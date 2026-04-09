Il panorama del venture capital in Italia attraversa una fase di maturazione che impone ai fondatori di startup una conoscenza sempre più granulare dei processi decisionali degli investitori. Durante l’incontro Fundraising Gym, svoltosi il 26 marzo 2026 e organizzato da Talent Garden in collaborazione con TikTok, Aurelio Mezzotero, Managing Partner di The Techshop, ha condiviso una visione privilegiata su cosa accada realmente “dall’altro lato del tavolo” durante una raccolta di capitali.

The Techshop

Techshop Capital è un fondo di venture capital europeo focalizzato su startup early-stage nel settore tecnologico, con un forte orientamento al prodotto e alla scalabilità. Investe principalmente in ambiti come software, AI, marketplace e digital platforms, supportando founder nella fase di crescita iniziale.

Il modello combina capitale e competenze operative, affiancando le startup nello sviluppo strategico e commerciale. Techshop Capital punta su team ad alto potenziale in Europa, con una visione internazionale fin dalle prime fasi.

L’obiettivo è costruire aziende tecnologiche solide e globali, accompagnandole lungo il percorso verso round successivi e scaleup.

L’analisi di Mezzotero parte dalla necessità per i founder di saper leggere la mente dell’investitore, specialmente in un mercato dove le aspettative di rapidità spesso si scontrano con la complessità burocratica e analitica delle istituzioni finanziarie.

L’evoluzione del venture capital in Italia: dalle origini “preistoriche” alla specializzazione

Il percorso professionale di Aurelio Mezzotero offre uno spaccato significativo sull’evoluzione del venture capital in Italia negli ultimi quindici anni. Mezzotero ha iniziato la sua carriera nel private equity, per poi proporre la creazione di una pratica di venture capital all’interno di un grande gruppo bancario come Intesa Sanpaolo. Ricordando quel periodo, Mezzotero lo definisce come una sorta di “era preistorica”, in cui l’industria non era ancora strutturata e le competenze specifiche scarseggiavano.

In quel contesto, Mezzotero racconta: “Ho comprato su Amazon il manuale del venture capital di Harvard, e così abbiamo costruito un piccolo fondo, un fondo da 50 milioni di euro che si chiamava Atlante Ventures”. Nonostante l’assenza di una strategia settoriale focalizzata, la scarsità di offerta di capitali di rischio dell’epoca permise al fondo di ottenere risultati positivi con diverse exit. Tuttavia, la consapevolezza che una grande corporate non fosse l’ambiente ideale per questo business ha portato Mezzotero verso la libera professione e, nel 2021, alla co-fondazione di The Techshop insieme al partner Gianluca D’Agostino.

La struttura di un fondo seed: il modello The Techshop

La nascita di The Techshop nel 2021 risponde a quella che Mezzotero descrive come un “allineamento di pianeti” che ha reso il mestiere del venture capitalist sia divertente che profittevole. Il nome stesso della società riflette una filosofia operativa precisa: non un semplice erogatore di fondi, ma un luogo dove i fondatori possono attingere a risorse concrete. “Volevamo trasmettere l’idea che siamo un negozio. Cerchiamo di essere come un luogo dove i nostri investitori, i nostri fondatori, le persone che stanno costruendo qualcosa possono trovare risorse” spiega Mezzotero.

L’operatività del fondo, avviata nel 2022, si concentra su parametri definiti:

Un fondo da 53 milioni di euro dedicato esclusivamente alla fase seed.

dedicato esclusivamente alla fase seed. Investimenti medi, definiti “primo assegno”, compresi tra 500.000 e 1 milione di euro .

. Un portafoglio attuale di 23 aziende, con un periodo di investimento concluso con un anno di anticipo rispetto alle previsioni.

L’attenzione del fondo è rivolta prevalentemente al settore del digitale B2B, con partecipazioni in realtà come Smartness, Healthy, Qomodo e Short Circle. La capacità di investire anche in fase pre-revenue dimostra l’approccio tipico del venture capital in Italia che mira a sostenere l’innovazione fin dai suoi primi passi tecnologici.

Il mito della velocità nel fundraising: aspettative contro realtà

Uno dei punti di maggiore frizione nel mercato del venture capital in Italia riguarda la percezione dei tempi necessari per chiudere un round di investimento. Mezzotero osserva come spesso ci sia un “scontro di aspettative” tra startup e investitori. Mentre i fondatori tendono a immaginare un processo lineare fatto di pochi incontri e una rapida chiusura, la realtà operativa richiede mesi.

Secondo Mezzotero, la durata del processo è influenzata da driver specifici:

L’entità del ticket: più l’investimento è cospicuo, maggiore è il livello di scrutinio richiesto. I vincoli istituzionali: The Techshop opera sotto la vigilanza della Banca d’Italia, il che impone una cautela superiore nelle procedure. Il consenso interno: per giungere a una decisione è necessaria l’unanimità tra i partner del fondo; maggiore è la convinzione iniziale, più rapido sarà l’iter.

A titolo di esempio, Mezzotero cita il caso di un fondatore di talento che, basandosi sulla lettura di testi di settore, era convinto di poter raccogliere un round in due o tre settimane. Nonostante la crescita rapida della startup, la realtà ha richiesto tempi molto diversi: “Ha raccolto un Serie A con i migliori investitori, ma ci sono voluti sei mesi”. Questo divario sottolinea l’importanza di non sottovalutare il tempo necessario per creare momentum e allineare tutti i soggetti coinvolti, ricordando che il rapporto con l’investitore è destinato a diventare una partnership di lungo periodo.

Metodologie di valutazione: tech stack e componente umana

Nel venture capital in Italia, la fase di seed si distingue per l’assenza di dati finanziari consolidati. Mezzotero chiarisce che in questo stadio non ha senso concentrarsi su report contabili o bilanci, poiché spesso non c’è molto da analizzare. La due diligence di The Techshop si sposta quindi su due pilastri fondamentali: la solidità tecnologica e la resilienza del team.

Sotto il profilo tecnico, l’investitore verifica come è costruito il tech stack per assicurarsi che esista una base solida dietro il progetto. Tuttavia, è l’elemento umano a guidare la decisione finale, spesso influenzata anche da un ineliminabile “gut feeling” (istinto) che gli investitori cercano di razionalizzare senza mai riuscirci completamente.

Il veto sui solo founders e le dinamiche di squadra

Un aspetto distintivo della tesi d’investimento di The Techshop riguarda la composizione del team di comando. Mezzotero è categorico su questo punto: “Non investiamo mai in solo founder. Forse stiamo perdendo delle opportunità, ma non lo facciamo mai”. Il fondo richiede che il team sia già strutturato, analizzando con estrema attenzione le dinamiche umane e la complementarità delle competenze.

Per rendere scientifica questa analisi, la società si avvale di un talent advisor che supporta i partner durante le interviste. L’obiettivo è prevedere la resilienza del team di fronte alle sfide future: “Cerchiamo davvero di prevedere quanto sia resiliente questo team, come reagiscono agli intoppi, come reagiscono alle sfide”. Se manca la chimica tra i fondatori, il percorso della startup diventa eccessivamente rischioso per il capitale di rischio, poiché le difficoltà operative e di mercato metterebbero a dura prova una coesione già fragile. In questo scenario, il venture capital in Italia si conferma come un settore dove la tecnologia è la base, ma il successo resta indissolubilmente legato alla forza e alla stabilità del capitale umano.