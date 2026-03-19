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L’INTERVISTA

Avram Miller (ex Intel Capital): “La longevità è un’opportunità, ho un’idea per l’Italia”

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L’investitore USA, considerato uno dei padri del corporate venture capital, sta lavorando a un’iniziativa per trasformare la seniority in leva di sviluppo e attrazione di talenti. Un ecosistema di ricerca, tecnologie e industrie che potrebbe avere il suo centro a Genova e fondi da capitali privati

Pubblicato il 19 mar 2026
Luciana Maci

Giornalista

Avram Miller, investitore
Avram Miller, investitore

L’invecchiamento della popolazione è un problema che riguarda l’intero l’Occidente e in particolare l’Italia, ma, come tutti (o quasi) i problemi, può essere trasformato in un’opportunità: vuole provarci Avram Miller, investitore statunitense considerato uno dei padri del corporate venture capital che, a 81 anni, ha scelto di vivere nel nostro Paese. E qui sta ragionando su un’idea innovativa: un centro internazionale dedicato alla longevità, che trasformi la seniority in una leva di sviluppo e di attrazione di talenti. Miller punta a dare “empowerment” alla fascia più anziana della popolazione, che oggi viene ancora sostanzialmente vissuta come un peso. Lui, invece, vuole fare in modo che sia ancora parte utile e attiva della società. Con un obiettivo finale: “trasformare l’argento della Silver Economy in oro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luciana Maci
Giornalista
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
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