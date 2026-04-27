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QuoIntelligence, 7,3 milioni alla startup tedesca fondata da un italiano che punta al nostro mercato

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Con QuoIntelligence, il founder Marco Riccardi sta sviluppando uno standard europeo di Unified Risk Intelligence che combina AI e analisti umani per offrire threat intelligence pronta all’uso. La scelta di Francoforte come sede dell’azienda, la centralità del mercato italiano

Pubblicato il 27 apr 2026
QuoIntelligence_Marco_Riccardi_Founder_27_04_26
QuoIntelligence, il founder Marco Riccardi

QuoIntelligence, startup di cyber intelligence tedesca fondata dall’italiano Marco Riccardi, ha chiuso una Series A da 7,3 milioni di euro per scalare la Unified Risk Intelligence in Europa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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