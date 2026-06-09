Exit Funambol: che cosa ho imparato in 20 anni su startup, venture capital e resilienza

L’exit di Funambol, fondata nel 2002 e acquisita dal gruppo Point Wild, rappresenta il punto di arrivo di un percorso imprenditoriale durato oltre vent’anni. Il nostro contributo Alberto Onetti, chairman di Mind The Bridge, docente all’Università dell’Insubria è il co-founder di Funanmbol con Fabrizio Capobianco. Questa settimana nella sua rubrica propone una riflessione sul vero ruolo dei venture capitalist e sulle lezioni che ha appreso dall’esperienza fatta con Funambol.