ZNEXT entra nel RegTech con un investimento pre-seed da 150mila euro in Ardeevo, startup romana fondata nel 2026 insieme a Giovanni Stracquadaneo e Alessandro Santopaolo.
Corporate venture building
Znext, primo investimento nel RegTech: 150mila euro sulla startup Ardeevo
La piattaforma industriale creata da Zanichelli investe 150mila euro e co-fonda Ardeevo, startup romana che combina agenti AI e revisione di esperti per preparare la documentazione tecnica dei dispositivi medici. È la quinta impresa del portafoglio ZNEXT
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