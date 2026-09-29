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Exit startup in Italia: crescono gli investimenti, ma mancano acquisizioni e Borsa

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Dal 2020 al 2025 in Italia sono state registrate 189 exit, ma dopo il massimo del 2023 la crescita si è arrestata. Intanto aumentano capitali e fondi di venture capital. Il vero nodo dell’ecosistema diventa quindi la capacità di restituire capitale agli investitori, far crescere il late stage e creare un mercato più profondo di acquisizioni e IPO

Pubblicato il 29 set 2026
startup exit
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Prima Bending Spoons a Wall Street, poi newcleo al Nasdaq. Prima WSense comprata da Fincantieri, poi PhotonPath da Ciena. Acquisizioni, quotazioni in Borsa e tutto nel primo semestre 2026. E allora non è vero che in Italia ci sono poche exit per chi investe in startup? 

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia

Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.

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