Innovazione in Europa, tra frammentazione e nuove strategie per startup e scaleup

La dimensione europea sta assumendo sempre più rilevanza per l’ecosistema dell’innovazione, a partire dai contenuti del Report sulla competitività europea di Mario Draghi(pubblicato ormai nel settembre 2024), che dedica grande attenzione alla necessità di rafforzare la capacità innovativa dell’Europa, toccando direttamente temi come startup, scaleup, deep tech e transizione digitale ed evidenziando la disomogeneità che caratterizza i Paesi dell’unione su questi ambiti.

L’Osservatorio Startup Thinking ha voluto dedicate un approfondimento a questa prospettiva grazie anche al contributo di autorevoli organizzazioni europee con le quali sono state discusse le best practice che offrono le soluzioni migliori, le prospettive per l’Unione Europea e le sfide da superare.

Innovazione in Europa: un ecosistema ancora disomogeneo

La prima sfida l’eterogeneità nelle regole a partire dalla definizione stessa di startup. In Italia, la definizione giuridica di startup innovativa è stata chiaramente stabilita dal 2012, anno del primo Startup Act e della creazione del Registro Ministeriale per le startup innovative. Ma in Europa non esiste un criterio universale: non ci sono standard sull’età, sul fatturato e sul livello di innovatività, i criteri variano da Paese a Paese e ogni Paese sta adottando azioni distinte e mirate.

“Epta è presente in oltre 100 Paesi, conta undici unità produttive in tutto il mondo, undici centri di R&D e un innovation center. Questo significa sviluppare innovazione vicino ai mercati di riferimento secondo precisi contesti regolatori e tecnici, ma anche poi affrontare il problema di come scalare globalmente queste soluzioni“, osserva Cecilia Visibelli, Global Director of Digital Transformation & Innovation, Epta Group.

“Abbiamo bisogno di un framework internazionale che armonizzi burocrazia e processi per accelerare l’innovazione, non bloccarla. Uno dei principali limiti all’innovazione globale è lo scarto temporale tra la velocità dell’innovazione, ad esempio delle startup, che ragionano in settimane, e i sistemi regolatori, che spesso operano su orizzonti di mesi o anni”.

Innovazione in Europa, best practice nazionali: Austria e Irlanda

Permangono poi criticità e frammentazioni del mercato dei capitali europei, che ostacolano gli investimenti privati e venture capital extra nazionali; non facilitano lo sviluppo di fondi per scaleup e tecnologie deep tech mantenendo la dipendenza dal finanziamento bancario tradizionale, ancora preponderante in Europa. Ulteriori debolezze sono la mancanza di una rete più integrata di ecosistemi startup, acceleratori, centri di ricerca e grandi imprese a livello europeo e l’incapacità di trattenere talenti imprenditoriali e tecnologici con conseguente fuga di cervelli europei. Là dove i Paesi agevolano l’accesso ai finanziamenti, si percepiscono evidenti sviluppi e scaling a livello cross-border e il mantenimento dei talenti a livello nazionale.

“L’ecosistema startup austriaco è cresciuto rapidamente negli ultimi anni e oggi conta almeno 3.700 startup.

Vienna concentra circa metà delle startup austriache, mentre settori come manufacturing, greentech e life science sono distribuiti su base regionale.

Il 74% delle startup austriache è attivo a livello internazionale e genera ricavi all’estero, anche grazie al supporto di ADVANTAGE AUSTRIA, l’organizzazione di promozione del commercio estero della Camera Federale dell’Economia Austriaca”, dice Martina Marcon, Innovation Manager, ADVANTAGE AUSTRIA.

“L’Irlanda è un Paese piccolo e isolato, per questo le imprese irlandesi pensano globalmente fin dall’inizio. Enterprise Ireland è l’agenzia per lo sviluppo imprenditoriale del governo irlandese.

Investiamo e sosteniamo lo sviluppo di aziende di proprietà irlandese nel loro percorso verso una maggiore scalabilità e la leadership globale nel loro settore. Ciò fornisce una piattaforma per una solida crescita economica e per la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nelle comunità di tutto il Paese”, ricorda John Roche, Regional Manager, Enterprise Ireland.

