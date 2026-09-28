Regione Lombardia: 15,6 milioni per le startup che vogliono passare dalla tecnologia al prodotto

In Italia diverse startup lavorano con impegno per ricercare e sperimentare nuove soluzioni, ma, se non trovano i finanziamenti necessari, rischiano di arenarsi prima di arrivare a sviluppare un prodotto. È con questo scopo – colmare il divario tra sperimentazione e sviluppo – che si è aperta il 28 settembre 2026 alle ore 10 la misura con cui Regione Lombardia sostiene lo sviluppo tecnologico delle startup innovative. La dotazione è di 15.637.408,95 euro, finanziati dal Programma regionale FESR 2021-2027. Le domande possono essere inviate sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi fino alle 15 del 25 novembre 2026.