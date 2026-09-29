l'analisi

Dal 2020 al 2025 in Italia sono state registrate 189 exit, ma dopo il massimo del 2023 la crescita si è arrestata. Intanto aumentano capitali e fondi di venture capital. Il vero nodo dell’ecosistema diventa quindi la capacità di restituire capitale agli investitori, far crescere il late stage e creare un mercato più profondo di acquisizioni e IPO