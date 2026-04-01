C’è un elemento che rende particolarmente interessante l’acquisizione della maggioranza di Factanza Media da parte di ZNEXT: non è solo la prima operazione di merger&acquisition del venture builder di Zanichelli Holding guidato da Elena Lavezzi e lanciato poco meno di un anno fa. È anche un segnale positivo per l’ecosistema dell’innovazione italiano.
LA EXIT
Znext compra Factanza: un bel segnale per l’ecosistema startup
Il venture builder di Zanichelli, guidato da Elena Lavezzi, acquisisce la maggioranza della startup Factanza. Gli investitori fanno una exit e il compratore è un’azienda italiana, cosa che ancora accade raramente
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