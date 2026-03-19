L’invecchiamento della popolazione è un problema che riguarda l’intero l’Occidente e in particolare l’Italia, ma, come tutti (o quasi) i problemi, può essere trasformato in un’opportunità: vuole provarci Avram Miller, investitore statunitense considerato uno dei padri del corporate venture capital che, a 81 anni, ha scelto di vivere nel nostro Paese. E qui sta ragionando su un’idea innovativa: un centro internazionale dedicato alla longevità, che trasformi la seniority in una leva di sviluppo e di attrazione di talenti. Miller punta a dare “empowerment” alla fascia più anziana della popolazione, che oggi viene ancora sostanzialmente vissuta come un peso. Lui, invece, vuole fare in modo che sia ancora parte utile e attiva della società. Con un obiettivo finale: “trasformare l’argento della Silver Economy in oro”.
L’INTERVISTA
Avram Miller (ex Intel Capital): “La longevità è un’opportunità, ho un’idea per l’Italia”
L’investitore USA, considerato uno dei padri del corporate venture capital, sta lavorando a un’iniziativa per trasformare la seniority in leva di sviluppo e attrazione di talenti. Un ecosistema di ricerca, tecnologie e industrie che potrebbe avere il suo centro a Genova e fondi da capitali privati
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