Avram Miller (ex Intel Capital): “La longevità è un’opportunità, ho un’idea per l’Italia”

L’invecchiamento della popolazione è un problema che riguarda l’intero l’Occidente e in particolare l’Italia, ma, come tutti (o quasi) i problemi, può essere trasformato in un’opportunità: vuole provarci Avram Miller, investitore statunitense considerato uno dei padri del corporate venture capital che, a 81 anni, ha scelto di vivere nel nostro Paese. E qui sta ragionando su un’idea innovativa: un centro internazionale dedicato alla longevità, che trasformi la seniority in una leva di sviluppo e di attrazione di talenti. Miller punta a dare “empowerment” alla fascia più anziana della popolazione, che oggi viene ancora sostanzialmente vissuta come un peso. Lui, invece, vuole fare in modo che sia ancora parte utile e attiva della società. Con un obiettivo finale: “trasformare l’argento della Silver Economy in oro”.