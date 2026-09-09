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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Tech Europe Foundation, il fondo di investimento è pronto: alla guida Nico Valenti Gatto

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Tech Europe Foundation completa la propria architettura con il fondo affidato a Nico Valenti Gatto, già alla guida di B4i Fund. Il veicolo finanziario punta ad affiancare startup e team della piattaforma TEF, mata dall’integrazione delle strutture di supporto all’imprenditorialità di Polimi e Bocconi

Pubblicato il 9 set 2026
Nico Valenti Gatto
Nico Valenti Gatto, CEO Tech Europe Foundation Fund
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Tech Europe Foundation è pronta, l’architettura operativa è completa con il terzo tassello: il fondo di investimento, che ha come CEO Nico Valenti Gatto, già Operating Director di B4i – Bocconi for Innovation e amministratore delegato di B4i Fund.

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