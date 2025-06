Zanichelli Editore lancia il suo venture builder, ZNEXT, e investe 60 milioni di euro per sostenere la crescita di aziende tecnologiche nei settori EdTech, Future of Work, Lifelong Learning e Wellbeing Technology.

A guidare questa iniziativa c’è Elena Lavezzi, ex manager di Uber e Revolut, con l’obiettivo di costruire un ecosistema di startup ad alto potenziale in grado di migliorare concretamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e apprendiamo.

Perché Zanichelli lancia ZNEXT e che cosa farà

ZNEXT è un progetto di venture building che nasce con l’intento di supportare startup innovative e aziende tecnologiche in fase di sviluppo. L’obiettivo principale è quello di investire in realtà che operano in ambiti come l’educazione digitale, l’evoluzione del lavoro, l’apprendimento permanente e il benessere. L’investimento iniziale per ciascuna startup potrà arrivare fino a 150.000 euro, con la possibilità di un supporto continuo e di un coinvolgimento diretto nel processo di crescita delle imprese.

Come sottolineato dalla CEO Elena Lavezzi, il progetto si ispira alla lunga tradizione di Zanichelli Editore, che da oltre 160 anni è un punto di riferimento per l’istruzione in Italia. Con ZNEXT, l’azienda intende ampliare la propria missione, integrando la tradizione con l’innovazione tecnologica per rispondere alle nuove esigenze del mercato e della società.

Chi è Elena Lavezzi

Elena Lavezzi è una figura di spicco nel panorama delle startup internazionali e dell’innovazione tecnologica. Con un percorso professionale che l’ha vista protagonista in tre “unicorni” — startup ad alto impatto sul mercato — Elena ha contribuito significativamente a realtà come Uber, Circle e Revolut. Dopo una formazione solida, che include una laurea triennale in Bocconi, un master in marketing all’ESCP di Parigi e esperienze internazionali tra New York e Londra, Lavezzi ha iniziato la sua carriera in grandi aziende, ma è stata la sua scelta di puntare sulle startup a segnare la sua fortuna. Dopo un’esperienza in Ploonge, è entrata in Uber, dove ha ricoperto ruoli cruciali nel marketing, per poi passare a Circle come director go-to-market retail in Europa. Attualmente, come head of Southern Europe di Revolut, guida lo sviluppo della startup in Italia e in altri sette Paesi. Il suo approccio motivato e appassionato, unito alla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti rapidi del mondo digitale, è la chiave del suo successo. Inoltre, è coinvolta in iniziative sociali come il progetto Unicef Next Generation e sogna di portare in Italia gli investitori internazionali di venture capital. Dopo Revolut è stata Group Chief Strategy Officer di Kuda, fintech nata per rendere accessibili i servizi finanziari in Africa.

Elena Lavezzi con il team di ZNext: a sinistra Lorenzo Lodigiani, Venture Architect, a destra Marco Parente, Corporate Venture & M&A Lead

Zanichelli e il venture building

Il modello di ZNEXT si basa sul venture building, che prevede un coinvolgimento diretto e operativo nella creazione e crescita delle startup. Non si tratta solo di finanziamenti: ogni impresa selezionata riceverà anche supporto strategico, accesso a competenze specialistiche e una rete internazionale di contatti.

Inoltre, ZNEXT prevede un piano di acquisizioni per entrare in possesso di aziende ad alto potenziale, con l’obiettivo di migliorarne le performance tramite l’adozione di nuove tecnologie e processi innovativi. Il progetto si distingue quindi per la sua capacità di combinare investimenti diretti con una continua attività di mentoring e accompagnamento operativo.

I settori di interesse: EdTech, Future of Work e Wellbeing Technology

Le aree di intervento di ZNEXT riguardano alcuni dei settori più dinamici e rilevanti del panorama tecnologico attuale. In particolare, l’EdTech, ovvero la tecnologia applicata all’educazione, rappresenta uno degli ambiti principali in cui il progetto intende investire. Le soluzioni che emergono da questo settore sono sempre più richieste, soprattutto alla luce della crescente digitalizzazione dell’istruzione e del bisogno di formazione continua per affrontare le sfide professionali del futuro.

Il Future of Work e l’apprendimento permanente sono altre due aree cruciali per ZNEXT. L’evoluzione del mondo del lavoro richiede nuove tecnologie che possano supportare una forza lavoro sempre più mobile, digitale e interconnessa. Inoltre, l’apprendimento continuo diventa fondamentale per mantenere le competenze al passo con il cambiamento rapido dei mercati e delle professioni.

Infine, ZNEXT intende esplorare anche il settore del wellbeing, un ambito in forte espansione che si concentra sul miglioramento della salute fisica e mentale delle persone attraverso soluzioni innovative.

L’impegno per la sostenibilità e il benessere

Sostenibilità e benessere sono temi centrali per ZNEXT, non solo in riferimento alle tecnologie sviluppate, ma anche in relazione al modello di lavoro e alle modalità di gestione interna. La missione di ZNEXT è infatti quella di supportare progetti che abbiano un impatto positivo sia a livello sociale che ambientale. Le soluzioni tecnologiche proposte mirano a migliorare la qualità della vita delle persone, supportando un ambiente di lavoro più inclusivo, flessibile e sostenibile.

ZNEXT si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale che sta riguardando tutti i settori economici e sociali. Investire nell’innovazione è una priorità per chi, come Zanichelli Editore, ha sempre puntato sulla diffusione del sapere e sul progresso della società. Il progetto di venture building e il piano di acquisizioni permetteranno a ZNEXT di rispondere in modo concreto alle sfide del futuro, creando nuove opportunità per imprenditori, professionisti e studenti.

Con ZNEXT, Zanichelli Editore rafforza il proprio impegno per l’innovazione, mettendo a disposizione risorse e competenze per supportare la nascita e la crescita di nuove realtà tecnologiche che possano avere un impatto positivo nel mondo dell’istruzione, del lavoro e del benessere.