AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

INNOVATION LEADER

Claudia Berti è la nuova Chief Innovation Officer di Pelliconi: arriva dall’open innovation di Barilla

Home Innovazione
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

In Pelliconi, leader mondiale nella produzione di tappi, è cominciata la fase post Matteo Mingardi. Claudia Berti, dopo 20 anni in Barilla, porta l’esperienza e il metodo dell’innovazione con le startup per trovare soluzioni alle sfide che deve affrontare il gruppo

Pubblicato il 13 feb 2026
Claudia Berti
Claudia Berti, Chief Innovation Officer di Pelliconi

È Claudia Berti la nuova chief innovation officer di Pelliconi. Un passaggio di fase dopo gli otto anni di Matteo Mingardi in quel ruolo, lasciato per diventare CEO di Nespak/Guillin.

Berti è stata fino alla fine del 2025 a capo dell’open innovation di Barilla e la sua nominaarriva nel momento in cui il packaging (e, nel caso di Pelliconi, il mondo delle chiusure per food&beverage) sta affrontando insieme tre pressioni simultanee: sostenibilità dei materiali, performance industriale e richieste sempre più stringenti dei brand su tracciabilità, sicurezza e qualità.

Chi è Claudia Berti

Nel suo percorso professionale Claudia Berti si è costruita una reputazione da “orchestratrice” di innovazione più che da specialista di una singola tecnologia: il suo terreno è l’open innovation, cioè la capacità di connettere problemi industriali concreti con competenze e soluzioni che arrivano dall’esterno (startup, università, centri di ricerca, partner tecnologici).

In Barilla, che ha lasciato come Head of Open Innovation, dove è stata per circa 20 anni, ha lavorato allo sviluppo di nuove soluzioni attraverso collaborazioni strutturate con l’ecosistema. Nei suoi interventi pubblici Claudia Berti ha descritto l’open innovation come un lavoro che obbliga a misurarsi con “l’ignoto”, tra tecnologie e approcci dal potenziale ancora inesplorato—un modo per dire che la funzione non è “cacciare trend”, ma trasformare in risultati ciò che è ancora incerto.
In Barilla Berti ha lavorato a un modello basato su sfide strategiche interne da “mettere a terra” con realtà innovative “che condividono gli obiettivi”, perché “un modello collaborativo aperto” è ciò che arricchisce i processi di innovazione.
Da segnalare l’attenzione a ciò che c’è prima e dopo quel che fa l’azienda: per Claudia Berti l’innovazione concreta è quella condivisa lungo tutta la filiera, dove evidentemente un player delle dimensioni di Barilla e oggi un leader di settore come Pelliconi possono giocare un ruolo importante.

In questo video Claudia Berti illustra il suo metodo per innovare con le startup, dall’ascolto alla costruzione delle partnership.

La ricetta di Barilla per innovare insieme alle startup - con Claudia Berti

Pelliconi, business e numeri

Pelliconi è leader mondiale nella produzione di tappi e chiusure per bottiglie e soluzioni per il mercato food&beverage, con un fatturato che tende verso i 200 milioni. La nomina di Claudia Berti va letta nella traiettoria del gruppo: da anni lavora per rendere l’innovazione una funzione strutturale, non un progetto “a margine”. Sul sito corporate si ricorda che nel 2016 Pelliconi ha scelto di creare un dipartimento dedicato esclusivamente all’innovazione e un laboratorio per prototipare e validare idee; oggi l’area Innovation & R&D conta circa venti persone.

Su EconomyUp abbiamo più volte raccontato e analizzato il modello di innovazione di Pelliconi, che punta a permeare tutta l’organizzazione (non solo un reparto dedicato) e ha come ingrediente fondamentale la sostenibilità, a conferma di un percorso che per definizione chiama in causa anche innovazione di materiali e processi.

Claudia Berti in Pelliconi: che cosa può cambiare

Se Matteo Mingardi ha rappresentato per anni l’innovazione “dentro” una manifattura (insistendo sul valore della co-creazione con clienti e mercato), l’ingresso di Claudia Berti sembra portare un’altra competenza complementare: industrializzare l’open innovation.
Detto in modo pratico: rendere sistematico lo scouting (non episodico), costruire una pipeline in cui i pilot non restano “vetrina” ma diventano prodotto/processo, e usare partnership e programmi per accelerare adozione e cambiamento culturale. È lo stesso schema che Berti ha descritto e seguito in Barilla: connettere sfide interne e realtà innovative “che condividono obiettivi” e selezionare “sfide concrete” per esplorare tecnologie e modelli emergenti, accelerando l’adozione delle soluzioni più promettenti.

Trasferito su Pelliconi, questo schema significa potenzialmente spingere su quattro cantieri:

  1. materiali e sostenibilità (circularità, riduzione impatti, compatibilità con filiere di riciclo);
  2. performance e sicurezza (funzionalità, standard di safety, accessibilità);
  3. tracciabilità e qualità (tema citato esplicitamente dall’azienda tra i fronti di lavoro quotidiani)
  4. innovazione di servizio/esperienza (dati, interazione tra packaging e supply chain, esigenze dei brand globali).

Il punto di contatto tra i quattro cantieri è il “metodo”: apprendimento continuo ed evoluzione del modello di collaborazione con le startup—un approccio che, in una manifattura come Pelliconi, può diventare leva per mettere a sistema contaminazione e time-to-market, non solo per fare comunicazione dell’innovazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

InnoverAI

Tutti
Che cos'è InnoverAI
AI & Innovazione
STRUMENTI
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione
STRUMENTI
L’intelligenza che ascolta: che cos’è Anthropic Interviewer e come può aiutare chi fa innovazione

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Nuova call per startup de Le Village by Credit Agricole

  • L'ACCELERATORE

    Le Village by Crédit Agricole Italia: via alla nuova call per startup e PMI innovative

    10 Mar 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x