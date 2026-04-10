Sam Altman è uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, pur tra comportamenti altalenanti e dichiarazioni contraddittorie. Questo quarantenne originario del Missouri, volto ormai familiare nei board delle big tech ma anche nei palazzi della politica, ha contribuito a diffondere a livello globale una tecnologia che, nel giro di pochi anni, è uscita dai laboratori per entrare nelle nostre vite. Alla guida di OpenAI, l’organizzazione che sviluppa ChatGPT, ha contribuito a trasformare un esperimento di ricerca in una piattaforma internazionale, capace di ridefinire il lavoro, la creatività e persino il modo in cui pensiamo e produciamo conoscenza.