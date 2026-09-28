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Regione Lombardia: 15,6 milioni per le startup che vogliono passare dalla tecnologia al prodotto

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Il bando della Regione finanzia ricerca, prototipazione, test e validazione tecnica per aiutare le imprese a dimostrare che una soluzione può essere prodotta e distribuita. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili. Il tetto è fino a 1,5 milioni di euro per progetto. Scadenza per le domande: 25 novembre

Pubblicato il 28 set 2026
Luciana Maci

Giornalista

Bando startup Lombardia
Bando startup Lombardia
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In Italia diverse startup lavorano con impegno per ricercare e sperimentare nuove soluzioni, ma, se non trovano i finanziamenti necessari, rischiano di arenarsi prima di arrivare a sviluppare un prodotto. È con questo scopo – colmare il divario tra sperimentazione e sviluppo – che si è aperta il 28 settembre 2026 alle ore 10 la misura con cui Regione Lombardia sostiene lo sviluppo tecnologico delle startup innovative. La dotazione è di 15.637.408,95 euro, finanziati dal Programma regionale FESR 2021-2027. Le domande possono essere inviate sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi fino alle 15 del 25 novembre 2026.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luciana Maci
Giornalista
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
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