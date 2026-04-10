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Chi è Sam Altman, simbolo dell’ambiguità della Silicon Valley

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La storia di Sam Altman, co-fondatore di OpenAI: la famiglia, gli inizi, la prima startup, il percorso nell’azienda che sviluppa ChatGPT, le dichiarazioni, le contraddizioni

Pubblicato il 10 apr 2026
Luciana Maci

Giornalista

Sam Altman

Sam Altman è uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, pur tra comportamenti altalenanti e dichiarazioni contraddittorie. Questo quarantenne originario del Missouri, volto ormai familiare nei board delle big tech ma anche nei palazzi della politica, ha contribuito a diffondere a livello globale una tecnologia che, nel giro di pochi anni, è uscita dai laboratori per entrare nelle nostre vite. Alla guida di OpenAI, l’organizzazione che sviluppa ChatGPT, ha contribuito a trasformare un esperimento di ricerca in una piattaforma internazionale, capace di ridefinire il lavoro, la creatività e persino il modo in cui pensiamo e produciamo conoscenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luciana Maci
Giornalista
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
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