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Le 6 startup che il Governo porta a esempio della nuova fase dell’intelligenza artificiale italiana

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Dal robot umanoide di Generative Bionics ai robotaxi di Niulinx, fino al quantum di Algorithmiq e all’AI per hotel di Smartness: ecco le aziende citate da Palazzo Chigi nel quadro delle disposizioni attuative sull’intelligenza artificiale

Pubblicato il 15 giu 2026
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Startup AI

Il Governo ha scelto sei startup per raccontare la nuova fase dell’intelligenza artificiale italiana: Generative Bionics, Niulinx, Algorithmiq, CamGraPhIC, Allsides e Smartness. Sono tutte realtà partecipate o sostenute da CDP Venture Capital, il braccio pubblico del venture capital che, secondo l’agenzia di stampa ANSA che ha fatto notare la citazione, ha già investito 300 milioni di euro in 150 startup AI e si prepara a mobilitare un altro miliardo per rafforzare l’ecosistema nazionale.

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