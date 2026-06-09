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Exit Funambol: che cosa ho imparato in 20 anni su startup, venture capital e resilienza

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L’acquisizione di Funambol da parte di Point Wild chiude una delle più longeve storie imprenditoriali tra Europa e Silicon Valley. Uno dei founder riflette sul ruolo dei venture capitalist, “kingmaker” più che re dell’innovazione, e racconta una lezione costruita tra round di finanziamento, crisi e crescita internazionale

Pubblicato il 9 giu 2026
Funambol

L’exit di Funambol, fondata nel 2002 e acquisita dal gruppo Point Wild, rappresenta il punto di arrivo di un percorso imprenditoriale durato oltre vent’anni. Il nostro contributo Alberto Onetti, chairman di Mind The Bridge, docente all’Università dell’Insubria è il co-founder di Funanmbol con Fabrizio Capobianco. Questa settimana nella sua rubrica propone una riflessione sul vero ruolo dei venture capitalist e sulle lezioni che ha appreso dall’esperienza fatta con Funambol.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
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