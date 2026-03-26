Space Economy, startup e scaleup: quanto valgono, dove operano, la situazione in Italia

Il settore dell’aerospazio sta attraversando una fase di trasformazione strutturale profonda, segnata da una crescita dei capitali e da una ridefinizione dei confini tecnologici. Durante il recente convegno organizzato dall’Osservatorio Space Economy presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, sono stati presentati i dati relativi all’andamento globale del comparto, con un focus specifico sulle dinamiche che regolano la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Jacopo Manotti, ricercatore dell’Osservatorio, ha illustrato come il panorama internazionale stia premiando modelli di business sempre più solidi, nonostante un contesto caratterizzato da forti oscillazioni e dalla presenza di operazioni finanziarie straordinarie che influenzano i volumi complessivi di investimento.

La metodologia scientifica applicata al monitoraggio di startup e scaleup

Per comprendere il valore reale del mercato, l’Osservatorio adotta una metodologia rigorosa che distingue le analisi accademiche dalle semplici cronache finanziarie. Il perimetro della ricerca include esclusivamente le imprese nate dal 2008 in avanti, un anno scelto come spartiacque fondamentale per la New Space Economy. Secondo Jacopo Manotti, questa data non è casuale: “Occorre scegliere un evento spartiacque: per noi, nell’ambito della New Space Economy, questo evento è il primo lancio di successo di SpaceX, essendo il primo vettore privato a raggiungere l’orbita con soli capitali privati”. Sebbene esistano precedenti storici come i CubeSat del 1999, la ricerca li esclude poiché privi di un’originaria finalità commerciale.

Un ulteriore criterio di selezione riguarda l’esclusione delle imprese cosiddette multi-verticali. Si tratta di realtà che sviluppano tecnologie abilitanti applicabili allo spazio, ma che servono contemporaneamente altri mercati come l’architettura o la nautica. Un esempio citato durante l’analisi è quello dell’italiana Caracol, specializzata nella stampa 3D, che nel 2025 ha raccolto 40 milioni di euro. Nonostante l’importanza dell’operazione, tali realtà vengono escluse dal database proprietario per evitare il rischio di sovrastima del mercato. Manotti ha spiegato che, non potendo allocare con precisione la quota di capitale destinata esclusivamente alle attività spaziali, il “double counting” altererebbe la percezione reale del settore.

Il valore del capitale di rischio e la fiducia degli investitori

Un punto fermo della ricerca riguarda la natura dei finanziamenti analizzati: vengono considerati esclusivamente i round di equity. La scelta di ignorare il finanziamento tramite debito deriva da una visione strategica dell’industria. Manotti ha infatti sottolineato che “La fiducia degli investitori si misura sul capitale di rischio; il finanziamento in debito è una transazione commerciale finalizzata al profitto sugli interessi, non un indice di fiducia nel settore”. In un comparto deep-tech, dove la commercializzazione dei servizi può richiedere tempi lunghi, le quotazioni in borsa (IPO) e le fusioni (M&A) rappresentano tappe fondamentali per raccogliere le risorse necessarie alla crescita prima ancora di aver raggiunto la piena maturità operativa.

Dinamiche globali: il peso degli outlier nel 2025

I dati aggregati del 2025 mostrano un volume complessivo di investimenti superiore ai 9 miliardi di euro, segnando un incremento del 69% rispetto al 2024. Tuttavia, una lettura attenta dei numeri rivela che l’andamento del settore è fortemente influenzato da operazioni eccezionali. Se nel 2021 il picco era legato al boom delle SPAC e nel 2023 all’integrazione Eutelsat-OneWeb, il risultato del 2025 è condizionato dal caso statunitense World View. Questa società, attiva nel segmento dei palloni stratosferici per la Very Low Earth Orbit (VLEO), ha dichiarato una raccolta record di 2,3 miliardi di euro.

Al netto di questi casi isolati, gli esperti del Politecnico stimano che il valore strutturale dei finanziamenti nella New Space Economy si sia stabilizzato in una forchetta compresa tra i 5 e i 7 miliardi di euro annui. La distribuzione geografica conferma la leadership del Nord America, seguito dall’Asia che si consolida al secondo posto, lasciando l’Europa in terza posizione. Sotto il profilo tecnologico, le startup e scaleup che operano nei segmenti capital intensive, come la produzione di lanciatori e la manifattura satellitare, continuano ad assorbire la maggior parte delle risorse a discapito delle applicazioni digitali a valle.

Lo scenario europeo e le difficoltà del sistema Italia

L’Europa ha totalizzato nel 2025 investimenti per 1,25 miliardi di euro, ma la sua capacità di generare round di grandi dimensioni appare ancora limitata rispetto alle superpotenze globali. Analizzando la classifica dei primi dieci round dell’anno, emerge che solo uno è di matrice europea: si tratta dei 200 milioni di euro raccolti dalla finlandese ICEYE. Questo dato evidenzia una forte polarizzazione delle direzioni strategiche industriali verso gli Stati Uniti e la Cina.

In questo contesto, la situazione italiana appare complessa. Nel 2025, le startup e scaleup del nostro Paese hanno raccolto solo 25 milioni di euro. Sebbene il confronto con i 176 milioni del 2024 possa suggerire un drastico calo, Manotti ha precisato che la cifra dell’anno precedente era quasi interamente dovuta a un unico round da 150 milioni di euro realizzato da D-Orbit. La principale differenza tra l’Italia e i suoi vicini europei risiede proprio nel numero di aziende di grandi dimensioni. Mentre l’Italia dispone sostanzialmente di una sola scaleup di rilievo, nazioni come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito ne contano tre o quattro ciascuna, spesso concentrate nel settore critico dei lanciatori, garantendo così flussi di capitale più costanti nel tempo.

QUI UN’INTERVISTA DI ECONOMYUP SUL TEMA A RAFFAELE MAURO, GENERAL PARTNER DI PRIMO SPACE

Nuove opportunità: il dual-use e l’abbattimento delle barriere doganali

Nonostante le sfide legate alla frammentazione, il futuro del settore offre prospettive di crescita legate a cambiamenti normativi e strategici. Un elemento chiave è lo sdoganamento del concetto di “duale”, ovvero l’integrazione tra applicazioni civili e militari. Manotti ha evidenziato come questo approccio rappresenti una leva per la commercializzazione: “Realtà americane come Planet o BlackSky stanno scalando proprio grazie a contratti in questa direzione”.

La seconda grande opportunità risiede in un’iniziativa politica annunciata dalla Commissione Europea. Si tratta del cosiddetto “28° regime”, uno statuto legale unico previsto per metà giugno. Questo strumento permetterà a una startup di operare direttamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea senza dover affrontare le barriere burocratiche dei singoli mercati nazionali. “Si tratta di un passaggio fondamentale per ridurre la frammentazione del mercato europeo, che, se considerato unitamente, sarebbe probabilmente il più ricco al mondo”, ha affermato Manotti a chiusura del suo intervento.