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AI Demo Day: cos’è e come partecipare all’evento che mostra l’applicazione dell’intelligenza artificiale in azienda

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Il 25 marzo al Milano Luiss Hub si tiene la prima tappa dell’AI Demo Day: un ciclo di incontri per mostrare casi concreti di implementazione dell’intelligenza artificiale nelle imprese. Come iscriversi

Pubblicato il 11 mar 2026
AI Demo Day 2026
AI Demo Day 2026

Mostrare casi d’uso reali e demo pratiche di soluzioni di intelligenza artificiale: è questo l’obiettivo della prima tappa dell’AI Demo Day, ciclo di eventi organizzato da Nextwork360, che si svolgerà a Milano il prossimo 25 marzo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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