: è lo strumento finanziario mediante il quale la Camera di Commercio di Pisa partecipa al capitale di rischio di imprese innovative ad alto potenziale di crescita. Attraverso la sottoscrizione di quote di capitale per importi fino a 200 mila euro, la Camera di Commercio di Pisa diventa socia dell’impresa per un periodo di tempo limitato (massimo 5 anni) al fine di favorire il superamento della fase iniziale di avvio del progetto innovativo.

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 – 56125 Pisa

Mail: assefi@pi.camcom.it assefi@legalmail.it

Sici sgr (Sviluppo Imprese Centro Italia sgr): la sgr costituita nel 1998, gestisce oggi fondi di investimento mobiliari chiusi e ha già effettuato numerose operazioni nel capitale di imprese operanti in diversi settori industriali, dai più tradizionali all’high-tech. SICI rappresenta il partner per la crescita ideale per tutte le pmi non quotate dell’Italia centrale il cui scopo sia intraprendere un percorso di sviluppo e di massimizzazione del valore nel medio-lungo termine.

Indirizzo: Viale Mazzini 46, 50132 Firenze

TRENTINO ALTO ADIGE

Trentino Sviluppo: è lo “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino, offre spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento. Nel suo patrimonio vi sono oltre 1,5 milioni di metri quadrati di siti industriali e aree produttive.

Indirizzo: via Fortunato Zeni 8 – 38068, Rovereto (Trento).

Mail: info@trentinosviluppo.it

UMBRIA

Gepafin: Gepafin è una società finanziaria con capitale misto pubblico – privato, costituita nel 1987. Il capitale ad oggi è detenuto dalla Regione Umbria (direttamente o attraverso Sviluppumbria Spa) per il 56% e, per il restante 44%, da 10 banche che operano nel territorio regionale. Gepafin nasce come strumento finanziario specializzato a disposizione delle pmi aventi sede legale e/o operativa nell’intero territorio regionale, per supportarle nel reperimento di risorse finanziarie.

Indirizzo: via Campo di Marte 9, 06124 Perugia.

Mail: info@gepafin.it

CAMPANIA

Vertis sgr: società di gestione del risparmio indipendente che gestisce fondi di venture e growth capital per imprese del Made in Italy innovativo e l’high tech industriale europeo.

Indirizzo: Via Francesco Caracciolo 17 – 80122 Napoli

Mail: vertis@vertis.it

Articolo originariamente pubblicato il 09 Dic 2022

