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L’ANALISI

La svolta di Snam su innovazione e startup: ecco le novità

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Dall’esplorazione all’industrializzazione: è il cambio di paradigma sull’innovazione che Snam si è data nel nuovo piano industriale. Più investimenti, venture building e corporate venture capital

Pubblicato il 30 mar 2026
Energy House Snam
Energy House, la nuova sede di Snam a Milano

Un anno dopo l’insediamento come CEO in Snam si sente l’effetto Scornajenchi: il nuovo amministratore delegato, che prima di arrivare al vertice del principale operatore europeo del gas ha trascorso quasi due anni alla guida di CDP Venture Capital immerso nel mondo delle startup, sta spingendo per un diverso approccio e una diversa narrazione dell’innovazione, che prevede, appunto, più apertura alle startup con una opzione per una nuova attività di corporate venture capital.

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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