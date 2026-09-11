È orai difficile tenere il conto. Il 4 settembre Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable. Sei giorni dopo, il 10 settembre, ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per comprare Miro. Due piattaforme globali per il lavoro digitale nel giro di meno di una settimana. Due operazioni con un enterprise value complessivo di 2,64 miliardi di dollari.