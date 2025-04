Per il rinnovo del cda di Snam, Cdp ha indicato Alessandro Zehentner per la carica di presidente e Agostino Scornajenchi nel ruolo di amministratore delegato, annuncia l’agenzia Radiocor. E nell’ecosistema innovazione comincia a circolare una domanda preoccupata: chi prenderà il suo posto? E, soprattutto, quando?

Va ricordato che Cdp Venture Capital muova la gran parte del mercato italiano dei capitali per le startup, direttamente o indirettamente: una rilevanza che le attribuisce anche Banca d’Italia in un recente paper sul mercato italiano del venture capital.



Quindi c’è grande attesa per la nuova fase, la terza dalla costituzione del Fondo Nazionale Innovazione.

Scornajenchi lascia Cdp Venture Capital per guidare Snam

La decisione sul prossimo impegno di Scornajenchi e’ stata comunicata da Cdp dopo che il cda ha approvato oggi le liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali delle societa’ partecipate Snam, Italgas, Fincantieri e Trevi – Finanziaria Industriale.

La voce di un possibile cambio al vertice di Cdp Venture Capital circolava da qualche settimana ma adesso è una certezza: il manager era stato nominato amministratore delegato della società nata per gestire gli investimenti sulle startup italiane nell’autunno 2023, dopo l’uscita di Enrico Resmini che aveva guidato la fase di avvio di quello che allora veniva definito Fondo Nazionale Innovazione.

Cdp Venture Capital, quando sarà nominato il nuovo AD?

Se adesso c’è preoccupazione fra gli operatori di venture capital e le startup, è perché la nomina di Scornajenchi nel 2023 arrivò dopo quasi un anno di stallo, che portarono le associazioni dell’ecosistema e alcune parti politiche a manifestare disappunto per la situazione di incertezza che si era venuta a creare, anche nei confronti degli stakeholder internazionali.

Le ricostruzioni proposte dalla stampa finanziaria allora descrissero un lungo braccio di ferro fra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista moderato, che sarebbe stato favorevole a una riconferma di Resmini, e appunto il sottosegretario di Fratelli d’Italia Fazzolari, che alla fine l’ha spuntò, nonostante l’azionista di maggioranza di CDP (e quindi CDP Venture Capital) sia proprio il ministero dell’Economia.

Ecco perché, adesso, prima ancora che sul nome l’attenzione è rivolta ai tempi e l’auspicio generale è che si sia già pensato al successore di Scornajenchi alla guida di Cdp Venture Capital, che è in una fase delicata.

Scronajenchi aveva presentato il suo piano industriale appena un anno fa, obiettivo 2028. Era, quindi, nella fase iniziale di esecuzione. Chi prenderà il suo posto lo seguirà o rimetterà tutto in discussione?

Il rischio è di lasciare nuovamente in stallo l’intero ecosistema, in una fase economica complessa, sia a livello generale sia per l’ecosistema delle startup.