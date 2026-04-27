QuoIntelligence, startup di cyber intelligence tedesca fondata dall’italiano Marco Riccardi, ha chiuso una Series A da 7,3 milioni di euro per scalare la Unified Risk Intelligence in Europa.
round series a
QuoIntelligence, 7,3 milioni alla startup tedesca fondata da un italiano che punta al nostro mercato
Con QuoIntelligence, il founder Marco Riccardi sta sviluppando uno standard europeo di Unified Risk Intelligence che combina AI e analisti umani per offrire threat intelligence pronta all’uso. La scelta di Francoforte come sede dell’azienda, la centralità del mercato italiano
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