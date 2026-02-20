AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Steve Guise nuovo Chief information & digital officer di Angelini Pharma: un passo verso la trasformazione

Angelini Pharma porta la trasformazione digitale nel cuore del business e affida a Steve Guise (ex Roche) la regia globale su It, dati e AI. Ecco chi è il manager e quali sono le sfide che dovrà affrontare

Pubblicato il 20 feb 2026
Steve Guise nuovo Chief information & digital officer di Angelini Pharma
Steve Guise nuovo Chief information & digital officer di Angelini Pharma

Steve Guise è il nuovo Chief information & digital officer (Cido) di Angelini Pharma, dopo una lunga carriera in Roche. Entrerà in carica il primo di aprile e riporterà direttamente al CEO Sergio Marullo di Condojanni, Guise avrà la responsabilità della strategia It globale, dei dati e della digital transformation, con un focus esplicito su programmi tecnologici su larga scala lungo R&D, manufacturing e funzioni corporate.

Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
Strumenti
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

  • Strategia dell’innovazione

  • startup intelligence

    Strategia di innovazione: i 4 pilastri e come attuarli per orientare le decisioni in azienda

    14 Nov 2025

    di Andrea Cavallaro e Andrea Gaschi

  • Blockchain nella finanza: i dati dell’Osservatorio Polimi

  • L'OSSERVATORIO

    Blockchain, sempre più progetti in finanza: stablecoin e tokenizzazione trainano la crescita

    22 Gen 2026

