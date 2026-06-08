La guida autonoma esce dai laboratori e approda sulle strade italiane. Con l’autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Niulinx, startup nata come spin-off del Politecnico di Milano che sviluppa lo stack completo per la guida autonoma, potrà avviare test in condizioni reali di traffico urbano. Un passaggio che rappresenta molto più di una semplice sperimentazione tecnica: è il segnale che anche l’Italia vuole ritagliarsi un ruolo nella corsa globale verso la mobilità autonoma.
innovazione & normativa
Niulinx porta la guida autonoma su strada: perché il via libera del Ministero è importante
Lo spin-off del Politecnico di Milano dedicato allo sviluppo della guida autonoma ha ottenuto l’autorizzazione del ministero dei Trasporti per la sperimentazione di veicoli a guida automatica su strade pubbliche. Si parte da Cernusco sul Naviglio e Brescia. Perché è una svolta storica
Aziende
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
AI per Smart City: l’esempio di Milano e come si può applicare al resto d’Italia03 Giu 2026
-
Oltre il caso Luce Ferrari, l’equilibrio necessario per fare innovazione comprensibile28 Mag 2026
-
Le 4 trasformazioni chiave che stanno cambiando l’innovazione in azienda25 Mag 2026
-
Tutto sull’innovazione di Gruppo Enercom: parla l’Innovation & ESG Manager Paolo Magni22 Mag 2026
-
Consulenza finanziaria con l’AI, Ruggiu (Zurich Bank): i clienti chiedono la relazione umana21 Mag 2026