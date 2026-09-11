È orai difficile tenere il conto. Il 4 settembre Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable. Sei giorni dopo, il 10 settembre, ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per comprare Miro. Due piattaforme globali per il lavoro digitale nel giro di meno di una settimana. Due operazioni con un enterprise value complessivo di 2,64 miliardi di dollari.
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Da Evernote a Miro, come funziona la macchina delle acquisizioni di Bending Spoons
Dalla prima acquisizione da poche migliaia di euro alle operazioni miliardarie su Vimeo, AOL, Airtable e ora Miro. Dietro lo shopping di Bending Spoons c’è un sistema operativo collaudato: comprare aziende digitali avviate, aumentarne i profitti e usare le risorse generate per acquisirne altre. Cresce il peso di AI e software enterprise
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