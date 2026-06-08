Navira: la startup della skincare che nasce da un progetto di rigenerazione dei borghi

Una startup abruzzese della skincare innovativa, Navira, è nata nell’ambito di un progetto di finanza agevolata per la rigenerazione dei borghi. La sua missione è usare i ricci delle castagne, prodotto locale, per proteggere e migliorare il tono della pelle.

Come nasce Navira

Il comune di Canistro, aggiudicatario del cosiddetto “Bando Borghi”, ha avuto la possibilità di far finanziare anche iniziative proposte da aziende locali.

Nell’ambito della linea riservata a “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”, emerge la proposta innovativa di una startup locale.

NAVIRA, questo è il nome della startup, ha realizzato un interessante progetto di economia circolare teso ad utilizzare i ricci delle castagne (prodotto tipico locale) per realizzare dei cosmetici.

ICTLAB PA (Gruppo Digital 360) ha collaborato alla presentazione del progetto ed alla successiva fase realizzativa al fine di garantire il successo dell’interessante investimento.

Il contesto: il recupero del borgo di Canistro

Il comune di Canistro (AQ), attraverso i fondi PNRR, sta realizzando un progetto finalizzato al recupero del centro storico in modo da offrirsi come alternativa alla tendenza migratoria che ha spopolato nel tempo l’antico borgo. La finalità ultima del progetto di rigenerazione urbana è quella di riattivare il tessuto sociale, fornendo una significativa spinta al rilancio economico e all’incremento di attrattività del borgo.

In questo contesto è stato possibile anche finanziare progetti proposti da aziende locali. Tra queste particolare rilievo ha assunto il successo del progetto portato a termine dalla società Navira.

Navira è una startup italiana neocostituita che si è posizionata nel settore della skincare contemporanea. Fondata da tre giovani professionisti (Maurizio Natalia, Antonio Vitale e Matteo Rai) originari della Valle Roveto (Abruzzo), territorio storicamente legato alla coltivazione del castagno.

A partire da questo caratteristico prodotto locale, l’azienda è nata con l’obiettivo di valorizzarlo attraverso ricerca, innovazione e sviluppo. L’idea alla base del progetto è stata quella di utilizzare un prodotto di scarto come i ricci della castagna per realizzare cosmetici ad alto valore funzionale. Una soluzione peraltro altamente ecologica.

All’interno della catena di produzione, Navira ha anche attivato delle collaborazioni con le associazioni locali che hanno supportato le attività di raccolta dei ricci con importanti ricadute anche di carattere sociale.

Navira: le caratteristiche innovative del progetto

Il progetto finanziato prende origine dagli studi condotti sull’estratto del riccio del castagno (Castanea sativa), sottoprodotto agroforestale naturalmente ricco di composti polifenolici, ad attività antiossidante. L’estratto diviene in questo modo un perfetto ingrediente anti-age, protettivo contro l’invecchiamento cellulare.

A partire da questa ricerca, Navira ha sviluppato formulazioni skincare orientate alla protezione della pelle dallo stress quotidiano, integrando ingredienti botanici, attivi funzionali e approcci formulativi contemporanei.

Attraverso collaborazioni con enti di ricerca e partner scientifici, l’azienda è riuscita a promuovere un modello di cosmetica italiana che unisce qualità, innovazione e valorizzazione del territorio. La visione è quella di costruire una nuova generazione di skincare essenziale, efficace e contemporanea, capace di coniugare ricerca scientifica, benessere quotidiano e identità locale.

Vengono così realizzati prodotti altamente innovativi che si inquadrano perfettamente nell’ottica di soluzioni compatibili con il tema della circolarità.

In questo modo gli scarti prodotti del commercio delle castagne, con i conseguenti problemi di smaltimento, si trasformano in una concreta opportunità di business. Il riccio di castagna, da problema da gestire, diventa una soluzione cosmetica di qualità.

L’idea innovativa, sviluppata grazie al finanziamento PNRR concesso, ha già avuto un discreto successo, consentendo di lanciare sul mercato tre diversi prodotti cosmetici.

Le sinergie con il progetto locale di rigenerazione

La castagna è già oggi al centro dell’economia del Comune di Canistro e costituisce, inoltre, una attrazione turistica enfatizzata da numerose iniziative previste dal programma CRESCITA (Canistro Resiliente Ecosostenibile Sociale Culturale Innovativo Turistico Ambientale) finanziato dal Bando Borghi linea B di cui il Comune è risultato assegnatario.

Le iniziative specificatamente sinergiche con il progetto Navira riguardano: la realizzazione del Museo della Castagna roscetta, le visite guidate ai castagneti, la fattoria didattica diffusa (fasi di raccolta, lavorazione e sfruttamento della castagna).

A queste nuove iniziative si aggiungono quelle pre-esistenti che coinvolgono tutta la cittadinanza: la Sagra della Castagna, giunta alla 47° ediz., e la Festa dei Sapori d’autunno, giunta alla 25° ediz.

Grazie al progetto portato avanti dalla società Navira è stato possibile rendere completa la catena del valore che ruota intorno alla castagna aggiungendo un prezioso tassello. I turisti oltre che gustare il prezioso frutto potranno portare con sé i prodotti cosmetici della Navira a testimonianza della armoniosa e completa integrazione tra gli abitanti del Comune e la natura che li circonda.

Vantaggi della soluzione

La società Navira è riuscita a realizzare un ecosistema capace di valorizzare una tipica caratteristica della Valle Roseto: la produzione di castagne.

L’utilizzo dei ricci di castagna per la produzione di cosmetici è un eccellente esempio di upcycling all’interno della circular bioeconomy. Questo approccio innovativo porta con sé una serie di significativi vantaggi a livello competitivo, ambientale e di marketing.

Un vantaggio riguarda senz’altro i temi connessi alla Sostenibilità Ambientale ed Economia Circolare. I ricci di castagna sono, infatti, tradizionalmente considerati un rifiuto agricolo, spesso bruciati in campo (con conseguente emissione di CO2) o lasciati a degradare. Trasformarli in materia prima azzera il concetto di rifiuto.

Siamo poi di fronte ad un processo che prevede l’attivazione di una filiera corta e locale (Km 0).

Un altro significativo vantaggio riguarda le opportunità di mercato ed il posizionamento della soluzione. Lo storytelling della proposta racconta infatti di sostenibilità reale con una concreta risposta alle tematiche “zero waste”.

Inoltre, da un punto di vista economico e di competitività siamo di fronte ad un prodotto a basso costo della materia prima con possibilità digarantire ottimi margini operativi.

Infine,lasoluzione non si limita a lanciare un “prodotto naturale” (mercato ormai saturo), ma introduce un’innovazione di processo e di filosofia produttiva, intercettando il segmento più redditizio e in crescita della cosmetica: la Green & Clean Beauty consapevole.