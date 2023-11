Ricerca e innovazione in ENAV per migliorare costantemente le performance

ENAV SpA, service provider italiano per la navigazione aerea, ha deciso di dotarsi di un Innovation Lab e di elaborare una dettagliata strategia di open innovation. Ecco come

ENAV SpA è il service provider italiano per la navigazione aerea. Gestisce circa 2 milioni di voli all’anno dalle Torri di controllo di 45 aeroporti e dai 4 Centri di controllo d’area. Con 4.200 dipendenti, l’Azienda eroga il proprio servizio nel rispetto di alti standard di sicurezza ed efficienza.

Considerata tra le realtà di eccellenza a livello mondiale per performance operative e innovazione, ENAV è una componente fondamentale del sistema dell’Air Traffic Management europeo. Partecipa alle attività di ricerca e sviluppo in coordinamento con gli organismi di controllo nazionali ed internazionali del settore ed è uno dei principali attori nella realizzazione del Single European Sky, il programma per armonizzare la gestione del traffico aereo in tutta l’Unione europea con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza del trasporto aereo.

Ricerca e innovazione in ENAV

In dettaglio, le attività di innovazione e ricerca per il Gruppo ENAV sono coordinate avendo cura di ascoltare le richieste ed i need del Gruppo e, all’esterno, di collaborare con un ecosistema di attori, nazionali ed internazionali, al fine di garantire l’evoluzione del sistema ATM italiano in accordo alle priorità operative ed industriali.

WHITEPAPER Sai davvero gestire al meglio clienti e fornitori? Ecco le 10 regole da conoscere Eprocurement Esourcing

Per il comparto di business di riferimento le priorità di innovazione sono definite a partire dalle indicazioni della Strategic Research and Innovation Agenda del Digital European Sky e dell’Air Traffic Management Masterplan europeo, che determina le linee guida a livello europeo, e integrate con le direttive di sviluppo definite dal piano strategico di ENAV stessa.

L’Innovation Lab

Con l’intento di accelerare alcuni sviluppi su sistemi e tool per la gestione del traffico aereo e dotare di strumenti innovativi la catena di Ricerca e Sviluppo già disponibile ed impiegata nelle attività di ricerca in corso e programmate, ENAV si è dotata di un Innovation Lab. Questo gruppo ha l’obiettivo di agire come centro di competenze su temi AI/Machine Learning e data science a supporto delle progettualità del business core e delle controllate del Gruppo. L’Innovation Lab agisce infatti in logica demand, raccogliendo i bisogni direttamente dal business e proponendo, a partire dalle proprie competenze tecnologiche, possibili soluzioni short-term attraverso l’automazione e la progettualità di innovazione.

ENAV si muove in un business regolato tramite uno schema di performance definito a livello europeo ed in questo contesto risulta ancor più necessario intercettare quegli strumenti innovativi che permettono di migliorare le prestazioni della Società in termini di sicurezza, puntualità ed efficacia.

Sviluppare innovazione all’interno di una società che si occupa della gestione del traffico aereo presuppone la necessità di porre forte enfasi su diversi aspetti, quali, ad esempio, la sicurezza, gli standard tecnologici o la compliance normativa.

Introdurre innovazioni nella gestione del traffico aereo richiede di rispettare un insieme molto stringente di normative e requisiti di sicurezza anche questi definiti su base europea. Il rispetto di questi parametri richiede uno sforzo aggiuntivo per focalizzare l’innovazione su percorsi rispettosi del perimetro di norme ed indicatori. Inoltre, la gestione del traffico aereo si sviluppa su un network ampio all’interno del quale i servizi devono essere forniti in modalità “seamless”. Per raggiungere quest’obiettivo, un target rilevante per l’innovazione è quello dell’interoperabilità tra i sistemi tecnologici degli altri Stakeholder ATM europei con cui ENAV si interfaccia per l’erogazione dei propri servizi.

ENAV e l’Open Innovation

Nel proprio percorso di identificazione e definizione di strumenti innovativi a supporto del business core dell’azienda e dell’attività delle proprie controllate, ENAV ha deciso di misurarsi nelle attività di Open Innovation.

Tra le attività in corso di sviluppo in ambito Open Innovation per il 2024 ci sono:

Assicurare, insieme alle strutture competenti, la pianificazione e la definizione delle iniziative di innovazione utili a supportare il business istituzionale di ENAV;

Curare i rapporti con il network di università, centri di ricerca e Osservatori individuando possibili partner, su progetti utili allo sviluppo del core-business aziendale;

Curare l’organizzazione di momenti di condivisione nell’ambito dell’Open Innovation, a supporto dell’identificazione di nuove progettualità e linee innovative e di sviluppo relative alla gestione del traffico aereo;

Contribuire a sviluppare nel Gruppo una cultura dell’innovazione all’interno della quale le tematiche della sostenibilità giochino un ruolo rilevante. ENAV vuole infatti sfruttare la digitalizzazione dei servizi come strumento centrale per il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità, come nel caso delle soluzioni volte a favorire la riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente attraverso una gestione più flessibile e dinamica dello spazio aereo.

Al fine di perseguire tali obiettivi, ENAV ha avviato a partire dal 2023 una partnership con l’Osservatorio Startup Thinking del Politecnico di Milano.

.