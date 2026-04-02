Le nuove frontiere tecnologiche secondo il tech-guru Hermann Hauser: attenti al “colonialismo digitale”

Il panorama dell’innovazione globale sta attraversando una fase di accelerazione senza precedenti, dove i confini tra fisica, biologia e informatica si fanno sempre più sottili. In un recente dialogo approfondito con il giornalista James Harding nell’ambito dei Breakthrough Technology Dialogues di Bank of America, Hermann Hauser, figura storica dell’ecosistema tecnologico di Cambridge e co-fondatore di ARM, ha condiviso una visione analitica sulle traiettorie del deep tech. Hauser, oggi alla guida di Amadeus Capital Partners, osserva come settori storicamente considerati “futuristici” stiano uscendo dai laboratori di ricerca per diventare asset strategici e investibili, ridefinendo non solo l’economia globale, ma il concetto stesso di sovranità delle nazioni.

La fine dell’attesa per il calcolo quantistico: la svolta dei qubit logici

Per decenni, il calcolo quantistico è stato paragonato alla fusione nucleare: una promessa tecnologica destinata a restare costantemente “lontana trent’anni”. Tuttavia, secondo Hermann Hauser, l’ultimo anno ha segnato una discontinuità storica nel settore del deep tech. La grande differenza rispetto al passato risiede nella contrazione drammatica dei tempi di sviluppo, innescata da una svolta fondamentale: la capacità di correggere gli errori quantistici.

Fino a poco tempo fa, non era chiaro se fosse possibile applicare la correzione degli errori ai qubit, che a differenza dei bit classici possono esistere in una sovrapposizione di stati. Hauser spiega che “un bit classico è uno zero o un uno, mentre un qubit, stranamente, è una combinazione di zeri e uni: 10% zero, 90% uno, o 50% zero, 50% uno”. Questa natura, unita all’entanglement, permette prestazioni esponenziali, ma rende i sistemi estremamente fragili.

La vera svolta nel campo del deep tech quantistico è arrivata attraverso una modalità inaspettata: gli atomi neutri. Hauser cita i progressi ottenuti da Harvard e dalla sua spin-off QuEra, che hanno dimostrato la fattibilità del primo qubit logico, ovvero un qubit corretto dagli errori. Questo progresso sposta l’orizzonte temporale dell’impatto sul mercato a una finestra molto più ravvicinata, stimata tra i due e i tre anni per applicazioni specializzate nella modellazione molecolare e nell’ottimizzazione.

I tre pilastri applicativi per la rivoluzione del calcolo quantistico

L’interesse degli investitori per le aziende del settore, alcune delle quali hanno già raggiunto valutazioni pubbliche nell’ordine dei 10 miliardi di dollari com, Quantinuum, IonQ, Rigetti e D-Wave, si concentra su tre aree principali dove il deep tech promette di scardinare i paradigmi attuali:

Crittografia e sicurezza: La capacità dell’algoritmo di Shor di violare lo standard RSA 2048, che un computer classico non potrebbe decifrare in diecimila o centomila anni. Questo sta spingendo l’industria verso la crittografia post-quantistica e la Quantum Key Distribution (QKD).

La capacità dell’algoritmo di Shor di violare lo standard RSA 2048, che un computer classico non potrebbe decifrare in diecimila o centomila anni. Questo sta spingendo l’industria verso la crittografia post-quantistica e la Quantum Key Distribution (QKD). Problemi di ottimizzazione: Soluzioni per problemi NP-completi, come la logistica del “commesso viaggiatore”, che richiedono una potenza di calcolo superiore ai limiti dei sistemi tradizionali.

Soluzioni per problemi NP-completi, come la logistica del “commesso viaggiatore”, che richiedono una potenza di calcolo superiore ai limiti dei sistemi tradizionali. Simulazione di sistemi quantistici: Hauser riprende una celebre intuizione di Richard Feynman, sostenendo che “non si dovrebbe mai usare un computer classico per simulare un sistema quantistico; dovresti davvero usare un computer quantistico per simulare un sistema quantistico”.

