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LA EXIT

Znext compra Factanza: un bel segnale per l’ecosistema startup

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Il venture builder di Zanichelli, guidato da Elena Lavezzi, acquisisce la maggioranza della startup Factanza. Gli investitori fanno una exit e il compratore è un’azienda italiana, cosa che ancora accade raramente

Pubblicato il 1 apr 2026
ZNEXT_Factanza
Elena Lavezzi, al centro, tra Bianca Arrighini e Livia Viganò

C’è un elemento che rende particolarmente interessante l’acquisizione della maggioranza di Factanza Media da parte di ZNEXT: non è solo la prima operazione di merger&acquisition del venture builder di Zanichelli Holding guidato da Elena Lavezzi e lanciato poco meno di un anno fa. È anche un segnale positivo per l’ecosistema dell’innovazione italiano.

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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