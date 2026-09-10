Il prezzo di vendita di una startup non coincide sempre con la somma che founder, dipendenti e investitori ricevono alla firma dell’exit. Tra i due numeri c’è la struttura finanziaria costruita nei round precedenti, comprese le diverse categorie di quote o azioni e i diritti economici associati.
STARTUP
Chi incassa prima quando c’è una exit? Ecco come funziona la liquidation preference
Nella exit di una startup non sempre il prezzo viene diviso in base alle quote possedute. La liquidation preference tutela gli investitori con azioni privilegiate, ma il suo effetto dipende da multiplo, partecipazione, seniority e valore della vendita. I dati più recenti mostrano quale modello domina il mercato
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