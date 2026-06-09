L’exit di Funambol, fondata nel 2002 e acquisita dal gruppo Point Wild, rappresenta il punto di arrivo di un percorso imprenditoriale durato oltre vent’anni. Il nostro contributo Alberto Onetti, chairman di Mind The Bridge, docente all’Università dell’Insubria è il co-founder di Funanmbol con Fabrizio Capobianco. Questa settimana nella sua rubrica propone una riflessione sul vero ruolo dei venture capitalist e sulle lezioni che ha appreso dall’esperienza fatta con Funambol.
OPEN WORLD
Exit Funambol: che cosa ho imparato in 20 anni su startup, venture capital e resilienza
L’acquisizione di Funambol da parte di Point Wild chiude una delle più longeve storie imprenditoriali tra Europa e Silicon Valley. Uno dei founder riflette sul ruolo dei venture capitalist, “kingmaker” più che re dell’innovazione, e racconta una lezione costruita tra round di finanziamento, crisi e crescita internazionale
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
AI per Smart City: l’esempio di Milano e come si può applicare al resto d’Italia03 Giu 2026
-
Oltre il caso Luce Ferrari, l’equilibrio necessario per fare innovazione comprensibile28 Mag 2026
-
Le 4 trasformazioni chiave che stanno cambiando l’innovazione in azienda25 Mag 2026
-
Tutto sull’innovazione di Gruppo Enercom: parla l’Innovation & ESG Manager Paolo Magni22 Mag 2026
-
Consulenza finanziaria con l’AI, Ruggiu (Zurich Bank): i clienti chiedono la relazione umana21 Mag 2026