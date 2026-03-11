Mostrare casi d’uso reali e demo pratiche di soluzioni di intelligenza artificiale: è questo l’obiettivo della prima tappa dell’AI Demo Day, ciclo di eventi organizzato da Nextwork360, che si svolgerà a Milano il prossimo 25 marzo.
A MILANO
AI Demo Day: cos’è e come partecipare all’evento che mostra l’applicazione dell’intelligenza artificiale in azienda
Il 25 marzo al Milano Luiss Hub si tiene la prima tappa dell’AI Demo Day: un ciclo di incontri per mostrare casi concreti di implementazione dell’intelligenza artificiale nelle imprese. Come iscriversi
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