Il lavoro di InnovIT per l’internazionalizzazione delle startup

Nel nostro Paese permangono ancora limiti che le startup hanno ben chiari. La ricerca ha chiesto a un panel rappresentativo di startup italiane in quali aree si ritiene che l’azione istituzionale sia ancora insufficiente o possa essere migliorata. Le aree più sensibili dichiarate dalle startup sono la riduzione della burocrazia, l’accesso ai finanziamenti, le agevolazioni fiscali per gli investitori e il supporto nelle assunzioni. In questa logica si sta muovendo ormai da alcuni anni il nostro Ministero per degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“INNOVIT rappresenta un nuovo modello di supporto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con l’Agenzia ICE, a sostegno delle startup e delle PMI innovative italiane nei percorsi di internazionalizzazione. Il centro si affianca agli strumenti più tradizionali del Ministero, come la partecipazione a fiere dedicate all’innovazione e iniziative verticali settoriali, realizzati anch’essi grazie al contributo dell’Agenzia ICE. Nato a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley, INNOVIT è stato concepito per essere replicabile anche in altri hub tecnologici strategici a livello globale. Il vero fattore distintivo della Silicon Valley non risiede esclusivamente nella tecnologia, ma nella contaminazione continua tra università, centri di ricerca, startup, grandi imprese e venture capital. È proprio questa integrazione virtuosa tra competenze, capitali e visione globale a generare innovazione su scala sistemica”, sottolinea Sergio Strozzi, Consigliere d’Ambasciata – Capo dell’Ufficio Innovazione Tecnologica e Start-up, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le iniziative UE: Startup and Scaleup Strategy, EIC e fondo Scaleup

‘Unione Europea non è comunque rimasta a guardare: tra il 2014 e il 2025 la ricerca dell’Osservatorio Startup Thinking ha identificato oltre 220 normative, direttive e comunicazioni a supporto delle startup, con azioni organizzate per cluster tematici e settoriali, tra cui detrazioni fiscali, finanziamenti pubblici e accesso al credito tramite equity o prestiti. In generale, queste iniziative stanno rispondendo alle esigenze espresse dalle startup e hanno prodotto risultati positivi.

Negli ultimi mesi il programma europeo si è reso ancora più ambizioso per sostenere e rinforzare l’ecosistema innovativo, anche sulla scia di quanto raccomandato da Mario Draghi. Innanzitutto, la creazione di una Commissione per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione, capitanata da Ekaterina Zaharieva, che può portare a quel cambio di passo tanto auspicato. Tra le principali iniziative europee, segnaliamo la recente “EU Startup and Scaleup Strategy”, promossa dalla Commissione Europea per favorire la crescita e l’internazionalizzazione dell’ecosistema imprenditoriale, nonché il fondo Scaleup annunciato da Ursula Von Der Leyen proprio qui in Italia alla Tech Week di Torino; e ancora, il Consiglio Europeo per l’Innovazione (CEI), uno dei principali strumenti attraverso cui l’Unione Europea sostiene l’innovazione anche nelle tecnologie deep-tech, con un budget annuale di 1,4 miliardi di euro e un portafoglio di centinaia di aziende innovative.

L’ambizione è quella di un quadro normativo “28esimo Regime”, per armonizzare normative e burocrazia tra gli Stati membri dell’UE, aumentare le risorse e convergere verso soluzioni condivise che facilitino il flusso di innovazione, finanziamenti e scalabilità per le startup all’interno dell’Unione.

“Indipendentemente dal colore politico di chi è al Governo, i Paesi che crescono nell’innovazione sono quelli in cui le istituzioni hanno deciso davvero di puntarci. Il vero problema dell’approccio della politica all’ecosistema startup non è la mancanza di idee, ma il divario tra le parole e le azioni: ciò di cui gli innovatori hanno più bisogno è chiarezza. L’auspicio è la realizzazione di un vero e unificato ecosistema europeo, strada vincente per dare una spinta alla competitività e alla crescita in Europa e nei singoli Paesi”, Francesco Cerruti, Direttore Generale, Italian Tech Alliance.

In conclusione, l’Italia e l’Unione Europea offrono un’ampia gamma di strumenti a supporto delle startup e delle PMI innovative, dai regimi fiscali alle misure amministrative, dalle iniziative di finanziamento dedicate alle strategie di attrazione internazionale. Sebbene le differenze nazionali permangano, la tendenza è chiara: l’innovazione è al centro delle politiche di sviluppo economico e sociale, con un impatto significativo sul nostro tessuto produttivo e sulle prospettive di crescita.