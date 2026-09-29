Prima Bending Spoons a Wall Street, poi newcleo al Nasdaq. Prima WSense comprata da Fincantieri, poi PhotonPath da Ciena. Acquisizioni, quotazioni in Borsa e tutto nel primo semestre 2026. E allora non è vero che in Italia ci sono poche exit per chi investe in startup?
l'analisi
Exit startup in Italia: crescono gli investimenti, ma mancano acquisizioni e Borsa
Dal 2020 al 2025 in Italia sono state registrate 189 exit, ma dopo il massimo del 2023 la crescita si è arrestata. Intanto aumentano capitali e fondi di venture capital. Il vero nodo dell’ecosistema diventa quindi la capacità di restituire capitale agli investitori, far crescere il late stage e creare un mercato più profondo di acquisizioni e IPO
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Emma Mattsson, Head of Strategy Volvo Trucks: “L’innovazione è il modo in cui il Gruppo rimane competitivo”28 Set 2026
-
AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta25 Set 2026
-
Kantar, Silvia Damato alla guida della nuova Strategy & Innovation10 Set 2026
-
Leadership nelle startup: leader si nasce o si diventa? Guida per fondatori31 Ago 2026
-
Innovation manager nell’era dell’AI: le 6 nuove priorità30 Lug 2026