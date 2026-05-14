Per anni il mantra della crescita è stato “innovare continuamente”. Ma il report 2026 Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands suggerisce qualcosa di più radicale: oggi non basta innovare, bisogna essere capaci di ridefinire il mercato. In altre parole, la disruption crea più valore della continuità (qui puoi scaricare la versione integrale del report)

È questa la chiave di lettura più interessante della classifica globale 2026 di Kantar. I grandi vincitori non sono semplicemente aziende efficienti o marchi storici ben gestiti, ma piattaforme tecnologiche che hanno modificato il comportamento delle persone, trasformato interi ecosistemi industriali e occupato i punti nevralgici dell’economia digitale.

Google torna al primo posto superando Apple, Nvidia continua una crescita impressionante, Amazon consolida il proprio ruolo infrastrutturale, Tencent rientra nella Top 10 globale e ChatGPT registra il più alto tasso di crescita percentuale dell’intera classifica. Non è un caso. L’intelligenza artificiale sta accelerando la creazione di valore, ma soprattutto sta ridefinendo il modo in cui il valore viene percepito, distribuito e difeso.

Nell’economia dell’AI il brand non è più soltanto un asset di marketing. È una piattaforma cognitiva, un layer di fiducia, un acceleratore competitivo. Per questa ragione il report Kantar va letto oltre il perimetro del marketing: descrive una trasformazione profonda dell’economia digitale: il passaggio da internet come rete di contenuti a internet come sistema di mediazione intelligente.

Il dominio dei brand tecnologici

La fotografia della Top 10 globale è eloquente. Google, Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia occupano i primi cinque posti. Seguono Facebook, Instagram, Tencent e Oracle. McDonald’s è l’unico player non tecnologico nella Top 10.

Il dato più importante, però, non è la presenza dei giganti tech in sé. È il fatto che questi brand crescano a velocità superiori rispetto alla media del mercato globale. Google aumenta il proprio valore del 57% anno su anno, Nvidia del 60%, Tencent del 45%. Il valore complessivo della Top 100 raggiunge i 13,1 trilioni di dollari, con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente.

Per la prima volta nella storia, quattro brand superano simultaneamente la soglia del trilione di dollari: Google, Apple, Microsoft e Amazon. Un dato che racconta con precisione dove si sta concentrando il valore nell’economia digitale — e quanto sia diventato difficile avvicinarsi a quella soglia senza essere un’infrastruttura globale.

La spiegazione non sta soltanto nella corsa all’intelligenza artificiale. Questi brand stanno vincendo perché sono diventati infrastrutture essenziali della vita digitale. Google organizza l’accesso all’informazione, Microsoft presidia il lavoro e il cloud enterprise, Amazon controlla logistica, ecommerce e infrastrutture cloud, Nvidia è al centro della nuova supply chain dell’AI.

Il loro vantaggio competitivo nasce dal fatto che non vendono più semplicemente prodotti o servizi. Governano ecosistemi. La creazione di valore si sta spostando dalle singole tecnologie alle architetture che connettono dati, utenti, modelli AI e capacità distributiva.

L’AI sta cambiando la gerarchia dei brand

Il report Kantar sottolinea un elemento spesso sottovalutato. Le persone oggi entrano in contatto con i brand attraverso migliaia di touchpoint filtrati dall’intelligenza artificiale: feed personalizzati, motori di ricerca, recommendation engine, large language model.

Questo significa che il rapporto tra aziende e consumatori non è più diretto. È mediato da algoritmi. In questo scenario, il valore del brand aumenta perché il brand diventa una scorciatoia cognitiva. Quando gli utenti sono sommersi da contenuti e suggerimenti automatici, tendono ad affidarsi ai marchi che percepiscono come autorevoli, distintivi e affidabili.

Kantar utilizza l’espressione “meaningfully different”: i brand vincenti sono quelli che riescono a essere contemporaneamente rilevanti e distintivi.

È un passaggio cruciale per le aziende tradizionali. Molte organizzazioni stanno affrontando la trasformazione digitale pensando soprattutto all’efficienza operativa o all’automazione dei processi. Ma il report suggerisce che il vero vantaggio competitivo nascerà dalla capacità di mantenere una posizione mentale forte in un ecosistema sempre più dominato dall’AI.

In altre parole, nell’era degli algoritmi il brand torna a essere centrale.

Ed è proprio qui che emerge uno dei passaggi più interessanti del report. «L’intelligenza artificiale sta accelerando la crescita dei brand, ma allo stesso tempo ha reso il marketing più complesso. I marketer oggi devono interpretare un numero di segnali senza precedenti, prendere decisioni più rapide e orientarsi in uno scenario in cui è sempre meno chiaro cosa conti davvero», osserva Federico Capeci, Managing Director Spain & Italy di Kantar.

Sono i disruptor a creare più valore

Uno dei dati più interessanti emerge dal confronto storico realizzato da Kantar. Dal 2006 al 2025, oltre 6.600 miliardi di dollari di valore incrementale della Top 100 globale sono stati generati da brand definiti “disruptor”, cioè aziende capaci di cambiare le regole del gioco nei rispettivi mercati.

È un dato che racconta molto bene come si stia trasformando il capitalismo tecnologico. La crescita non premia semplicemente chi esegue meglio. Premia chi ridefinisce il contesto competitivo.

Amazon non ha vinto perché ha costruito un ecommerce più efficiente dei retailer tradizionali. Ha ridefinito il concetto stesso di commercio. Nvidia non è cresciuta solo grazie alla qualità dei chip, ma perché è diventata l’infrastruttura fondamentale della rivoluzione AI. Tencent non è soltanto una big tech cinese: è un ecosistema integrato di servizi, pagamenti, comunicazione, entertainment e cloud.

