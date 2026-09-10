Kantar, società globale di dati, insight e consulenza, affida a Silvia Damato il ruolo di Head of Strategy & Innovation e istituisce una direzione che riunisce sotto una sola guida le competenze di strategia e innovazione. Il gruppo combina dati attitudinali e comportamentali, ricerca sui consumatori, analytics e piattaforme basate sull’AI per supportare le decisioni di marketing e la crescita dei brand. La nuova Direzione Strategy & Innovation risponde a Walter Caccia, Client Service Director.