Quest’ultimo punto è cruciale per l’industria farmaceutica. Poiché le molecole sono sistemi quantistici, la capacità di modellare come le piccole molecole si legano alle proteine permetterà, a lungo termine, di condurre sperimentazioni farmacologiche in silico. Hauser osserva che le grandi aziende farmaceutiche stanno già iniziando a utilizzare questi strumenti per accelerare lo sviluppo dei farmaci.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale: verso l’autonomia agentica

Sebbene il calcolo quantistico stia vivendo un momento di gloria, l’intelligenza artificiale rimane un pilastro fondamentale del deep tech. Hauser pone l’accento sulla transizione verso l’IA agentica, una forma di tecnologia che non si limita a generare contenuti, ma agisce in modo autonomo per eseguire compiti nel mondo reale.

La caratteristica distintiva di questa fase è l’integrazione con le infrastrutture fisiche. Hauser nota come gli accordi tra giganti tecnologici come Apple, Google e Amazon stiano aprendo la strada ad agenti capaci di gestire autonomamente acquisti e consegne.

Questa capacità di esecuzione nel mondo fisico apre scenari di produttività fenomenali, specialmente se combinata con la robotica, ma introduce rischi legati alla perdita di controllo sulle decisioni automatizzate. Nonostante i massicci investimenti, Hauser solleva un interrogativo critico per il settore: se l’IA riuscirà effettivamente a produrre gli aumenti di produttività attesi per giustificare le centinaia di miliardi di dollari investiti, un dubbio che definisce come il punto su cui “la giuria è ancora riunita”.

Biologia sintetica: costruire la vita per comprendere la natura

Nonostante l’attenzione mediatica per l’IA, Hermann Hauser sostiene che, nel lungo periodo, la biologia sintetica sarà la branca più importante del deep tech, poiché riguarda direttamente la salute e l’essere umano. La capacità di comprendere i mattoni fondamentali della biologia ha raggiunto un livello di dettaglio tale da permettere non solo l’osservazione, ma la costruzione.

Citando nuovamente Feynman, Hauser ricorda che “non posso capire ciò che non posso costruire”. Per la prima volta nella storia, l’umanità è in grado di costruire sistemi biologici da zero, come dimostrato dalla creazione di batteri sintetici pochi anni fa. L’interesse si sta ora spostando dal sequenziamento genico a quello proteico, un campo che Hauser sta monitorando attentamente attraverso diverse aziende specializzate. La promessa della biologia sintetica risiede proprio in questa capacità costruttiva, che potrebbe rivoluzionare la medicina e la gestione delle risorse biologiche.

La sfida della sovranità tecnologica e il rischio del colonialismo digitale

L’analisi di Hauser affronta infine le implicazioni geopolitiche del deep tech. Il concetto cardine è la sovranità tecnologica, che egli articola attorno a tre poli di potere: Stati Uniti, Cina ed Europa. La preoccupazione principale è che la velocità del cambiamento tecnologico superi la capacità di adattamento della società e del cervello umano, che opera a frequenze di kilohertz contro i gigahertz dei computer.

Per evitare di diventare una “colonia tecnologica”, Hauser suggerisce che ogni entità politica deve porsi tre domande fondamentali sulla propria indipendenza:

Si ha accesso autonomo a tutte le tecnologie critiche?

Si ha accesso a tali tecnologie attraverso un numero sufficiente di paesi indipendenti, così che nessuno possa esercitare coercizione?

In assenza delle prime due condizioni, si dispone di un accesso garantito a lungo termine (oltre i cinque anni) a monopoli o oligopoli stranieri?

Hauser sottolinea un paradosso attuale: nemmeno gli Stati Uniti possiedono oggi una piena sovranità tecnologica, avendo perso la capacità di produrre autonomamente chip avanzati. “Ci sono solo due aziende che possono produrre chip da due nanometri, e sono TSMC e Samsung, nessuna delle quali si trova negli Stati Uniti o in Europa”. Per l’Europa, la sfida è creare un cerchio di sovranità sufficiente a sostenere i propri valori e il proprio stile di vita, investendo in modo coordinato in tutte le tecnologie chiave.

Sulla base di queste riflessioni, Hauser auspica un futuro in cui il deep tech permetta di passare da decisioni emotive o ideologiche a un processo decisionale razionale, basato su modelli predittivi capaci di calcolare le reali conseguenze delle politiche pubbliche.