Molte imprese europee continuano a interpretare l’innovazione come miglioramento incrementale: ottimizzazione dei processi, digitalizzazione, introduzione di nuove tecnologie all’interno di modelli esistenti. Ma i dati Kantar mostrano che la creazione di valore più significativa nasce quando un’azienda riesce a spostare il baricentro del mercato.

La disruption, insomma, non è un effetto collaterale dell’innovazione. È il motore della crescita — almeno nei mercati dove la scalabilità digitale è strutturale. Nei settori ad alta componente fisica o culturale, come il lusso, il food o la manifattura, la continuità può ancora premiare: lo dimostra McDonald’s nella Top 10, o Hermès che supera Louis Vuitton nel lusso proprio grazie a un’identità coerente nel tempo. Per chi opera nell’innovazione digitale — software, piattaforme, AI, infrastrutture — la logica è però diversa. Qui chi non ridefinisce il contesto competitivo tende a perdere rilevanza, indipendentemente da quanto esegua bene.

Google, Nvidia e il nuovo paradigma dell’infrastruttura intelligente

La crescita di Google è particolarmente significativa perché rappresenta un caso di adattamento riuscito all’era generativa.

Per anni Google è stata considerata vulnerabile all’arrivo dei large language model. L’esplosione di ChatGPT aveva alimentato la narrativa secondo cui il motore di ricerca tradizionale fosse destinato a perdere centralità. Invece Kantar attribuisce il ritorno di Google al primo posto proprio alla capacità di integrare rapidamente Gemini all’interno dei propri prodotti e di rafforzare l’infrastruttura AI attraverso investimenti continui nei data center.

La lezione è importante: i leader possono sopravvivere alle disruption solo se sono disposti ad auto-disintermediarsi.

Nvidia racconta un’altra storia fondamentale. L’azienda è diventata il simbolo dell’economia AI perché controlla un collo di bottiglia strategico: la potenza computazionale necessaria per addestrare e gestire modelli avanzati.

Ma anche qui il vantaggio non è soltanto tecnologico. Nvidia ha costruito un ecosistema completo fatto di hardware, software, developer community e partnership industriali. È riuscita a trasformare un vantaggio tecnico in una piattaforma di mercato.

Per le startup, questo suggerisce una riflessione importante: nel nuovo ciclo tecnologico, il vero valore si concentra nei layer infrastrutturali.

La crescita dei brand cinesi e la velocità come vantaggio competitivo

Un altro tema interessante analizzato nel report Kantar riguarda l’ascesa dei brand asiatici. Oggi quasi un quarto della Top 100 globale è composto da aziende cinesi o asiatiche. Tencent rientra nella Top 10, mentre Alibaba, Xiaomi e altri player registrano crescite molto elevate.

Kantar individua un elemento distintivo che accomuna queste aziende: la velocità di esecuzione.

I brand cinesi crescono rapidamente perché eliminano frizioni, integrano servizi e interpretano velocemente i segnali dei consumatori. Non aspettano informazioni perfette. Agiscono.

«I brand che crescono più velocemente sono quelli che si concentrano sull’eliminazione delle frizioni, sulla creazione di valore reale nella vita delle persone e sulla capacità di riflettere il contesto culturale», spiega Capeci. «La loro crescita non deriva dall’attesa di informazioni perfette ma dalla capacità di muoversi velocemente su ciò che ha un impatto sul brand».

Per le aziende europee è un segnale che può dovrebbe essere considerato un campanello d’allarme. Di solito il dibattito sull’innovazione si concentra sul confronto tra Stati Uniti e Cina dal punto di vista tecnologico. Ma il vero vantaggio competitivo cinese potrebbe essere culturale e operativo: la capacità di sperimentare, adattarsi e scalare rapidamente.

È un modello che sta influenzando anche il software, il retail, i pagamenti digitali e il social commerce.

L’Europa cresce, ma resta senza campioni globali

Il report evidenzia che i brand europei presenti nella Top 100 hanno registrato una crescita media del 14%, inferiore al Nord America ma comunque significativa. SAP, Siemens e Booking.com mostrano performance positive, soprattutto nel comparto tecnologico B2B.

Tuttavia emerge un problema strutturale: l’Europa continua ad avere pochi campioni digitali globali comparabili ai grandi player statunitensi o cinesi. E l’Italia è sostanzialmente assente.

Il punto non riguarda soltanto la dimensione economica delle imprese italiane. Riguarda la difficoltà di costruire piattaforme scalabili e brand globali in grado di presidiare mercati tecnologici ad alta crescita.

L’Italia continua a esprimere eccellenze industriali, manifatturiere e di design, ma fatica a trasformare l’innovazione in leadership globale digitale.

ChatGPT e la nuova economia dell’attenzione

Tra i dati più sorprendenti c’è la crescita di ChatGPT: +285% anno su anno, il valore più alto dell’intera classifica.

Il dato va interpretato con attenzione. Non significa soltanto che OpenAI sia diventata una delle aziende più influenti del mondo. Significa che l’intelligenza artificiale generativa è già diventata un layer cognitivo universale.

Nella stessa classifica debutta Claude di Anthropic, al 27° posto con un valore di brand di 96,6 miliardi di dollari. È un segnale che vale la pena leggere con attenzione: il mercato delle interfacce AI non si sta consolidando su un unico incumbent. ChatGPT cresce a velocità straordinaria, ma Claude entra nella Top 100 globale al primo anno. Il duopolio AI potrebbe essere già in costruzione.

ChatGPT non compete semplicemente con i motori di ricerca o con gli assistenti virtuali. Compete per diventare l’interfaccia principale tra persone e informazione. Chi controllerà queste interfacce controllerà una parte rilevante della creazione di valore.