Steve Guise è il nuovo Chief information & digital officer (Cido) di Angelini Pharma, dopo una lunga carriera in Roche. Entrerà in carica il primo di aprile e riporterà direttamente al CEO Sergio Marullo di Condojanni, Guise avrà la responsabilità della strategia It globale, dei dati e della digital transformation, con un focus esplicito su programmi tecnologici su larga scala lungo R&D, manufacturing e funzioni corporate.
INNOVATION LEADER
Steve Guise nuovo Chief information & digital officer di Angelini Pharma: un passo verso la trasformazione
Angelini Pharma porta la trasformazione digitale nel cuore del business e affida a Steve Guise (ex Roche) la regia globale su It, dati e AI. Ecco chi è il manager e quali sono le sfide che dovrà affrontare
Argomenti
Canali
InnoverAI
INNOVATION LEADER
-
Michael Mignano (ex CEO Anchor): “Così l’AI aiuta le startup ad abbattere le vecchie barriere”19 Feb 2026
-
Davide Ritorto (Lamborghini): open innovation e corporate venture capital non sono la stessa cosa16 Feb 2026
-
Claudia Berti è la nuova Chief Innovation Officer di Pelliconi: arriva dall’open innovation di Barilla13 Feb 2026
-
Chi sono i responsabili dei corporate venture capital in Italia: ecco gli investitori delle aziende sulle startup12 Feb 2026
-
Giuseppe Labanca, Head of Innovation di ENAV: “Così implementiamo l’AI Act nei cieli europei per la sicurezza aerea”12 Feb 2026